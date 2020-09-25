Йожеф САБО: «Динамо в ЛЧ нужен середнячок, чтоб не занять последнее место»

Футбольный эксперт считает, что киевляне не дотягивают к грандам Европы

  • 25.09.2020 21:18
  • 1973 просмотра
  • 31 комментарий
Йожеф САБО: «Динамо в ЛЧ нужен середнячок, чтоб не занять последнее место»
© ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо высказал свое мнение о победе киевлян в первом матче Q4 Лиги чемпионов над «Гентом» (2:1):

«Можно только поздравить команду и тренера. Эта игра была уже лучше, в сравнении с предыдущим матчем против АЗ. Киевляне могли еще забивать. Я сразу говорил, что «Динамо» пройдет «Гент». Тем более, там наши играют. Они не подошли «Динамо», «Шахтеру», «Заре», а там нашли себе место.

Динамовцы недосмотрели в эпизоде с пропущенным голом от «Гента». Уверен, Луческу разберет этот момент, чтобы в Киеве такое не повторилось. Никого винить нельзя. Один пропустили, но два забили. Луческу понимает, какую тактику нужно выбирать с футболистами, которые у него есть. Многие критикуют игру «Динамо» за закрытость, но сейчас по-другому не получается. Я уверен, что «Динамо» дома обыграет «Гент» и пройдет в групповой этап Лиги чемпионов.

Все же, если «Динамо» в группе попадет пара грандов европейских – мы не дотягиваем к этим командам. Нужен хотя бы один середнячок, чтобы не занять последнее место. В любом случае, играть в Лиге чемпионов – это престиж для клуба и страны. Украинский футбол должны знать и уважать наши клубы в качестве соперника. 

Можно ли выделить лидеров «Динамо»? Нет. Все стараются. Многие игроки «Динамо» понимают, что на лавочке сидят основные ранее игроки, и это их очень мотивирует. Мирча Луческу очень удивил меня составом на матч с «Шахтером». Смотрю: один не играл, второй, третий, а центральные защитники – вообще пацанва. Но команда дает результат. Это сейчас главное.

Нужно ли усиление? «Динамо» очень нужен хороший опорный полузащитник. Думаю, тренерский штаб начнет с этой позиции. Хорошо, что договорились с «Минаем» сыграть в Киеве. Изменения в составе будут обязательно. Будет совсем другая тактика, выйдут голодные к игре ребята и будут работать. Мы видим, что у Луческу все работают. Это совсем другая команда. Парни понимают, что если где-то не хватает мастерства, то это нужно чем-то компенсировать. Стараются, выполняют указания и дают результат».

