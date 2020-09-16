Клуб Морозюка хочет купить у Динамо Дуэлунда

Датский полузащитник может продолжить карьеру в Турции

  • 16.09.2020 16:04
  • 1997 просмотров
  • 7 комментариев
Клуб Морозюка хочет купить у Динамо Дуэлунда
© ФК Динамо Киев. Миккель Дуэлунд

Турецкий «Ризеспор» заинтересован в подписании полузащитника «Динамо» Миккеля Дуэлунда. Кандидатура датского хавбека уже согласована с главным тренером команды Степаном Томасом.

В ближайшее время «Ризеспор» сделает официальное предложение «Динамо». Турецкие СМИ ожидают, что «Ризеспор» предложит за игрока 2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Дуэлунд не имеет места в составе «Динамо», и провел на поле всего 7 минут в официальных матчах в текущем сезоне. Летом 2018 года «Динамо» отдало «Мидтьюлланду» за Дуэлунда 4 миллиона евро.

Напомним, сейчас за «Ризеспор» выступает экс-игрок «Динамо» Николай Морозюк. Во второй половине прошлого сезона за клуб на правах аренды также выступали Денис Гармаш и Андрей Борячук.

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(6 голосов)

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Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 16.09.2020 16:56
    -1
    хм, одно из светлых пятен в динамо... странно
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 16.09.2020 16:48
    +1
    Как мне нравятся эти заголовки.
    Клуб Морозюка !!!
    Он чего клуб купил?!!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.09.2020 16:37
    +2
    Крот, 16.09.2020 16:27
    Не пойму, когда выходил он на поле смотрелся не хуже основы, почему его постоянно маринуют на банке, думал с приходом луча будет стабильно играть вроде неплохой игрок
    а в коллективном компактом прессинге , которое сейчас исповедует Динамо - сложно позволить кому то одному филонить
    Хотя для меня тоде загадка. - в качестве 10 ки он просто отличное решение, ИМХО.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.09.2020 16:36
    0
    Крот, 16.09.2020 16:27
    Не пойму, когда выходил он на поле смотрелся не хуже основы, почему его постоянно маринуют на банке, думал с приходом луча будет стабильно играть вроде неплохой игрок
    Единственное объяснение. - он не играет на оборону
    Ссылка
    Крот
    online
      Крот, 16.09.2020 16:27
    +4
    Не пойму, когда выходил он на поле смотрелся не хуже основы, почему его постоянно маринуют на банке, думал с приходом луча будет стабильно играть вроде неплохой игрок
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 16.09.2020 16:24
    +2
    З тим рівнем травматизму який зараз в ДК продавати когось немає сенсу. Навпаки треба докупляти в лінію захисту гравців.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 16.09.2020 16:19
    -3
    Летом 2018 года «Динамо» отдало «Мидтьюлланду» за Дуэлунда 4 миллиона евро.
    Турецкие СМИ ожидают, что «Ризеспор» предложит ЛОХАМ за игрока 2 миллиона евро
    Ссылка
    Крот
    online
      Крот, 16.09.2020 16:27
    +4
    Не пойму, когда выходил он на поле смотрелся не хуже основы, почему его постоянно маринуют на банке, думал с приходом луча будет стабильно играть вроде неплохой игрок
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.09.2020 16:37
    +2
    Крот, 16.09.2020 16:27
    Не пойму, когда выходил он на поле смотрелся не хуже основы, почему его постоянно маринуют на банке, думал с приходом луча будет стабильно играть вроде неплохой игрок
    а в коллективном компактом прессинге , которое сейчас исповедует Динамо - сложно позволить кому то одному филонить
    Хотя для меня тоде загадка. - в качестве 10 ки он просто отличное решение, ИМХО.
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 16.09.2020 16:24
    +2
    З тим рівнем травматизму який зараз в ДК продавати когось немає сенсу. Навпаки треба докупляти в лінію захисту гравців.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 16.09.2020 16:48
    +1
    Как мне нравятся эти заголовки.
    Клуб Морозюка !!!
    Он чего клуб купил?!!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.09.2020 16:36
    0
    Крот, 16.09.2020 16:27
    Не пойму, когда выходил он на поле смотрелся не хуже основы, почему его постоянно маринуют на банке, думал с приходом луча будет стабильно играть вроде неплохой игрок
    Единственное объяснение. - он не играет на оборону
    Ссылка
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