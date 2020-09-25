Ситуация поменялась не в лучшую сторону. Дуэлунд может уйти в аренду

В последнюю неделю открытого трансферного окна киевское «Динамо» может отправить в аренду игроков, которые не проходят в основной состав.
Среди них и датский легионер Миккель Дуэлунд, хотя недавно сообщалось, что он входит в обойму Мирчи Луческу.
«Ситуация по Дуэлунду за прошедшую тренировочную неделю, похоже, немного поменялась. Не в лучшую для игрока сторону. Время до окончания трансферного окна есть, и есть прогноз – аренда», – информирует телеграм-канал Динамо Киев Inside.
Источник — Telegram
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