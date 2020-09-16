Клуб Морозюка хочет купить у Динамо Дуэлунда

Турецкий «Ризеспор» заинтересован в подписании полузащитника «Динамо» Миккеля Дуэлунда. Кандидатура датского хавбека уже согласована с главным тренером команды Степаном Томасом.

В ближайшее время «Ризеспор» сделает официальное предложение «Динамо». Турецкие СМИ ожидают, что «Ризеспор» предложит за игрока 2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Дуэлунд не имеет места в составе «Динамо», и провел на поле всего 7 минут в официальных матчах в текущем сезоне. Летом 2018 года «Динамо» отдало «Мидтьюлланду» за Дуэлунда 4 миллиона евро.

Напомним, сейчас за «Ризеспор» выступает экс-игрок «Динамо» Николай Морозюк. Во второй половине прошлого сезона за клуб на правах аренды также выступали Денис Гармаш и Андрей Борячук.