Дебют Пико: три минуты – и гол! Металл одержал победу над Перемогой

4-й тур Второй лиги чемпионата Украины стартовал матчем в Харькове. Местный «Металл» нанес поражение «Перемоге» из Днепра (1:0).

Автором первого гола стал бразильский новичок команды Андерсон Пико, экс-игрок «Днепра». Уже на 3-й минуте своего дебютного матча он реализовал пенальти, заработанный капитаном харьковчан Русланом Фоминым.

А на 48-й минуте хозяева удвоили перевес в счет. И снова Руслан Фомин заработал пенальти, который на этот раз реализовал Евгений Лозовой.

«Металл» одержал четвертую «сухую» победу в чемпионате и является лидером группы B (12 очков из 12 возможных), опережая «Металлург» Запорожье и «Таврию» Симферополь (по 7 очков из 9).

Вторая лига Украины. 4-й тур

«Металл» Харьков – «Перемога» Днепр – 2:0

Голы: Андерсон Пико, 3 (пен), Евгений Лозовой, 48 (пен).

Турнирные таблицы Второй лиги: группа A, группа B