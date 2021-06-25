Клуб немецкой Бундеслиги хочет подписать Яремчука

Немецкий «Вольфсбург» проявляет интерес к форварду «Гента» и сборной Украины Роману Яремчуку.
25-летний игрок – лишь один из вариантов усиления атаки для «волков». Официального предложения «Вольфсбург» пока что «Генту» не делал.
В сезоне 2020/2021 на счету Яремчука 23 гола и 8 ассистов в 43 матчах за «Гент» во всех турнирах. Сейчас форвард выступает за сборную Украины на Евро-2020, где на его счету 2 гола в 3 матчах.
Ранее сообщалось о том, что интерес к Яремчуку проявляет «Милан». Трансферная стоимость нападающего оценивается в 15 миллионов евро, однако «Гент» хочет получить за игрока 25 миллионов евро.
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Германия то что любишь
Речь идет о немецком Вольфсбурге и английском Вест Хэме
Спирт.юа, примерно так писать новости надо, со ссылкой, двоечники
Речь идет о немецком Вольфсбурге и английском Вест Хэме
Спирт.юа, примерно так писать новости надо, со ссылкой, двоечники
Германия то что любишь
Германия то что любишь
Речь идет о немецком Вольфсбурге и английском Вест Хэме
Спирт.юа, примерно так писать новости надо, со ссылкой, двоечники
Германия то что любишь
Речь идет о немецком Вольфсбурге и английском Вест Хэме
Спирт.юа, примерно так писать новости надо, со ссылкой, двоечники
Германия то что любишь
Германия то что любишь
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