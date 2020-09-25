Источник: Коноплянка сказал Палкину, что больше не видит себя в Шахтере

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка после неудачного матча с «Рухом» (1:1) встретился с гендиректором клуба Сергеем Палкиным.
Хавбек заявил, что не видит своего будущего в «Шахтере» и готов искать с агентом новый вариант продолжения карьеры. Кроме того, тренер горняков Луиш Каштру недоволен формой Евгения, информирует телеграм-канал Бей-беги.
Напомним, Евгений Коноплянка получил мышечную травму во время поединка с «Рухом», и его участие в игре с «Олимпиком» под вопросом.
Коноплянка подписал контракт с «Шахтером» в начале сентября 2019 года. За год, проведенный в клубе, он сыграл 23 матча в УПЛ и забил 4 гола. Если учитывать кубковые турниры и еврокубки, то у него 5 голов в 34 поединках. Ранее выступал за «Днепр», испанскую «Севилью» и немецкий «Шальке-04».
Источник — Telegram
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В Зарю же он не пойдёт, там проблемы с финансами.
В Зарю же он не пойдёт, там проблемы с финансами.
Похоже, так и не понимает, что основная проблема не в окружении, а в нем самом
Может, оказавшись с Депр-1, еще хоть пару сезонов что-то покажет, чтобы совсем неудачником не слыть
Похоже, так и не понимает, что основная проблема не в окружении, а в нем самом
Может, оказавшись с Депр-1, еще хоть пару сезонов что-то покажет, чтобы совсем неудачником не слыть
В Зарю же он не пойдёт, там проблемы с финансами.
Здравый смысл восторжествовал?
Хотелось бы верить, но учитывая факт личной симпатии Ахмета к Коно на протяжении долгих лет верится с трудом \
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