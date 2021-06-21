Гент просит за Яремчука €25 млн, Милан предлагает €15 млн плюс бонусы

Златан Ибрагимович пропустит начало сезона, и россонери нужен форвард

  • 21.06.2021 00:50
  • 867 просмотров
  • 6 комментариев
Гент просит за Яремчука €25 млн, Милан предлагает €15 млн плюс бонусы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский «Милан» заинтересован в покупке нападающего «Гента» Романа Яремчука, который уже забил два гола на чемпионате Европы.

Россонери ищут центрфорварда, так как знаменитый швед Златан Ибрагимович пропустит начало сезона из-за операции на колене. Оливье Жиру может переехать в Милан, но его возможный трансфер не связан с делом Яремчука. «Милану» нужны трое центральных нападающих.

Однако камнем преткновения для технического директора Фредерика Массари остается запрашиваемая «Гентом» за Яремчука цена в 25 млн евро. «Милан» предлагает аренду с обязательным правом выкупа в размере 15 млн евро, и эта сумма может увеличиться за счет бонусов до чуть менее 20 млн евро.

Чтобы трансфер состоялся, Яремчуку, который также присутствует в списках у английских и немецких клубов, важно найти клуб, который предложит «Генту» выгодные условия. 25-летний украинец – первый выбор нападающего у главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Альтернатива Златану. Милан хочет взять Яремчука в аренду с правом выкупа

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Источник — Het Nieuwsblad

(4 голоса)

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Комментарии
    Saar
    online
      Saar, 21.06.2021 01:57
    0
    Подивтмося на його ігри зАвстрією, а потфм з Італією, але зараз Мілан дає гроші, які його коштують. 25 забагато
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 21.06.2021 01:47
    -1
    Nordenus, 21.06.2021 01:09
    Ох уж этот Гент, они и год назад за 15 лямов не продали, о чем тут говорить вообще...
    А Роман за этот год не подорожал?
    Даже за два первых матча этого Евро!
    В чем Гент не прав?
    Ссылка
    DIiMax2
    online
      DIiMax2, 21.06.2021 01:46
    0
    розходимось кіна не буде
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 21.06.2021 01:46
    -1
    И в чём Гент не прав?
    Один из лучших форвардов этого Евро не стоит 25 лямов?
    Ссылка
    Александр Гриненко
      Александр Гриненко, 21.06.2021 01:41
    +1
    Включили суркиса.😀
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 21.06.2021 01:09
    +2
    Ох уж этот Гент, они и год назад за 15 лямов не продали, о чем тут говорить вообще...
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 21.06.2021 01:09
    +2
    Ох уж этот Гент, они и год назад за 15 лямов не продали, о чем тут говорить вообще...
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 21.06.2021 01:41
    +1
    Включили суркиса.😀
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 21.06.2021 01:57
    0
    Подивтмося на його ігри зАвстрією, а потфм з Італією, але зараз Мілан дає гроші, які його коштують. 25 забагато
    Ссылка
    DIiMax2
    online
      DIiMax2, 21.06.2021 01:46
    0
    розходимось кіна не буде
    Ссылка
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