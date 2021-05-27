Милан может подписать форварда Челси

«Милан» может нынешним летом подписать форварда «Челси» Оливье Жиру. С игроком уже согласован 2-летний контракт с зарплатой в 4 миллиона евро в год.

Жиру уже ищет себе жилье в Милане. Официально о переходе сообщат после финала Лиги чемпионов (суббота, 29 мая).

Желание Жиру перейти в «Милан» связано с нехваткой игрового времени в «Челси». В нынешнем сезоне на счету 34-летнего форварда 11 голов в 31 матче за «Челси» во всех турнирах.

Ранее «Милан» подписал голкипера «Лилля» Майка Меньяна.