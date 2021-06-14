Травма не должна помешать Зубкову готовиться к матчу с Северной Македонией

В первом матче сборной Украины на Евро-2020 против нидерландцев (2:3) травму получил полузащитник украинцев Александр Зубков. Легионер венгерского «Ференцвароша» на 10-й минуте получил травму и покинул поле, уступив место Марлосу.

Футболиста ждет дополнительное обследование. На первый взгляд, травма несерьезная и не должна помешать готовиться к матчу против Северной Македонией. Однако, скорее всего, Зубкову надо будет пройти дополнительное обследование, чтобы исключить надрыва мышцы поверхности бедра.

Завтра, 15 июня, в 12:00 сборная возьмет курс из Амстердама в Бухарест, где проведет два ближайших матча в группе против македонцев (17 июня) и Австрии (21 июня).

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