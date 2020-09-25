Страсбург. Свитолина обыграла Соболенко на пути в финал

Украинская теннисистка несмотря на капризы погоды будет сражаться за второй титул в сезоне

  • 25.09.2020 19:28
  • 3946 просмотров
  • 29 комментариев
Страсбург. Свитолина обыграла Соболенко на пути в финал
© WTA. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает побеждать на турнире международной серии в Страсбурге.
 
В матче 1/2 финала украинка разобралась с Ариной Соболенко из Беларуси (№12 WTA).
 
Страсбург. Полуфинал
Элина Свитолина (Украина) – Арина Соболенко (Беларусь) – 6:3, 4:6, 6:4

Для Соболенко матч против Свитолиной стал вторым за день. Вчера ее встречу против чешки Катерины Синяковой перенесли из-за дождя и Арина в пятницу с новыми силами отыграла проигранный в четверг первый сет.
 
Уже во втором гейме второго для нее матча за день игру пришлось приостановить по той же причине. К счастью, осадков было немного и через 45 минут девушки вернулись на корт.

И это ненадолго помогло представительнице Беларуси. Она проигрывала 0:2, но быстрее разыгралась и счет сравняла. Элине пришлось хорошо потрудиться, чтобы снова обозначить свое преимущество. Украинка старалась играть в свойственном для этого года более агрессивном стиле, который раньше на грунте мы видели не так часто. Получалось, как и в предыдущих матчах, с переменным успехом, но соперница была менее стабильной и первый сет остался за нами. 


 
Во второй партии рисунок игры немного изменился, девушки попеременно пытались как-то зацепиться за подачу соперницы, но ни у кого не получалось. Но на этот раз Соболенко сыграла намного чище, давления от Свитолиной явно не хватало. Именно Арина и сделала единственный брейк в партии. И хотя счет по сетам сравнялся, перспективы украинки в таком матче были значительно выше.


 
На старте третьей партии Свитолина повела 3:0, многие уже уверовали в ее легкую победу. Возможно, даже она. Элина стала играть пассивно и была уничтожена в трех быстрых геймах. Пришлось играть в более атакующей манере, минимизируя для оппонентки варианты для завершения атак. При счете 4:3 Элина реализовала двойной скрытый матчбол, но на подаче не справилась. К счастью для нее, Соболенко в следующем гейме сделала 3 двойных, одну из которых на матчболе.
 
Отметим, что это была самая высокорейтинговая победа Элины в 2020-м году. 
 
В финале Свитолина сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана (№18 WTA). Украинка будет сражаться за второй трофей в сезоне, перед началом карантина она выиграла турнир в Монтеррее.

Напомним, в прошлом году на этой стадии Соболенко проиграла украинке Даяне Ястремской, которая впоследствии выиграла титул. 

