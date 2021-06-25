Клуб немецкой Бундеслиги хочет подписать Яремчука

Форвард «Гента» пользуется спросом в Европе

  • 25.06.2021 19:03
  • 6110 просмотров
  • 12 комментариев
Клуб немецкой Бундеслиги хочет подписать Яремчука
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Немецкий «Вольфсбург» проявляет интерес к форварду «Гента» и сборной Украины Роману Яремчуку.

25-летний игрок – лишь один из вариантов усиления атаки для «волков». Официального предложения «Вольфсбург» пока что «Генту» не делал.

В сезоне 2020/2021 на счету Яремчука 23 гола и 8 ассистов в 43 матчах за «Гент» во всех турнирах. Сейчас форвард выступает за сборную Украины на Евро-2020, где на его счету 2 гола в 3 матчах.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Яремчуку проявляет «Милан». Трансферная стоимость нападающего оценивается в 15 миллионов евро, однако «Гент» хочет получить за игрока 25 миллионов евро.

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(18 голосов)

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Комментарии
    VAD
    online
      VAD, 25.06.2021 20:33
    0
    Загрловок об одном, статьяо другом, как обычно
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.06.2021 20:22
    -1
    Хотеть не вредно.
    Ссылка
    VVO
    online
      VVO, 25.06.2021 20:18
    0
    Xzibit11, 25.06.2021 19:23
    Согласен, Англия не для наших игроков.
    Германия то что любишь
    Для наших керуючись Вашою логікою то тільки УПЛ.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 25.06.2021 20:17
    +2
    New Zealander, 25.06.2021 19:25
    Хороший вариант для Яремчука. Вольфсбург неплохо так держался против Шахтёра Каштру, хотя и конечно же уступил в двох поединках с общим счётом (5:1). Тем не менее это команда верхней части Бундеслиги, а это говорит само за себя. Неплохой вариант для Яремы.
    Конечно неплохой. В этом году они и в ЛЧ
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 25.06.2021 20:00
    0
    Дмитрий Борщёв, 25.06.2021 19:40
    Как сообщает Calciomercato, еще два клуба пополнили список тех, кто заинтересован в подписании 25-летнего украинского форварда.
    Речь идет о немецком Вольфсбурге и английском Вест Хэме
    Спирт.юа, примерно так писать новости надо, со ссылкой, двоечники
    о нет , в Вест Хеме, уже Ярмола наигрался...
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 25.06.2021 19:40
    +3
    В Германию можно, они если покупают то дают играть.
    Ссылка
    Дмитрий Борщёв
    online
      Дмитрий Борщёв, 25.06.2021 19:40
    +2
    Как сообщает Calciomercato, еще два клуба пополнили список тех, кто заинтересован в подписании 25-летнего украинского форварда.
    Речь идет о немецком Вольфсбурге и английском Вест Хэме
    Спирт.юа, примерно так писать новости надо, со ссылкой, двоечники
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 25.06.2021 19:37
    +2
    Если хороших предложений из Серии А или АПЛ не будет, то однозначно нужно переходить. Уже пора ему на повышение, иначе застрянет в той Бельгии, к тому же Вольфсбург будет играть в ЛЧ.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 25.06.2021 19:31
    0
    Xzibit11, 25.06.2021 19:23
    Согласен, Англия не для наших игроков.
    Германия то что любишь
    Италия еще хорошо, а Англия и Испания низззя туда ))
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 25.06.2021 19:25
    +3
    Хороший вариант для Яремчука. Вольфсбург неплохо так держался против Шахтёра Каштру, хотя и конечно же уступил в двох поединках с общим счётом (5:1). Тем не менее это команда верхней части Бундеслиги, а это говорит само за себя. Неплохой вариант для Яремы.
    Ссылка
    Xzibit11
    online
      Xzibit11, 25.06.2021 19:23
    0
    Согласен, Англия не для наших игроков.
    Германия то что любишь
    Ссылка
    M@kS7777
    online
      M@kS7777, 25.06.2021 19:14
    +2
    Там бы заиграл ,воронин заиграл ,даже Тимощук играл когда никогда ,а вот в Англию нельзя ..
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 25.06.2021 19:40
    +3
    В Германию можно, они если покупают то дают играть.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 25.06.2021 19:25
    +3
    Хороший вариант для Яремчука. Вольфсбург неплохо так держался против Шахтёра Каштру, хотя и конечно же уступил в двох поединках с общим счётом (5:1). Тем не менее это команда верхней части Бундеслиги, а это говорит само за себя. Неплохой вариант для Яремы.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 25.06.2021 20:17
    +2
    New Zealander, 25.06.2021 19:25
    Хороший вариант для Яремчука. Вольфсбург неплохо так держался против Шахтёра Каштру, хотя и конечно же уступил в двох поединках с общим счётом (5:1). Тем не менее это команда верхней части Бундеслиги, а это говорит само за себя. Неплохой вариант для Яремы.
    Конечно неплохой. В этом году они и в ЛЧ
    Ссылка
    Дмитрий Борщёв
    online
      Дмитрий Борщёв, 25.06.2021 19:40
    +2
    Как сообщает Calciomercato, еще два клуба пополнили список тех, кто заинтересован в подписании 25-летнего украинского форварда.
    Речь идет о немецком Вольфсбурге и английском Вест Хэме
    Спирт.юа, примерно так писать новости надо, со ссылкой, двоечники
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 25.06.2021 19:37
    +2
    Если хороших предложений из Серии А или АПЛ не будет, то однозначно нужно переходить. Уже пора ему на повышение, иначе застрянет в той Бельгии, к тому же Вольфсбург будет играть в ЛЧ.
    Ссылка
    M@kS7777
    online
      M@kS7777, 25.06.2021 19:14
    +2
    Там бы заиграл ,воронин заиграл ,даже Тимощук играл когда никогда ,а вот в Англию нельзя ..
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 25.06.2021 20:33
    0
    Загрловок об одном, статьяо другом, как обычно
    Ссылка
    VVO
    online
      VVO, 25.06.2021 20:18
    0
    Xzibit11, 25.06.2021 19:23
    Согласен, Англия не для наших игроков.
    Германия то что любишь
    Для наших керуючись Вашою логікою то тільки УПЛ.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 25.06.2021 20:00
    0
    Дмитрий Борщёв, 25.06.2021 19:40
    Как сообщает Calciomercato, еще два клуба пополнили список тех, кто заинтересован в подписании 25-летнего украинского форварда.
    Речь идет о немецком Вольфсбурге и английском Вест Хэме
    Спирт.юа, примерно так писать новости надо, со ссылкой, двоечники
    о нет , в Вест Хеме, уже Ярмола наигрался...
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 25.06.2021 19:31
    0
    Xzibit11, 25.06.2021 19:23
    Согласен, Англия не для наших игроков.
    Германия то что любишь
    Италия еще хорошо, а Англия и Испания низззя туда ))
    Ссылка
    Xzibit11
    online
      Xzibit11, 25.06.2021 19:23
    0
    Согласен, Англия не для наших игроков.
    Германия то что любишь
    Ссылка
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