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Источник — 1927.kiev.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    avk2307
    online
      avk2307, 25.09.2020 21:51
    0
    serge_kr, 25.09.2020 21:39
    Как же Сабо рвет пердаки ботам куевским
    Надо его тренером если Каштру не справится. Правда?
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 25.09.2020 21:51
    0
    Zport., 25.09.2020 21:48
    Ватан - твое место рядом с твоими двухсотыми прорасиянскими собратьями. Закрой пачку и сиди тихонько в своей макеевке
    Что обиделся на мой пост?? Ну извини. Я не знал, что чужие деньги так драконят твой моцк имбицила
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 25.09.2020 21:51
    0
    Maks7777, 25.09.2020 21:38
    Да Колосу получить под хвост команде из села вот это ИСтория,,и ее уже не переписать лучше дойти полуфинала да хоть 10 в нем пропустить чем с группы позорной нее Выйти с Лугано позорится)))
    Научитесь играть лучше с топами, тут одно но чмо даунецкое-Колос обыграл в первой 6ке еврокубковой в прошлом чем с другим тренером как и лугано. А вас гнобят 4й клуб за 2 месяца и вы даете результат хуже Колоса. Как вы сказали? Вас устроит 10-0, отлично Продолжайте в том же духе танцоры. Только при такой философией даже не мечтайтео евротур6нирах. Полный 0. Философия даунов.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 25.09.2020 21:51
    -1
    С таким левым тренером как Люческо и его трусливой тактикой от обороны, ДК к сожалению далеко не пройдет.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 25.09.2020 21:48
    -2
    Ну из 4-й корзинки Мольде... если Реброву не продуют
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 25.09.2020 21:48
    0
    avk2307, 25.09.2020 21:47
    Именно под этот коммент от Сабо и твой вытер по поводу Луганска. Посмотри кто проигралкоманде Ксамакс. Это тоже из того же региона. Не этот ли эксперт? Глянь состав и посмотри через год результат этого состава с Лобановским. И засунь свой комментарий в задницу
    Лугано
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 25.09.2020 21:48
    +1
    Forever_young_12, 25.09.2020 21:46
    Шпрот, интересовать деньгами в чужом кармане - как-то не комильфо
    Ватан - твое место рядом с твоими двухсотыми прорасиянскими собратьями. Закрой пачку и сиди тихонько в своей макеевке
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 25.09.2020 21:47
    +2
    Maks7777, 25.09.2020 21:36
    Какой середнячек,им Лугано надо что бы хоть нечейку раскатать дома,,,ну оно наверно уже и распалось после того в Лугано не простили им ничью с колхозным дк)))
    Именно под этот коммент от Сабо и твой вытер по поводу Луганска. Посмотри кто проигралкоманде Ксамакс. Это тоже из того же региона. Не этот ли эксперт? Глянь состав и посмотри через год результат этого состава с Лобановским. И засунь свой комментарий в задницу
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 25.09.2020 21:46
    -1
    Zport., 25.09.2020 21:43
    Интересно, сколько ахметов этому пердуну старому платит?
    Шпрот, интересовать деньгами в чужом кармане - как-то не комильфо
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 25.09.2020 21:46
    +1
    Я смотрю, что оба даунецких бота активизировались, наклепали новых аккаунтов и побежали в бой с криками саувецкой армии УРААААА..
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 25.09.2020 21:43
    +1
    Интересно, сколько ахметов этому пердуну старому платит?
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 25.09.2020 21:43
    +1
    avk2307, 25.09.2020 21:38
    Тут все просто. После игры во вторник выступит Маркевич. И скажет плюс минус тоже самое, но ещё на одного из игроков Динамо чуть польет. Есть группа "обиженный на Динамо и служащий новым хозяевам" и у них и по возрасту и по перспективе шансов нет. Этих людей пора забывать и не реагировать на их комментарии.
    В точку.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 25.09.2020 21:43
    -3
    serge_kr, 25.09.2020 21:39
    Как же Сабо рвет пердаки ботам куевским
    Цитирую классика: развалинами пердаков удовлетворён
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 25.09.2020 21:42
    +1
    Maks7777, 25.09.2020 21:38
    Да Колосу получить под хвост команде из села вот это ИСтория,,и ее уже не переписать лучше дойти полуфинала да хоть 10 в нем пропустить чем с группы позорной нее Выйти с Лугано позорится)))
