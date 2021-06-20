Шевченко помогает? Милан заинтересовался Яремчуком

По информации итальянских источников, «Милан» проявляет интерес к форварду «Гента» и сборной Украины Роману Яремчуку.
Сообщается, что руководство уже связывалось с бельгийским клубом, чтобы узнать стоимость трансфера 25-летнего игрока, который неплохо себя показывает на Евро-2020 (два гола и ассист).
«Милан» якобы связывался с тренером сборной Украины Андреем Шевченко, чтобы он дал свою оценку Яремчуку. Итальянский клуб готов взять игрока в аренду с правом выкупа.
Ранее интерес к Роману проявляли «Рома», «Лацио» и ряд турецких клубов.
Источник — Twitter
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