Дуэлунд остается в Динамо

Датский полузащитник входит в обойму Мирчи Луческу

  • 18.09.2020 08:36
  • 3190 просмотров
  • 1 комментарий
Дуэлунд остается в Динамо
© ФК Динамо Киев. Миккель Дуэлунд

23-летний датский полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд не собирается покидать киевский клуб.

«Дуэлунд продолжает пребывать в команде. Слухи о трансфере беспочвенны, он в обойме Луческу», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется турецкий «Ризеспор».

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Источник — Telegram

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 18.09.2020 09:32
    +3
    Это хорошо, хоть в линии выбора атакующей полузащиты у Луческу приятная головная боль.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 18.09.2020 09:32
    +3
    Это хорошо, хоть в линии выбора атакующей полузащиты у Луческу приятная головная боль.
    Ссылка
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