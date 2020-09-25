Русин или Соль? Динамо намерено продать одного форварда

Кто-то должен покинуть команду

  • 25.09.2020 18:45
  • 3954 просмотра
  • 34 комментария
Русин или Соль? Динамо намерено продать одного форварда
© fcdynamo.kiev.ua. Назарий Русин

По информации «Динамо Киев Inside», «Динамо» в ближайшее время намерено избавиться от одного из двух форвардов, которые не имеют доверия наставника Мирчи Луческу - Франа Соля или Назария Русина.

«Ситуация по Солю может неожиданно дать шанс Русину, остаться в качестве 3-его ротационного форварда. В любом случае, кому-то из них суждено уйти. Одному из двух», — подчеркнул источник.

Ранее сообщалось, что к Солю есть интерес из Испании, однако клубы не могут потянуть его зарплату в 100 тысяч долларов в месяц.

У Русина есть интерес из Бельгии.

Соль в нынешнем сезоне УПЛ провел на поле 10 минут, а Русин на поле не выходил.

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Источник — Telegram

(21 голос)

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Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 25.09.2020 20:13
    -2
    Олег Тимофеюк, 25.09.2020 20:03
    О, местный алкаш-бомж, ты снова проспался? Быстро попрыгай и снова спать.
    Анекдот про фишвумен2 Соню:
    Встречаются на пруду два рыболова.
    — Привет, чего не приезжал?
    — Да… ну, того… женился.
    — Hу как жена-то, красивая?
    — Hе, страшная как Хиросима после бомбардировки.
    — Hу, тогда может в постели — богиня?
    — Какая там богиня… Бревно-бревном.
    — Так может хозяйка хорошая?
    — Hе-а. Hи готовить, ни стирать, ни в комнате убраться… Абсолютная бездельница, да к тому же и алкоголичка…
    — Так какого хрена ты на ней женился-то?!
    — Понимаешь, у фишвумен2 Сони глисты, а на них так карась берет!!!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 25.09.2020 20:08
    0
    Олег Тимофеюк, 25.09.2020 20:03
    О, местный алкаш-бомж, ты снова проспался? Быстро попрыгай и снова спать.
    Это охранник АТБ
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 25.09.2020 20:03
    -1
    Vipfishman2, 25.09.2020 19:21
    Ты можешь только получить ... в зад. И отнюдь не пинок 🤣🤣🤣что, кстати, регулярно и происходит с тобой в макеевских гаражных кооперативах
    О, местный алкаш-бомж, ты снова проспался? Быстро попрыгай и снова спать.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 25.09.2020 20:02
    -1
    Шо то бревно, шо то бревно.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 25.09.2020 19:56
    -1
    acfred, 25.09.2020 19:51
    А Супряга остается?
    Сурок решил приберечь его до времени. Там правда ему конкуренцию скоро должен составить наркоман Беседин. По- любому должен научить Супрягу как правильно принимать мельдоний
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.09.2020 19:53
    0
    Maks7777, 25.09.2020 19:49
    Подгорает собака стыдно,это Позор после села в котором Колосу не чего было не надо ,а дк матч сезона колос с села вас нахлабучилл,вот это позор на все года!!!
    Да , собака 🐕‍🦺 Макs 7777 подгорает знатно
    Реально , лицо нынешней копанки
    Ссылка
    acfred
    online
      acfred, 25.09.2020 19:51
    +1
    А Супряга остается?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 25.09.2020 19:49
    -1
    Vipfishman2, 25.09.2020 19:21
    Ты можешь только получить ... в зад. И отнюдь не пинок 🤣🤣🤣что, кстати, регулярно и происходит с тобой в макеевских гаражных кооперативах
    Подгорает собака стыдно,это Позор после села в котором Колосу не чего было не надо ,а дк матч сезона колос с села вас нахлабучилл,вот это позор на все года!!!
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 25.09.2020 19:47
    -3
    AK_228, 25.09.2020 19:25
    Соль... абсолютно бесполезное создание
    Я бы не был столь категоричен. Лично я его уважаю как автора будущей книги: Гарри Поттер и унылый узник Азкадинамо
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.09.2020 19:46
    0
    bolelschik, 25.09.2020 18:58
    А кто у Динамо нападающий - один Супряга? так его хотят купить И что потом. Мбокани нужно возвращать
    У Динамо на подходе молодые и очень перспективные Вантух и Исаенко.
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 25.09.2020 19:46
    -1
    Русина нужно в аренду отдать.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 25.09.2020 19:44
    0
    Русина треба продавати. Хлопець молодий, в Динамо у нього не йде, якщо хтось хоче купити, то хоч дістане більше часу на полі, а там може його і прорве.
    А на Соля начхати.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 25.09.2020 19:43
    -4
    Forever_young_12, 25.09.2020 19:03
    Я бы дал пинка под зад Русину. А фаСоль хай порожняки по полю ганяет и книжки после игр пишет
    Да они соль для ванны продадут снова какое-то мыло или шампунь бесполезный купят)))они селу летят 2-0 о чем там можно говорить
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 25.09.2020 19:41
    -4
    Vipfishman2, 25.09.2020 19:18
