Травма не должна помешать Зубкову готовиться к матчу с Северной Македонией

Стал известен характер травмы полузащитника

  • 14.06.2021 10:39
  • 886 просмотров
  • 2 комментария
Травма не должна помешать Зубкову готовиться к матчу с Северной Македонией
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

В первом матче сборной Украины на Евро-2020 против нидерландцев (2:3) травму получил полузащитник украинцев Александр Зубков. Легионер венгерского «Ференцвароша» на 10-й минуте получил травму и покинул поле, уступив место Марлосу.

Футболиста ждет дополнительное обследование. На первый взгляд, травма несерьезная и не должна помешать готовиться к матчу против Северной Македонией. Однако, скорее всего, Зубкову надо будет пройти дополнительное обследование, чтобы исключить надрыва мышцы поверхности бедра.

Завтра, 15 июня, в 12:00 сборная возьмет курс из Амстердама в Бухарест, где проведет два ближайших матча в группе против македонцев (17 июня) и Австрии (21 июня).

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Pixelman
    online
      Pixelman, 14.06.2021 10:59
    0
    Зубков реально поинтереснее смотрится на фланге... Тот же Марлос вчера не вытягивал игру на оборону, не его это. Но вот с Северной Македонией, возможно, Марлос как раз таки будет и продуктивнее в игре на атаку.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 14.06.2021 10:50
    0
    это гут!
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 14.06.2021 10:59
    0
    Зубков реально поинтереснее смотрится на фланге... Тот же Марлос вчера не вытягивал игру на оборону, не его это. Но вот с Северной Македонией, возможно, Марлос как раз таки будет и продуктивнее в игре на атаку.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 14.06.2021 10:50
    0
    это гут!
    Ссылка
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