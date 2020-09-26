Коноплянка ищет новую команду, триумф Бех-Романчук, Свитолина в финале

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 25 сентября.
1. Источник: Коноплянка сказал Палкину, что больше не видит себя в Шахтере
Евгений готов искать с агентом новый вариант продолжения карьеры
2. Лучший прыжок в сезоне. Бех-Романчук выиграла этап Бриллиантовой лиги
Украинская легкоатлетка в шестой попытке прыгнула в длину на 6.91 м
3A. Страсбург. Свитолина обыграла Соболенко на пути в финал
Украинская теннисистка, несмотря на капризы погоды, будет сражаться за второй титул в сезоне
3B. Марта Костюк впервые вышла в основную сетку Ролан Гаррос
Украинская теннисистка успешно преодолела сито квалификации
4. Дебют Пико: три минуты – и гол! Металл одержал победу над Перемогой
Опытный форвард харьковской команды Руслан Фомин заработал два пенальти
5A. Йожеф САБО: «Динамо в ЛЧ нужен середнячок, чтоб не занять последнее место»
Футбольный эксперт считает, что киевляне не дотягивают к грандам Европы
5B. Йожеф САБО: «С таким уровнем Цыганков поедет в Бельгию или Турцию»
Экс-тренер «Динамо» раскритиковал Виктора Цыганкова
6A. Ситуация поменялась не в лучшую сторону. Дуэлунд может уйти в аренду
Время до окончания трансферного окна у «Динамо» еще есть
6B. Русин или Соль? Динамо намерено продать одного форварда
Кто-то должен покинуть команду
6C. Спортдир Болоньи: «Выход Динамо в группу ЛЧ усложнит трансфер Супряги»
Риккардо Бигон не уверен, что клубы смогут договориться
7. Неожиданный слух из Италии. Барселона заинтересована в услугах Зинченко
Интерес к игроку проявляет и «Наполи»
8. ВИДЕО. Запутался с мячом. Как Селезнев промазал с убойной позиции
В матче «Риеки» и «Колоса» все могло быть решено еще в основное время
9. Минус 16 летом, или Как Реал доказал, что он – самый грамотный клуб Европы
Пока все теряют деньги, мадридцы продают игроков и чувствуют себя спокойно
10. Бой с Чарло – очередной последний шанс для Деревянченко. Третий в карьере
Лев Кравцив считает, что Сергей только начинает зажигать
Источник — Sport.ua
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