    То, что ты через один пост на всех ветках повторяешь про Колос говорит лишь об ограниченности твоего мышления. Таких проигрышей можно любой команде вспомнить вагон и тележку. Сменил бы пластинку, а?
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 25.09.2020 21:40
    +1
    alefteev77, 25.09.2020 21:36
    То ли дело "славные" сражения с Ксамаксом и Рапидом в 90-х...
    Сабо имеет удивительное свойство - забывать о своих "великих свершениях" тех времён)
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 25.09.2020 21:39
    -4
    Как же Сабо рвет пердаки ботам куевским
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 25.09.2020 21:39
    0
    Andre066, 25.09.2020 21:35
    Кардаш отметился
    Ну, его так часто не цитируют. Да и в ДК такой себе след оставил, его разве что болельщики со стажем вспомнят. Что выходил на поле он в том Динамо конца 90-х, что не выходил. Его присутствие в том составе для многих осталось загадкой.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 25.09.2020 21:38
    -4
    Andre066, 25.09.2020 21:33
    5-0
    Это поражение с самой большой разницей мячей в полуфиналах ЛЕ и Кубка УЕФА в истории.
    Лишь узнал, забыли добавить Шахтёр творит историю
    Да Колосу получить под хвост команде из села вот это ИСтория,,и ее уже не переписать лучше дойти полуфинала да хоть 10 в нем пропустить чем с группы позорной нее Выйти с Лугано позорится)))
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 25.09.2020 21:38
    +2
    Тут все просто. После игры во вторник выступит Маркевич. И скажет плюс минус тоже самое, но ещё на одного из игроков Динамо чуть польет. Есть группа "обиженный на Динамо и служащий новым хозяевам" и у них и по возрасту и по перспективе шансов нет. Этих людей пора забывать и не реагировать на их комментарии.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 25.09.2020 21:36
    -8
    jekаfunny, 25.09.2020 21:27
    Какие же смешные и жалкие эти кротячьи недобитки
    Какой середнячек,им Лугано надо что бы хоть нечейку раскатать дома,,,ну оно наверно уже и распалось после того в Лугано не простили им ничью с колхозным дк)))
    Ссылка
    maverik
      maverik, 25.09.2020 21:27
    +8
    Задрал уже гамно на Динамо изливать старый маразматик.Внуков иди нянчить.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.09.2020 21:27
    +5
    Какие же смешные и жалкие эти кротячьи недобитки
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 25.09.2020 21:33
    +4
    5-0
    Это поражение с самой большой разницей мячей в полуфиналах ЛЕ и Кубка УЕФА в истории.
    Лишь узнал, забыли добавить Шахтёр творит историю
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 25.09.2020 21:31
    +3
    Там на Ахмет-канале им что доплачивают за регулярность негатива в адрес ДК? Интересно, слово совесть в применении к тому, что дало Сабо Динамо, он еще помнит? Да и с логикой у него уже туговато. ДК как 31 в рейтинге УЕФА минимум в 3 корзине будет, а значит один "негранд" уже будет в группе. Но это все из области догадок. В Лиге чемпионов можно влететь и негранду и сыграть норм с грандом. Аталанта с Шахтёром вроде как грандом не была.
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    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 25.09.2020 21:29
    +3
    Бл...ь, а Копанке кто нужен? Не середнячок. От Загреба две ничьи чудом вырывают.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 25.09.2020 21:27
    +3
    Мабуть десь під генделиком розмову підслухав і тепер за свою видає.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 25.09.2020 21:47
    +2
    Maks7777, 25.09.2020 21:36
    Какой середнячек,им Лугано надо что бы хоть нечейку раскатать дома,,,ну оно наверно уже и распалось после того в Лугано не простили им ничью с колхозным дк)))
    Именно под этот коммент от Сабо и твой вытер по поводу Луганска. Посмотри кто проигралкоманде Ксамакс. Это тоже из того же региона. Не этот ли эксперт? Глянь состав и посмотри через год результат этого состава с Лобановским. И засунь свой комментарий в задницу
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 25.09.2020 21:38
    +2
