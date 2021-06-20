Шевченко помогает? Милан заинтересовался Яремчуком

Клуб ищет центрального нападающего

  • 20.06.2021 14:11
  • 2084 просмотра
  • 4 комментария
Шевченко помогает? Милан заинтересовался Яремчуком
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации итальянских источников, «Милан» проявляет интерес к форварду «Гента» и сборной Украины Роману Яремчуку.

Сообщается, что руководство уже связывалось с бельгийским клубом, чтобы узнать стоимость трансфера 25-летнего игрока, который неплохо себя показывает на Евро-2020 (два гола и ассист).

«Милан» якобы связывался с тренером сборной Украины Андреем Шевченко, чтобы он дал свою оценку Яремчуку. Итальянский клуб готов взять игрока в аренду с правом выкупа.

Ранее интерес к Роману проявляли «Рома», «Лацио» и ряд турецких клубов.

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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
    Lyolik
    online
      Lyolik, 20.06.2021 14:35
    +1
    При хорошей полузащите, Яремчук самый тот.
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 20.06.2021 14:32
    0
    Мілан шукає схожого на Ібру форварда.
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 20.06.2021 14:15
    +1
    Гент всё правильно сделал, что придержали и не стали продавать до Евро. Ромка уже я думаю за эти две игры хорошо себя проявил, и привлёк внимание ТОП клубов,а сам Гент по деньгам за трансфер только прибавит.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 20.06.2021 14:14
    +5
    Кто вам его даст в аренду? Выворачивайте все карманы.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 20.06.2021 14:14
    +5
    Кто вам его даст в аренду? Выворачивайте все карманы.
    Ссылка
    Lyolik
    online
      Lyolik, 20.06.2021 14:35
    +1
    При хорошей полузащите, Яремчук самый тот.
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 20.06.2021 14:15
    +1
    Гент всё правильно сделал, что придержали и не стали продавать до Евро. Ромка уже я думаю за эти две игры хорошо себя проявил, и привлёк внимание ТОП клубов,а сам Гент по деньгам за трансфер только прибавит.
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 20.06.2021 14:32
    0
    Мілан шукає схожого на Ібру форварда.
    Ссылка
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