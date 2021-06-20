Альтернатива Златану. Милан хочет взять Яремчука в аренду с правом выкупа

«Милан» связывался с бельгийским «Гентом» касательно трансфера нападающего сборной Украины Романа Яремчука.

По информации итальянской прессы, «красно-черные» планируют взять 25-летнего форварда в аренду с правом выкупа. Бельгийский клуб запрашивает 25 млн евро, но итальянцы надеются, что трансфер обойдется в 15-20 миллионов плюс бонусы.

Сообщается, что Роман должен стать альтернативой Златану Ибрагимовичу, который перенес операцию на колене и может пропустить старт следующего сезона.

В текущем сезоне Яремчук забил 23 гола в 43 матчах за «Гент» и уже дважды отличился на Евро-2020 в составе сборной Украины.