Русин или Соль? Динамо намерено продать одного форварда

По информации «Динамо Киев Inside», «Динамо» в ближайшее время намерено избавиться от одного из двух форвардов, которые не имеют доверия наставника Мирчи Луческу - Франа Соля или Назария Русина.

«Ситуация по Солю может неожиданно дать шанс Русину, остаться в качестве 3-его ротационного форварда. В любом случае, кому-то из них суждено уйти. Одному из двух», — подчеркнул источник.

Ранее сообщалось, что к Солю есть интерес из Испании, однако клубы не могут потянуть его зарплату в 100 тысяч долларов в месяц.

У Русина есть интерес из Бельгии.

Соль в нынешнем сезоне УПЛ провел на поле 10 минут, а Русин на поле не выходил.