    «Сбегит» - это национальный бамбасянско-рогульский язык ? Где его преподают ? В бамбасянском лингвистическом ПТУ для особей , утомлённых тормозной жидкостью ?
    Колос Динамо 2-0 не слышал такую новость село нахлобучело гранда,,после такооо позора хоть тренера меняйте хоть всю команду перепрадайте,ну отмыться от позора не получится!!!только в будки сидеть и скулить))
    Ссылка
    Павел Рева
    online
      Павел Рева, 25.09.2020 19:28
    0
    Это аксиома Эскобара.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 25.09.2020 19:25
    -2
    Соль... абсолютно бесполезное создание
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 25.09.2020 19:21
    -2
    Forever_young_12, 25.09.2020 19:03
    Я бы дал пинка под зад Русину. А фаСоль хай порожняки по полю ганяет и книжки после игр пишет
    Ты можешь только получить ... в зад. И отнюдь не пинок 🤣🤣🤣что, кстати, регулярно и происходит с тобой в макеевских гаражных кооперативах
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 25.09.2020 19:18
    -2
    Maks7777, 25.09.2020 19:14
    Да продайте всех супрягу русина ,соля безплатно отдайте родригешьь в Турцию сбегит и тогда вы точно не одного гола в лиги чемпионов не забьете))))
    «Сбегит» - это национальный бамбасянско-рогульский язык ? Где его преподают ? В бамбасянском лингвистическом ПТУ для особей , утомлённых тормозной жидкостью ?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 25.09.2020 19:14
    -1
    Forever_young_12, 25.09.2020 19:03
    Я бы дал пинка под зад Русину. А фаСоль хай порожняки по полю ганяет и книжки после игр пишет
    Да продайте всех супрягу русина ,соля безплатно отдайте родригешьь в Турцию сбегит и тогда вы точно не одного гола в лиги чемпионов не забьете))))
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 25.09.2020 19:03
    -4
    Я бы дал пинка под зад Русину. А фаСоль хай порожняки по полю ганяет и книжки после игр пишет
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 25.09.2020 18:53
    +3
    Продавать обоих и в набор дать мячи с их автографами.
    Ссылка
    acfred
    online
      acfred, 25.09.2020 19:51
    +1
    А Супряга остается?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 25.09.2020 20:08
    0
    Олег Тимофеюк, 25.09.2020 20:03
    О, местный алкаш-бомж, ты снова проспался? Быстро попрыгай и снова спать.
    Это охранник АТБ
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.09.2020 19:53
    0
    Maks7777, 25.09.2020 19:49
    Подгорает собака стыдно,это Позор после села в котором Колосу не чего было не надо ,а дк матч сезона колос с села вас нахлабучилл,вот это позор на все года!!!
    Да , собака 🐕‍🦺 Макs 7777 подгорает знатно
    Реально , лицо нынешней копанки
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.09.2020 19:46
    0
    bolelschik, 25.09.2020 18:58
    А кто у Динамо нападающий - один Супряга? так его хотят купить И что потом. Мбокани нужно возвращать
    У Динамо на подходе молодые и очень перспективные Вантух и Исаенко.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 25.09.2020 19:44
    0
    Русина треба продавати. Хлопець молодий, в Динамо у нього не йде, якщо хтось хоче купити, то хоч дістане більше часу на полі, а там може його і прорве.
    А на Соля начхати.
    Ссылка
    Павел Рева
    online
      Павел Рева, 25.09.2020 19:28
    0
    Это аксиома Эскобара.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 25.09.2020 19:00
    0
    Можно обоих! Русина в аренду в Зарю, а Соля хотя бы в аренду в Испанию! У Динамо есть основной Супряга, а также Родригеш и Вербич, которые смогут сыграть на позиции нападающего+в декабре вернется мегафорвард Беседин!
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 25.09.2020 18:58
    0
    А кто у Динамо нападающий - один Супряга? так его хотят купить И что потом. Мбокани нужно возвращать
    Ссылка
    Pereira
      Pereira, 25.09.2020 18:54
    0
    janu0320, 25.09.2020 18:50
    пускай они между собой в камень ножницы бумага сыграют
    Кто меньше отожмется тот и на выход
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 25.09.2020 18:54
    0
    janu0320, 25.09.2020 18:52
    наркоман, места для легов уже выдумывают.
    спасиб брат-алкаш подсказал
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 25.09.2020 18:53
    0
    100 тысяч долларов в месяц.??? Ахахаха
    Ссылка
    Pereira
      Pereira, 25.09.2020 18:53
    0
    Pereira, 25.09.2020 18:51
    Русин или Соль? Фото как бы намекает
    Кто меньше отожмется, того и на трансфер
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 25.09.2020 18:51
    0
    продавать надо испанца-место для лега занимает попусту
    Ссылка
    Pereira
      Pereira, 25.09.2020 18:51
    0
    Русин или Соль? Фото как бы намекает
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 25.09.2020 18:50
    0
    пускай они между собой в камень ножницы бумага сыграют
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 25.09.2020 18:48
    0
    Соль для ванны давно пора продавать ,ну его даже безплатно не кто не возьмёт
    Ссылка
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