Йожеф САБО: «С таким уровнем Цыганков поедет в Бельгию или Турцию»

Бывший наставник «Динамо» Йожеф Сабо в очередной раз раскритиковал игру лидера киевлян Виктора Цыганкова:

«Все кричали раньше о трансферах, а сейчас Цыганкова не видно. Пришел опытный тренер и видит, что Виктор не тянет. Есть Жерсон, есть Шапаренко.

Если Цыганков останется играть на таком уровне, то поедет в Бельгию или Турцию».