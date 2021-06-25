Источник: Зубков вернулся в общую группу сборной Украины

Хавбек готовится к матчу против Швеции

  • 25.06.2021 20:11
  • 873 просмотра
  • 8 комментариев
Источник: Зубков вернулся в общую группу сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков сегодня возобновил тренировки в общей группе команды. Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.

29 июня сборная Украины в Глазго проведет матч 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Сможет ли Зубков принять участие в этом поединке, пока что не известно.

Напомним, Зубков получил повреждение камбаловидной мышцы ноги во время матча первого тура Евро-2020 против Нидерландов и был заменен по ходу первого тайма. Матчи против Северной Македонии и Австрии игрок «Ференцвароша» пропускал.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 25.06.2021 20:36
    0
    New Zealander, 25.06.2021 20:26
    Зубков, Коно, Мораес, Безус и Буля это те игроки которые могли бы усилить игру нашей сборной.
    Мораес за його нинішньої форми навряд чи. Він і в кращій формі в збірній не феєрив. От Петряка як резервного лівого вінгера було б цікаво. В Угорщині у нього був краще сезон, ніж у Зубкова
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 25.06.2021 20:31
    0
    Ну все, единсвенная схема Шевы опять может работать
    Ссылка
    Lyolik
    online
      Lyolik, 25.06.2021 20:29
    0
    New Zealander, 25.06.2021 20:26
    Зубков, Коно, Мораес, Безус и Буля это те игроки которые могли бы усилить игру нашей сборной.
    Шахтёр усилили?
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    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 25.06.2021 20:29
    0
    Новость то хорошая, но плохо то,что во всей стране и за ее пределами не нашлось для евро НИ ОДНОГО! левого вингера. И даже тот же типа основной на левом фланге- Зубков, и тот там играет по необходимости , он тоже правый.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 25.06.2021 20:26
    0
    Зубков, Коно, Мораес, Безус и Буля это те игроки которые могли бы усилить игру нашей сборной.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 25.06.2021 20:21
    +2
    Новость хорошая. Сборная играла и без Зубкова весь отбор на Евро, но были другие - тот же Коноплянка. А так сейчас Зубкова действительно ге хватало!
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 25.06.2021 20:21
    0
    Здорово, один из ключевых игроков.
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    adidas77
    online
      adidas77, 25.06.2021 20:17
    +1
    Это хорошая новость.
    Я там понимаю, что Шева вообще не понимает, как может играть сборная без Зубкова.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 25.06.2021 20:21
    +2
    Новость хорошая. Сборная играла и без Зубкова весь отбор на Евро, но были другие - тот же Коноплянка. А так сейчас Зубкова действительно ге хватало!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 25.06.2021 20:17
    +1
    Это хорошая новость.
    Я там понимаю, что Шева вообще не понимает, как может играть сборная без Зубкова.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 25.06.2021 20:36
    0
    New Zealander, 25.06.2021 20:26
    Зубков, Коно, Мораес, Безус и Буля это те игроки которые могли бы усилить игру нашей сборной.
    Мораес за його нинішньої форми навряд чи. Він і в кращій формі в збірній не феєрив. От Петряка як резервного лівого вінгера було б цікаво. В Угорщині у нього був краще сезон, ніж у Зубкова
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 25.06.2021 20:31
    0
    Ну все, единсвенная схема Шевы опять может работать
    Ссылка
    Lyolik
    online
      Lyolik, 25.06.2021 20:29
    0
    New Zealander, 25.06.2021 20:26
    Зубков, Коно, Мораес, Безус и Буля это те игроки которые могли бы усилить игру нашей сборной.
    Шахтёр усилили?
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 25.06.2021 20:29
    0
    Новость то хорошая, но плохо то,что во всей стране и за ее пределами не нашлось для евро НИ ОДНОГО! левого вингера. И даже тот же типа основной на левом фланге- Зубков, и тот там играет по необходимости , он тоже правый.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 25.06.2021 20:26
    0
    Зубков, Коно, Мораес, Безус и Буля это те игроки которые могли бы усилить игру нашей сборной.
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 25.06.2021 20:21
    0
    Здорово, один из ключевых игроков.
    Ссылка
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