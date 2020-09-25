Йожеф САБО: «Динамо в ЛЧ нужен середнячок, чтоб не занять последнее место»

Бывший главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо высказал свое мнение о победе киевлян в первом матче Q4 Лиги чемпионов над «Гентом» (2:1):

«Можно только поздравить команду и тренера. Эта игра была уже лучше, в сравнении с предыдущим матчем против АЗ. Киевляне могли еще забивать. Я сразу говорил, что «Динамо» пройдет «Гент». Тем более, там наши играют. Они не подошли «Динамо», «Шахтеру», «Заре», а там нашли себе место.

Динамовцы недосмотрели в эпизоде с пропущенным голом от «Гента». Уверен, Луческу разберет этот момент, чтобы в Киеве такое не повторилось. Никого винить нельзя. Один пропустили, но два забили. Луческу понимает, какую тактику нужно выбирать с футболистами, которые у него есть. Многие критикуют игру «Динамо» за закрытость, но сейчас по-другому не получается. Я уверен, что «Динамо» дома обыграет «Гент» и пройдет в групповой этап Лиги чемпионов.

Все же, если «Динамо» в группе попадет пара грандов европейских – мы не дотягиваем к этим командам. Нужен хотя бы один середнячок, чтобы не занять последнее место. В любом случае, играть в Лиге чемпионов – это престиж для клуба и страны. Украинский футбол должны знать и уважать наши клубы в качестве соперника.

Можно ли выделить лидеров «Динамо»? Нет. Все стараются. Многие игроки «Динамо» понимают, что на лавочке сидят основные ранее игроки, и это их очень мотивирует. Мирча Луческу очень удивил меня составом на матч с «Шахтером». Смотрю: один не играл, второй, третий, а центральные защитники – вообще пацанва. Но команда дает результат. Это сейчас главное.

Нужно ли усиление? «Динамо» очень нужен хороший опорный полузащитник. Думаю, тренерский штаб начнет с этой позиции. Хорошо, что договорились с «Минаем» сыграть в Киеве. Изменения в составе будут обязательно. Будет совсем другая тактика, выйдут голодные к игре ребята и будут работать. Мы видим, что у Луческу все работают. Это совсем другая команда. Парни понимают, что если где-то не хватает мастерства, то это нужно чем-то компенсировать. Стараются, выполняют указания и дают результат».