Источник: Коноплянка сказал Палкину, что больше не видит себя в Шахтере

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка после неудачного матча с «Рухом» (1:1) встретился с гендиректором клуба Сергеем Палкиным.

Хавбек заявил, что не видит своего будущего в «Шахтере» и готов искать с агентом новый вариант продолжения карьеры. Кроме того, тренер горняков Луиш Каштру недоволен формой Евгения, информирует телеграм-канал Бей-беги.

Напомним, Евгений Коноплянка получил мышечную травму во время поединка с «Рухом», и его участие в игре с «Олимпиком» под вопросом.

Коноплянка подписал контракт с «Шахтером» в начале сентября 2019 года. За год, проведенный в клубе, он сыграл 23 матча в УПЛ и забил 4 гола. Если учитывать кубковые турниры и еврокубки, то у него 5 голов в 34 поединках. Ранее выступал за «Днепр», испанскую «Севилью» и немецкий «Шальке-04».