Травма не должна помешать Зубкову готовиться к матчу с Северной Македонией

В первом матче сборной Украины на Евро-2020 против нидерландцев (2:3) травму получил полузащитник украинцев Александр Зубков. Легионер венгерского «Ференцвароша» на 10-й минуте получил травму и покинул поле, уступив место Марлосу.
Футболиста ждет дополнительное обследование. На первый взгляд, травма несерьезная и не должна помешать готовиться к матчу против Северной Македонией. Однако, скорее всего, Зубкову надо будет пройти дополнительное обследование, чтобы исключить надрыва мышцы поверхности бедра.
Завтра, 15 июня, в 12:00 сборная возьмет курс из Амстердама в Бухарест, где проведет два ближайших матча в группе против македонцев (17 июня) и Австрии (21 июня).
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.