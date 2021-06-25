Источник: Зубков вернулся в общую группу сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков сегодня возобновил тренировки в общей группе команды. Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.
29 июня сборная Украины в Глазго проведет матч 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Сможет ли Зубков принять участие в этом поединке, пока что не известно.
Напомним, Зубков получил повреждение камбаловидной мышцы ноги во время матча первого тура Евро-2020 против Нидерландов и был заменен по ходу первого тайма. Матчи против Северной Македонии и Австрии игрок «Ференцвароша» пропускал.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Я там понимаю, что Шева вообще не понимает, как может играть сборная без Зубкова.
Я там понимаю, что Шева вообще не понимает, как может играть сборная без Зубкова.
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