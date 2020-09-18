Дуэлунд остается в Динамо

23-летний датский полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд не собирается покидать киевский клуб.
«Дуэлунд продолжает пребывать в команде. Слухи о трансфере беспочвенны, он в обойме Луческу», — пишет канал «Динамо Киев Inside».
Ранее сообщалось, что футболистом интересуется турецкий «Ризеспор».
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Источник — Telegram
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