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 25.09.2020 20:10
    +1
    Боюсь,что на РГ силенок осталось маловато,вся надежда на то,что там играют через день. Хотя бы не придумала играть ещё в паре.
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 25.09.2020 20:06
    0
    ternow, 25.09.2020 19:56
    Ну согласись: не " разобралась"... Поадекватнее надо быть украинским журналистам, а значит, профессиональнее.
    То есть, "Елина разобралась с Соболенко" - это неадекватно и непрофесионально, а "по игре туповатая топ12" - это адекватно и профессионально?! А вам никогда не приходило в голову, что ауты -это не из-за тупости теннисистки, а в следствие давления ее соперницы
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 25.09.2020 20:02
    0
    УДАЧИ ТЕБЕ ЭЛИНКА В ФИНАЛЕ НАМ НУЖЕН ЕЩЁ ОДИН КУБОК
    Ссылка
    0686739188
      0686739188, 25.09.2020 19:58
    -1
    https://www.youtube.com/watch?v=Kjpu_VkGqPU полний матч
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 25.09.2020 19:58
    -2
    Когда Эля била Арине под правую руку шансов у Эли не оставалось,когда она об этом думала и била по центру и влево почти всё время выигрывала розыгрыш.на жаль проблемы в игре у сетки остались прежними.Будем надеяться ,что Эля таки подтянет этот компонент и станет одной из фавориток на РГ Желаю представительницам нашей Украины успехов во всех турнирах!
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 25.09.2020 19:57
    +1
    Kanarejka, 25.09.2020 19:54
    Просто мы тут в большинстве - болельщики Элины и нам приятно писать, мол "вынесла", "разобралась" с соперницей и т.д. Это не камень в огород Арины. Ваша Арина умничка, никто не умоляет ее таланта. Просто не сегодня
    Никакя не умничка Соболенко, по игре туповатая, поэтому в вполне выигрышных матчах проигрывает...
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 25.09.2020 19:56
    0
    Kanarejka, 25.09.2020 19:54
    Просто мы тут в большинстве - болельщики Элины и нам приятно писать, мол "вынесла", "разобралась" с соперницей и т.д. Это не камень в огород Арины. Ваша Арина умничка, никто не умоляет ее таланта. Просто не сегодня
    Ну согласись: не " разобралась"... Поадекватнее надо быть украинским журналистам, а значит, профессиональнее.
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 25.09.2020 19:55
    +3
    Нормально, Аріша Лунгрен подолана, тепер осталось росіянку в гримі)) з Казахстана прибрати і їхати на Ролан Гарос і виносити чергову росіянку,Еліно,продовжуй далі так
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 25.09.2020 19:54
    +2
    ternow, 25.09.2020 19:47
    Ну " разобралась" с Ариной Соболенко- это слишком громко сказано, одолела в трех сетах- это да...
    Просто мы тут в большинстве - болельщики Элины и нам приятно писать, мол "вынесла", "разобралась" с соперницей и т.д. Это не камень в огород Арины. Ваша Арина умничка, никто не умоляет ее таланта. Просто не сегодня
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 25.09.2020 19:49
    +1
    Nikas, 25.09.2020 19:42
    Игра Собаленко это то от чего Саша Баин отучивал Даяну лупить абы куда, и Свитолина тоже так умеет лупить на угад, но благодаря своему опыту мастера она это не делает))) зачем когда можно спокойно легкие очки заработать и в пол силы выграть
    Кого о чего отучивал? При вашем Саше, Даяна стала играть в два раза тупее и топорнее к сожалению.
    Надеюсь их разрыв, будет только плюс для Ястремской в будущем
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 25.09.2020 19:48
    +2
    никовіліст, 25.09.2020 19:37
    Вітання!
    Підкажіть будь ласка: Хто був посіяний тут у Стазбурзі під першим номером?
    Плишкова Каролина. Снялась
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 25.09.2020 19:48
    +4
    Грала розкуто, бо не тис результат. В принципі, як дійшла до фіналу, то чому б не узяти титул . Аби завтра грала так само розкуто.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 25.09.2020 19:48
    0
    Когда счёт стал 4-5 , перестал смотреть на фарт, так делаю иногда
    Неужели вымучила победу!
    С победой!!!
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 25.09.2020 19:47
    0
    Ну " разобралась" с Ариной Соболенко- это слишком громко сказано, одолела в трех сетах- это да...
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 25.09.2020 19:45
    0
    vital, 25.09.2020 19:41
    Здається, Кароліна Плішкова була першою сіяною. Чешка знялася між жеребкуванням сітки і стартом турніру, тому вже нічого організатори не змінювали, тобто не зробили Елю № 1.
    дякую.
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 25.09.2020 19:42
    0
    Игра Собаленко это то от чего Саша Баин отучивал Даяну лупить абы куда, и Свитолина тоже так умеет лупить на угад, но благодаря своему опыту мастера она это не делает))) зачем когда можно спокойно легкие очки заработать и в пол силы выграть
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 25.09.2020 19:42
    -2
    Arty900, 25.09.2020 19:40
    Повезло, что Соболенко будто перемкнуло при 4:5 40:0 и та сдуру отдала гейм, сделав уйму двойных ошибок. Матч был равный, обеих не хватало надолго. Обе сейчас не в лучшей форме.
    В финале фавориткой , наверное , будет Рыбакина
    Абсолютно согласен: равный матч, у Соболенко просто меньше мозгов оказалось...
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 25.09.2020 19:41
    +2
    никовіліст, 25.09.2020 19:37
    Вітання!
    Підкажіть будь ласка: Хто був посіяний тут у Стазбурзі під першим номером?
    Здається, Кароліна Плішкова була першою сіяною. Чешка знялася між жеребкуванням сітки і стартом турніру, тому вже нічого організатори не змінювали, тобто не зробили Елю № 1.
    Ссылка
    Arty900
