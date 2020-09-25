Русин или Соль? Динамо намерено продать одного форварда

По информации «Динамо Киев Inside», «Динамо» в ближайшее время намерено избавиться от одного из двух форвардов, которые не имеют доверия наставника Мирчи Луческу - Франа Соля или Назария Русина.
«Ситуация по Солю может неожиданно дать шанс Русину, остаться в качестве 3-его ротационного форварда. В любом случае, кому-то из них суждено уйти. Одному из двух», — подчеркнул источник.
Ранее сообщалось, что к Солю есть интерес из Испании, однако клубы не могут потянуть его зарплату в 100 тысяч долларов в месяц.
У Русина есть интерес из Бельгии.
Соль в нынешнем сезоне УПЛ провел на поле 10 минут, а Русин на поле не выходил.
Источник — Telegram
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Встречаются на пруду два рыболова.
— Привет, чего не приезжал?
— Да… ну, того… женился.
— Hу как жена-то, красивая?
— Hе, страшная как Хиросима после бомбардировки.
— Hу, тогда может в постели — богиня?
— Какая там богиня… Бревно-бревном.
— Так может хозяйка хорошая?
— Hе-а. Hи готовить, ни стирать, ни в комнате убраться… Абсолютная бездельница, да к тому же и алкоголичка…
— Так какого хрена ты на ней женился-то?!
— Понимаешь, у фишвумен2 Сони глисты, а на них так карась берет!!!
Реально , лицо нынешней копанки
А на Соля начхати.
Реально , лицо нынешней копанки
А на Соля начхати.
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