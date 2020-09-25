Источник: Коноплянка сказал Палкину, что больше не видит себя в Шахтере

Евгений готов искать с агентом новый вариант продолжения карьеры

  • 25.09.2020 22:09
  • 8795 просмотров
  • 24 комментария
Источник: Коноплянка сказал Палкину, что больше не видит себя в Шахтере
© ФК Шахтер Донецк. Евгений Коноплянка

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка после неудачного матча с «Рухом» (1:1) встретился с гендиректором клуба Сергеем Палкиным.

Хавбек заявил, что не видит своего будущего в «Шахтере» и готов искать с агентом новый вариант продолжения карьеры. Кроме того, тренер горняков Луиш Каштру недоволен формой Евгения, информирует телеграм-канал Бей-беги.

Напомним, Евгений Коноплянка получил мышечную травму во время поединка с «Рухом», и его участие в игре с «Олимпиком» под вопросом.

Коноплянка подписал контракт с «Шахтером» в начале сентября 2019 года. За год, проведенный в клубе, он сыграл 23 матча в УПЛ и забил 4 гола. Если учитывать кубковые турниры и еврокубки, то у него 5 голов в 34 поединках. Ранее выступал за «Днепр», испанскую «Севилью» и немецкий «Шальке-04».

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Источник — Telegram

(36 голосов)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 25.09.2020 23:20
    0
    Да чувак просто не хочет пахать! Скорее всего Турция его ждет!
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 25.09.2020 23:13
    -1
    Maks7777, 25.09.2020 23:08
    Да а толку сидеть, грееть лавку если толку нет иди в минай Вася кобин грел лавку лет так 10 он знает как ее греть и ты погрешь в минае не только же в других клубах греть!!!А может и заиграешь снова ,дай бог тебе будет лучше!!
    «Погреш» - аааааааа🤣🤣🤣!!! Редчайший тупиздень 🤣🤣🤮
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 25.09.2020 23:13
    0
    или днепр
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 25.09.2020 23:12
    0
    в аренду в зарю
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 25.09.2020 23:12
    0
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 25.09.2020 23:11
    -2
    Играть в дерьмоклубце , который только за один месяц принял на душу населения больше , чем многие украинские клубы вместе взятые - стыдно для игрока сборной ... беги , Жека, беги , как в своё время это сделали Мату и и Илсиньо 🤣🤣🤣
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 25.09.2020 23:09
    -1
    Ну не знаю, в Шахтёре идеальные для него условия, много времени игрового дают, скорее всего утка.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 25.09.2020 23:08
    -2
    Zport., 25.09.2020 22:50
    первая крыса побежала
    Крысы у вас!!!!!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 25.09.2020 23:08
    -2
    Да а толку сидеть, грееть лавку если толку нет иди в минай Вася кобин грел лавку лет так 10 он знает как ее греть и ты погрешь в минае не только же в других клубах греть!!!А может и заиграешь снова ,дай бог тебе будет лучше!!
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 25.09.2020 23:03
    +1
    А что значит не видит своего будущего? Ему уже 30. Играет в сборной, которая вышла на Евро, играет в Шахтере, который играет в ЛЧ. С точки зрения реализации амбиции, которые требуют участия в престижных турнирах, все довольно неплохо складывается.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 25.09.2020 22:50
    -2
    первая крыса побежала
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 25.09.2020 22:41
    +3
    Надо было ставить вопрос ребром, либо он, либо Каштру. Никакого уважения к великому игроку у этого португальца.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 25.09.2020 22:40
    -6
    Алексей Романенко, 25.09.2020 22:36
    Даже не знаю, кому он может быть интересен из приличных клубов. Помню пару лет назад им интересовалась пражская Славия. Тогда это было смешно, но теперь это кажется подходящий для него клуб. А если Славия выйдет в группу лч, то так вообще отличный вариант.
    В Зарю же он не пойдёт, там проблемы с финансами.
    Ференцварош
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 25.09.2020 22:36
    +1
    Даже не знаю, кому он может быть интересен из приличных клубов. Помню пару лет назад им интересовалась пражская Славия. Тогда это было смешно, но теперь это кажется подходящий для него клуб. А если Славия выйдет в группу лч, то так вообще отличный вариант.
