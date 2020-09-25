4-й тур
2:0
25.09.2020, FT

Дебют Пико: три минуты – и гол! Металл одержал победу над Перемогой

Опытный форвард харьковской команды Руслан Фомин заработал два пенальти

  • 25.09.2020 20:20
  • 3283 просмотра
  • 5 комментариев
Дебют Пико: три минуты – и гол! Металл одержал победу над Перемогой
© ФК Металл. Андерсон Пико

4-й тур Второй лиги чемпионата Украины стартовал матчем в Харькове. Местный «Металл» нанес поражение «Перемоге» из Днепра (1:0). 

Автором первого гола стал бразильский новичок команды Андерсон Пико, экс-игрок «Днепра». Уже на 3-й минуте своего дебютного матча он реализовал пенальти, заработанный капитаном харьковчан Русланом Фоминым.

А на 48-й минуте хозяева удвоили перевес в счет. И снова Руслан Фомин заработал пенальти, который на этот раз реализовал Евгений Лозовой.

«Металл» одержал четвертую «сухую» победу в чемпионате и является лидером группы B (12 очков из 12 возможных), опережая «Металлург» Запорожье и «Таврию» Симферополь (по 7 очков из 9).

Вторая лига Украины. 4-й тур

«Металл» Харьков – «Перемога» Днепр – 2:0

Голы: Андерсон Пико, 3 (пен), Евгений Лозовой, 48 (пен).

Турнирные таблицы Второй лиги: группа A, группа B

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Николай Степанюк, Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 25.09.2020 21:25
    +2
    Перемога програла
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 25.09.2020 21:04
    -4
    Ссылка
    KSF
      KSF, 25.09.2020 21:02
    0
    фейк виграв
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 25.09.2020 20:53
    +3
    Сенсационная победа над Победой.
    Ссылка
    Dosik
      Dosik, 25.09.2020 20:50
    +1
    Ярославський грошей на вітер не кидає....
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 25.09.2020 20:53
    +3
    Сенсационная победа над Победой.
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 25.09.2020 21:25
    +2
    Перемога програла
    Ссылка
    Dosik
      Dosik, 25.09.2020 20:50
    +1
    Ярославський грошей на вітер не кидає....
    Ссылка
    KSF
      KSF, 25.09.2020 21:02
    0
    фейк виграв
    Ссылка
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