Ситуация поменялась не в лучшую сторону. Дуэлунд может уйти в аренду

Время до окончания трансферного окна у «Динамо» еще есть

  • 25.09.2020 20:55
  • 1479 просмотров
  • 2 комментария
Ситуация поменялась не в лучшую сторону. Дуэлунд может уйти в аренду
© ФК Динамо Киев. Миккель Дуэлунд

В последнюю неделю открытого трансферного окна киевское «Динамо» может отправить в аренду игроков, которые не проходят в основной состав.

Среди них и датский легионер Миккель Дуэлунд, хотя недавно сообщалось, что он входит в обойму Мирчи Луческу.

«Ситуация по Дуэлунду за прошедшую тренировочную неделю, похоже, немного поменялась. Не в лучшую для игрока сторону. Время до окончания трансферного окна есть, и есть прогноз – аренда», – информирует телеграм-канал Динамо Киев Inside.

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Источник — Telegram

(6 голосов)

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Комментарии
    юра гонта
    online
      юра гонта, 25.09.2020 21:18
    +1
    класний ігрок тільки більше б на поле впускали
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 25.09.2020 21:18
    +2
    загубили пацану карьеру
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 25.09.2020 21:18
    +2
    загубили пацану карьеру
    Ссылка
    юра гонта
    online
      юра гонта, 25.09.2020 21:18
    +1
    класний ігрок тільки більше б на поле впускали
    Ссылка
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