    В Зарю же он не пойдёт, там проблемы с финансами.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 25.09.2020 22:35
    +2
    Ну що ж... "Шахтар" зробив для нього все, що міг. Але не зміг. В Україні він може пробувати себе тільки... і навіть не хочу казати де, щоб не образити "Колос", "Зорю", "Лесну", "Олександрію", бо наочно бачимо, що з себе явив той же Селезньов для "Колоса". В Україні єдиний і логічний варіант - "Дніпро". А ні, то хіба Казахстан чи Азербайджан чи який Кувейт. Більш-менш сильніший чемпіонат він не тягне. А образливо це, бо ми то знаємо. що міг би бути...
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 25.09.2020 22:26
    0
    Да, Жека, в г...но влез - теперь вылезать придется
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 25.09.2020 22:26
    0
    Отлично !!
    Ссылка
    dnk-msk
      dnk-msk, 25.09.2020 22:26
    +3
    Так и не сложилась у Жени карьера, кроме Днепра нигде нормально и не поиграл!
    Похоже, так и не понимает, что основная проблема не в окружении, а в нем самом
    Может, оказавшись с Депр-1, еще хоть пару сезонов что-то покажет, чтобы совсем неудачником не слыть
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 25.09.2020 22:24
    0
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 25.09.2020 22:22
    +4
    Иди к кенту
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 25.09.2020 22:19
    +5
    Для Зорі в групі ЛЄ буде супер
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 25.09.2020 22:22
    +4
    Иди к кенту
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 25.09.2020 22:41
    +3
    Надо было ставить вопрос ребром, либо он, либо Каштру. Никакого уважения к великому игроку у этого португальца.
    Ссылка
    dnk-msk
      dnk-msk, 25.09.2020 22:26
    +3
    Так и не сложилась у Жени карьера, кроме Днепра нигде нормально и не поиграл!
    Похоже, так и не понимает, что основная проблема не в окружении, а в нем самом
    Может, оказавшись с Депр-1, еще хоть пару сезонов что-то покажет, чтобы совсем неудачником не слыть
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 25.09.2020 22:35
    +2
    Ну що ж... "Шахтар" зробив для нього все, що міг. Але не зміг. В Україні він може пробувати себе тільки... і навіть не хочу казати де, щоб не образити "Колос", "Зорю", "Лесну", "Олександрію", бо наочно бачимо, що з себе явив той же Селезньов для "Колоса". В Україні єдиний і логічний варіант - "Дніпро". А ні, то хіба Казахстан чи Азербайджан чи який Кувейт. Більш-менш сильніший чемпіонат він не тягне. А образливо це, бо ми то знаємо. що міг би бути...
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 25.09.2020 23:03
    +1
    А что значит не видит своего будущего? Ему уже 30. Играет в сборной, которая вышла на Евро, играет в Шахтере, который играет в ЛЧ. С точки зрения реализации амбиции, которые требуют участия в престижных турнирах, все довольно неплохо складывается.
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 25.09.2020 22:36
    +1
    Даже не знаю, кому он может быть интересен из приличных клубов. Помню пару лет назад им интересовалась пражская Славия. Тогда это было смешно, но теперь это кажется подходящий для него клуб. А если Славия выйдет в группу лч, то так вообще отличный вариант.
    В Зарю же он не пойдёт, там проблемы с финансами.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 25.09.2020 23:20
    0
    Да чувак просто не хочет пахать! Скорее всего Турция его ждет!
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 25.09.2020 23:13
    0
    или днепр
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 25.09.2020 23:12
    0
    в аренду в зарю
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 25.09.2020 23:12
    0
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 25.09.2020 22:26
    0
    Да, Жека, в г...но влез - теперь вылезать придется
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 25.09.2020 22:26
    0
    Отлично !!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 25.09.2020 22:24
    0
    Ссылка
    Disiny7
      Disiny7, 25.09.2020 22:20
    0
    Неужели
    Здравый смысл восторжествовал?
    Хотелось бы верить, но учитывая факт личной симпатии Ахмета к Коно на протяжении долгих лет верится с трудом \
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 25.09.2020 22:20
    0
    Це як втеча з корабля ...Перший пійшов.
    Ссылка
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