    Тут все просто. После игры во вторник выступит Маркевич. И скажет плюс минус тоже самое, но ещё на одного из игроков Динамо чуть польет. Есть группа "обиженный на Динамо и служащий новым хозяевам" и у них и по возрасту и по перспективе шансов нет. Этих людей пора забывать и не реагировать на их комментарии.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 25.09.2020 21:48
    +1
    Forever_young_12, 25.09.2020 21:46
    Шпрот, интересовать деньгами в чужом кармане - как-то не комильфо
    Ватан - твое место рядом с твоими двухсотыми прорасиянскими собратьями. Закрой пачку и сиди тихонько в своей макеевке
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 25.09.2020 21:46
    +1
    Я смотрю, что оба даунецких бота активизировались, наклепали новых аккаунтов и побежали в бой с криками саувецкой армии УРААААА..
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 25.09.2020 21:43
    +1
    Интересно, сколько ахметов этому пердуну старому платит?
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 25.09.2020 21:43
    +1
    avk2307, 25.09.2020 21:38
    Тут все просто. После игры во вторник выступит Маркевич. И скажет плюс минус тоже самое, но ещё на одного из игроков Динамо чуть польет. Есть группа "обиженный на Динамо и служащий новым хозяевам" и у них и по возрасту и по перспективе шансов нет. Этих людей пора забывать и не реагировать на их комментарии.
    В точку.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 25.09.2020 21:42
    +1
    Maks7777, 25.09.2020 21:38
    Да Колосу получить под хвост команде из села вот это ИСтория,,и ее уже не переписать лучше дойти полуфинала да хоть 10 в нем пропустить чем с группы позорной нее Выйти с Лугано позорится)))
    То, что ты через один пост на всех ветках повторяешь про Колос говорит лишь об ограниченности твоего мышления. Таких проигрышей можно любой команде вспомнить вагон и тележку. Сменил бы пластинку, а?
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 25.09.2020 21:40
    +1
    alefteev77, 25.09.2020 21:36
    То ли дело "славные" сражения с Ксамаксом и Рапидом в 90-х...
    Сабо имеет удивительное свойство - забывать о своих "великих свершениях" тех времён)
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 25.09.2020 21:33
    +1
    Олена Першко, 25.09.2020 21:29
    вас ваши же тренера и бывшие футболисты поивают
    Нас поливают те, кто променял уважение своих болельщиков на бабки Ахмета и пошел на его канал "экспертом". Кроме Сабо и Леоненко других таких персонажей не замечено вроде.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 25.09.2020 21:51
    0
    serge_kr, 25.09.2020 21:39
    Как же Сабо рвет пердаки ботам куевским
    Надо его тренером если Каштру не справится. Правда?
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 25.09.2020 21:51
    0
    Zport., 25.09.2020 21:48
    Ватан - твое место рядом с твоими двухсотыми прорасиянскими собратьями. Закрой пачку и сиди тихонько в своей макеевке
    Что обиделся на мой пост?? Ну извини. Я не знал, что чужие деньги так драконят твой моцк имбицила
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 25.09.2020 21:51
    0
    Maks7777, 25.09.2020 21:38
    Да Колосу получить под хвост команде из села вот это ИСтория,,и ее уже не переписать лучше дойти полуфинала да хоть 10 в нем пропустить чем с группы позорной нее Выйти с Лугано позорится)))
    Научитесь играть лучше с топами, тут одно но чмо даунецкое-Колос обыграл в первой 6ке еврокубковой в прошлом чем с другим тренером как и лугано. А вас гнобят 4й клуб за 2 месяца и вы даете результат хуже Колоса. Как вы сказали? Вас устроит 10-0, отлично Продолжайте в том же духе танцоры. Только при такой философией даже не мечтайтео евротур6нирах. Полный 0. Философия даунов.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 25.09.2020 21:48
    0
    avk2307, 25.09.2020 21:47
    Именно под этот коммент от Сабо и твой вытер по поводу Луганска. Посмотри кто проигралкоманде Ксамакс. Это тоже из того же региона. Не этот ли эксперт? Глянь состав и посмотри через год результат этого состава с Лобановским. И засунь свой комментарий в задницу
    Лугано
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 25.09.2020 21:39
    0
    Andre066, 25.09.2020 21:35
    Кардаш отметился
    Ну, его так часто не цитируют. Да и в ДК такой себе след оставил, его разве что болельщики со стажем вспомнят. Что выходил на поле он в том Динамо конца 90-х, что не выходил. Его присутствие в том составе для многих осталось загадкой.
    Ссылка
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