Источник: Зубков вернулся в общую группу сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков сегодня возобновил тренировки в общей группе команды. Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.

29 июня сборная Украины в Глазго проведет матч 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Сможет ли Зубков принять участие в этом поединке, пока что не известно.

Напомним, Зубков получил повреждение камбаловидной мышцы ноги во время матча первого тура Евро-2020 против Нидерландов и был заменен по ходу первого тайма. Матчи против Северной Македонии и Австрии игрок «Ференцвароша» пропускал.