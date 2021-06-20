Шевченко помогает? Милан заинтересовался Яремчуком

По информации итальянских источников, «Милан» проявляет интерес к форварду «Гента» и сборной Украины Роману Яремчуку.

Сообщается, что руководство уже связывалось с бельгийским клубом, чтобы узнать стоимость трансфера 25-летнего игрока, который неплохо себя показывает на Евро-2020 (два гола и ассист).

«Милан» якобы связывался с тренером сборной Украины Андреем Шевченко, чтобы он дал свою оценку Яремчуку. Итальянский клуб готов взять игрока в аренду с правом выкупа.

Ранее интерес к Роману проявляли «Рома», «Лацио» и ряд турецких клубов.