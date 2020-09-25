Йожеф САБО: «С таким уровнем Цыганков поедет в Бельгию или Турцию»

Бывший наставник «Динамо» Йожеф Сабо в очередной раз раскритиковал игру лидера киевлян Виктора Цыганкова:
«Все кричали раньше о трансферах, а сейчас Цыганкова не видно. Пришел опытный тренер и видит, что Виктор не тянет. Есть Жерсон, есть Шапаренко.
Если Цыганков останется играть на таком уровне, то поедет в Бельгию или Турцию».
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Источник — 1927.kiev.ua
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Но Витя взял вышел, и сделал гол второй.
А что делал Жерсон?
В первом тайме остроты не было.
Плюс жёлтая.
Но абсолютно нельзя нервничать, а надо посочувствовать Деду.
Ведь это его последняя работа.
Но Витя взял вышел, и сделал гол второй.
А что делал Жерсон?
В первом тайме остроты не было.
Плюс жёлтая.
Но абсолютно нельзя нервничать, а надо посочувствовать Деду.
Ведь это его последняя работа.
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