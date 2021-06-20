Альтернатива Златану. Милан хочет взять Яремчука в аренду с правом выкупа

Итальянцы уже связались с «Гентом» и готовы выложить 15-20 миллионов евро

  • 20.06.2021 20:45
  • 2464 просмотра
  • 3 комментария
Альтернатива Златану. Милан хочет взять Яремчука в аренду с правом выкупа
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

«Милан» связывался с бельгийским «Гентом» касательно трансфера нападающего сборной Украины Романа Яремчука

По информации итальянской прессы, «красно-черные» планируют взять 25-летнего форварда в аренду с правом выкупа. Бельгийский клуб запрашивает 25 млн евро, но итальянцы надеются, что трансфер обойдется в 15-20 миллионов плюс бонусы.

Сообщается, что Роман должен стать альтернативой Златану Ибрагимовичу, который перенес операцию на колене и может пропустить старт следующего сезона.

В текущем сезоне Яремчук забил 23 гола в 43 матчах за «Гент» и уже дважды отличился на Евро-2020 в составе сборной Украины.  

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Источник — Football-Italia

(17 голосов)

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Комментарии
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 20.06.2021 21:36
    +1
    Maks23, 20.06.2021 20:48
    В аренду..смешно..
    Что смешного?
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 20.06.2021 21:07
    +1
    Це трудяга, і в уфті не грав. Має талант, все буде добре.
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 20.06.2021 20:48
    +1
    В аренду..смешно..
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 20.06.2021 21:36
    +1
    Maks23, 20.06.2021 20:48
    В аренду..смешно..
    Что смешного?
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 20.06.2021 21:07
    +1
    Це трудяга, і в уфті не грав. Має талант, все буде добре.
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 20.06.2021 20:48
    +1
    В аренду..смешно..
    Ссылка
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