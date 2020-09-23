Повредил бедро. Коноплянка получил травму в матче Шахтера против Руха

Хавбек донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка получил травму в матче 2-го тура УПЛ против львовского «Руха».
30-летний хавбек получил повреждение бедра на 29-й минуте и вынужденно ушел с поля, прихрамывая на ногу.
Луиш Каштру заменил Коноплянку на Марлоса. О степени серьезности травмы Евгения пока неизвестно.
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Источник — Sport.ua
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