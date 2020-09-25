Йожеф САБО: «С таким уровнем Цыганков поедет в Бельгию или Турцию»

Экс-тренер «Динамо» раскритиковал Виктора Цыганкова

  • 25.09.2020 11:31
  • 2789 просмотров
  • 11 комментариев
Йожеф САБО: «С таким уровнем Цыганков поедет в Бельгию или Турцию»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Бывший наставник «Динамо» Йожеф Сабо в очередной раз раскритиковал игру лидера киевлян Виктора Цыганкова:

«Все кричали раньше о трансферах, а сейчас Цыганкова не видно. Пришел опытный тренер и видит, что Виктор не тянет. Есть Жерсон, есть Шапаренко.

Если Цыганков останется играть на таком уровне, то поедет в Бельгию или Турцию».

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Источник — 1927.kiev.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    A.V.
    online
      A.V., 25.09.2020 12:47
    0
    Мовчав би вже їздун старий. Тобі тільки й залишилося вилизувати ахметівські половинки.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 25.09.2020 12:41
    +1
    Даже глянул специально - у Цыганкова в этом сезоне в 4 матчах 3 результативных действия. Это при том, что он ещё толком после травмы форму не набрал. Куда же тогда ехать Коваленко - на Фареры и в Люксембург?
    Ссылка
    bsdmk13
      bsdmk13, 25.09.2020 12:20
    +4
    Сабо - подонок!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 25.09.2020 12:19
    -4
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 25.09.2020 12:13
    +5
    А деякі в Маріуполь їздять...)))
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 25.09.2020 12:12
    +5
    Цыганков после выхода на замену был одним из лучших и фактически голевой пас отдал. Сабо стабильно в глубоком маразме.
    Ссылка
    Вова Бойко
      Вова Бойко, 25.09.2020 12:10
    +6
    Чого ёжика так шкрибе? Діду яка тобі різниця хто де буде грать. Ти вже своє відіграв і натренував! Тепер пора внучят няньчить
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 25.09.2020 12:09
    +6
    1 отбор, 1 перехват, 3 фола, 13 потерь мяча, точность пасов 60%, желтая карточка. Это весь наработок Жерсона Родригеса за 60 минут. Сабо опять несет херню какую-то и расплескивает.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.09.2020 11:55
    +6
    Родился персональный хейтер Вити.
    Но Витя взял вышел, и сделал гол второй.
    А что делал Жерсон?
    В первом тайме остроты не было.
    Плюс жёлтая.
    Но абсолютно нельзя нервничать, а надо посочувствовать Деду.
    Ведь это его последняя работа.
    Ссылка
    Mda
    online
      Mda, 25.09.2020 11:48
    -10
    это дерево позорное только в каком-нибудь Казахстане сможет заиграть
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 25.09.2020 11:35
    +3
    Не тебе решать куда кому ехать
    Ссылка
    Вова Бойко
      Вова Бойко, 25.09.2020 12:10
    +6
    Чого ёжика так шкрибе? Діду яка тобі різниця хто де буде грать. Ти вже своє відіграв і натренував! Тепер пора внучят няньчить
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 25.09.2020 12:09
    +6
    1 отбор, 1 перехват, 3 фола, 13 потерь мяча, точность пасов 60%, желтая карточка. Это весь наработок Жерсона Родригеса за 60 минут. Сабо опять несет херню какую-то и расплескивает.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.09.2020 11:55
    +6
    Родился персональный хейтер Вити.
    Но Витя взял вышел, и сделал гол второй.
    А что делал Жерсон?
    В первом тайме остроты не было.
    Плюс жёлтая.
    Но абсолютно нельзя нервничать, а надо посочувствовать Деду.
    Ведь это его последняя работа.
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 25.09.2020 12:13
    +5
    А деякі в Маріуполь їздять...)))
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 25.09.2020 12:12
    +5
    Цыганков после выхода на замену был одним из лучших и фактически голевой пас отдал. Сабо стабильно в глубоком маразме.
    Ссылка
    bsdmk13
      bsdmk13, 25.09.2020 12:20
    +4
    Сабо - подонок!
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 25.09.2020 11:35
    +3
    Не тебе решать куда кому ехать
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 25.09.2020 12:41
    +1
    Даже глянул специально - у Цыганкова в этом сезоне в 4 матчах 3 результативных действия. Это при том, что он ещё толком после травмы форму не набрал. Куда же тогда ехать Коваленко - на Фареры и в Люксембург?
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 25.09.2020 12:47
    0
    Мовчав би вже їздун старий. Тобі тільки й залишилося вилизувати ахметівські половинки.
    Ссылка
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