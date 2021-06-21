Гент просит за Яремчука €25 млн, Милан предлагает €15 млн плюс бонусы

Итальянский «Милан» заинтересован в покупке нападающего «Гента» Романа Яремчука, который уже забил два гола на чемпионате Европы.
Россонери ищут центрфорварда, так как знаменитый швед Златан Ибрагимович пропустит начало сезона из-за операции на колене. Оливье Жиру может переехать в Милан, но его возможный трансфер не связан с делом Яремчука. «Милану» нужны трое центральных нападающих.
Однако камнем преткновения для технического директора Фредерика Массари остается запрашиваемая «Гентом» за Яремчука цена в 25 млн евро. «Милан» предлагает аренду с обязательным правом выкупа в размере 15 млн евро, и эта сумма может увеличиться за счет бонусов до чуть менее 20 млн евро.
Чтобы трансфер состоялся, Яремчуку, который также присутствует в списках у английских и немецких клубов, важно найти клуб, который предложит «Генту» выгодные условия. 25-летний украинец – первый выбор нападающего у главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.
Альтернатива Златану. Милан хочет взять Яремчука в аренду с правом выкупа
Источник — Het Nieuwsblad
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Даже за два первых матча этого Евро!
В чем Гент не прав?
Один из лучших форвардов этого Евро не стоит 25 лямов?
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