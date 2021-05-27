ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал вратаря Лилля Меньяна

«Милан» официально сообщил о подписании голкипера «Лилля» Майка Меньяна. Сумма трансфера не называется.
С самим 25-летним вратарем подписан контракт на 5 лет – до лета 2026 года. В «Милане» Меньян будет выступать под 16-м номером.
Таким образом, «Милан» нашел замену Джанлуиджи Доннарумме, который покинет клуб на правах свободного агента.
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Источник — ФК Милан
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