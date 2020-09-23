Повредил бедро. Коноплянка получил травму в матче Шахтера против Руха

На 29-й минуте наставник Луиш Каштру заменил Евгения на Марлоса

  • 23.09.2020 20:23
  • 1484 просмотра
  • 4 комментария
Повредил бедро. Коноплянка получил травму в матче Шахтера против Руха
© ФК Шахтер Донецк. Евгений Коноплянка

Хавбек донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка получил травму в матче 2-го тура УПЛ против львовского «Руха».

30-летний хавбек получил повреждение бедра на 29-й минуте и вынужденно ушел с поля, прихрамывая на ногу.

Луиш Каштру заменил Коноплянку на Марлоса. О степени серьезности травмы Евгения пока неизвестно.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 23.09.2020 21:02
    +4
    Теперь можно долго ЗП получать.. с умным видом и пробором..
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 23.09.2020 20:44
    +6
    Сборная спасена
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.09.2020 20:44
    +5
    шахте конечно весомая утрата если что, впрочем надо поберечь игрока и на время игр СБУ хай сидит дома восстанавливается, нельзя так рисковать игроком ценным
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
      Юрий Тютюшев, 23.09.2020 20:39
    +3
    Конобанка не может без банки)))
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 23.09.2020 20:44
    +6
    Сборная спасена
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.09.2020 20:44
    +5
    шахте конечно весомая утрата если что, впрочем надо поберечь игрока и на время игр СБУ хай сидит дома восстанавливается, нельзя так рисковать игроком ценным
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 23.09.2020 21:02
    +4
    Теперь можно долго ЗП получать.. с умным видом и пробором..
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
      Юрий Тютюшев, 23.09.2020 20:39
    +3
    Конобанка не может без банки)))
    Ссылка
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