      Arty900, 25.09.2020 19:40
    0
    Повезло, что Соболенко будто перемкнуло при 4:5 40:0 и та сдуру отдала гейм, сделав уйму двойных ошибок. Матч был равный, обеих не хватало надолго. Обе сейчас не в лучшей форме.
    В финале фавориткой , наверное , будет Рыбакина
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 25.09.2020 19:38
    -3
    Ну и дурочка эта Соболенко: сама слила игру.. Как говорится, силы есть, ума не надо- это про Соболенко)))
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 25.09.2020 19:31
    +10
    вітаємо
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 25.09.2020 19:34
    +6
    З однієї сторони чи потрібні виснажливі трисетовики напередодні шлему, а з іншої - задля впевненості в своїх силах цей титул зовсім не завадить... В будь якому випадку Еліні щирі привітання! Якщо вже фінал, то потрібна перемога!!!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 25.09.2020 19:33
    +5
    Третий сет не для слабонервных,сил у Соболенко как у молодого жеребца,Свитолина опять чуть не подарила выигранную игру,но в целом молодчинка,набирает форму по ходу турнира
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 25.09.2020 19:48
    +4
    Грала розкуто, бо не тис результат. В принципі, як дійшла до фіналу, то чому б не узяти титул . Аби завтра грала так само розкуто.
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 25.09.2020 19:55
    +3
    Нормально, Аріша Лунгрен подолана, тепер осталось росіянку в гримі)) з Казахстана прибрати і їхати на Ролан Гарос і виносити чергову росіянку,Еліно,продовжуй далі так
    Ссылка
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 25.09.2020 19:37
    +3
    Вітаю з перемогою. отаманша! Хай щастить!
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 25.09.2020 19:54
    +2
    ternow, 25.09.2020 19:47
    Ну " разобралась" с Ариной Соболенко- это слишком громко сказано, одолела в трех сетах- это да...
    Просто мы тут в большинстве - болельщики Элины и нам приятно писать, мол "вынесла", "разобралась" с соперницей и т.д. Это не камень в огород Арины. Ваша Арина умничка, никто не умоляет ее таланта. Просто не сегодня
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 25.09.2020 19:48
    +2
    никовіліст, 25.09.2020 19:37
    Вітання!
    Підкажіть будь ласка: Хто був посіяний тут у Стазбурзі під першим номером?
    Плишкова Каролина. Снялась
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 25.09.2020 19:41
    +2
    никовіліст, 25.09.2020 19:37
    Вітання!
    Підкажіть будь ласка: Хто був посіяний тут у Стазбурзі під першим номером?
    Здається, Кароліна Плішкова була першою сіяною. Чешка знялася між жеребкуванням сітки і стартом турніру, тому вже нічого організатори не змінювали, тобто не зробили Елю № 1.
    Ссылка
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 25.09.2020 20:10
    +1
    Боюсь,что на РГ силенок осталось маловато,вся надежда на то,что там играют через день. Хотя бы не придумала играть ещё в паре.
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 25.09.2020 19:57
    +1
    Kanarejka, 25.09.2020 19:54
    Просто мы тут в большинстве - болельщики Элины и нам приятно писать, мол "вынесла", "разобралась" с соперницей и т.д. Это не камень в огород Арины. Ваша Арина умничка, никто не умоляет ее таланта. Просто не сегодня
    Никакя не умничка Соболенко, по игре туповатая, поэтому в вполне выигрышных матчах проигрывает...
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 25.09.2020 19:49
    +1
    Nikas, 25.09.2020 19:42
    Игра Собаленко это то от чего Саша Баин отучивал Даяну лупить абы куда, и Свитолина тоже так умеет лупить на угад, но благодаря своему опыту мастера она это не делает))) зачем когда можно спокойно легкие очки заработать и в пол силы выграть
    Кого о чего отучивал? При вашем Саше, Даяна стала играть в два раза тупее и топорнее к сожалению.
    Надеюсь их разрыв, будет только плюс для Ястремской в будущем
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 25.09.2020 19:38
    +1
    alex55, 25.09.2020 19:33
    белорусский терминатор повержен.
    мені вона більше нагадує Дольфа Лундгрена. ))
    Ссылка
    alex55
      alex55, 25.09.2020 19:33
    +1
    белорусский терминатор повержен.
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 25.09.2020 20:06
    0
    ternow, 25.09.2020 19:56
    Ну согласись: не " разобралась"... Поадекватнее надо быть украинским журналистам, а значит, профессиональнее.
    То есть, "Елина разобралась с Соболенко" - это неадекватно и непрофесионально, а "по игре туповатая топ12" - это адекватно и профессионально?! А вам никогда не приходило в голову, что ауты -это не из-за тупости теннисистки, а в следствие давления ее соперницы
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 25.09.2020 20:02
    0
    УДАЧИ ТЕБЕ ЭЛИНКА В ФИНАЛЕ НАМ НУЖЕН ЕЩЁ ОДИН КУБОК
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 25.09.2020 19:56
    0
    Kanarejka, 25.09.2020 19:54
    Просто мы тут в большинстве - болельщики Элины и нам приятно писать, мол "вынесла", "разобралась" с соперницей и т.д. Это не камень в огород Арины. Ваша Арина умничка, никто не умоляет ее таланта. Просто не сегодня
    Ну согласись: не " разобралась"... Поадекватнее надо быть украинским журналистам, а значит, профессиональнее.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 25.09.2020 19:48
    0
    Когда счёт стал 4-5 , перестал смотреть на фарт, так делаю иногда
    Неужели вымучила победу!
    С победой!!!
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 25.09.2020 19:47
    0
    Ну " разобралась" с Ариной Соболенко- это слишком громко сказано, одолела в трех сетах- это да...
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 25.09.2020 19:45
    0
    vital, 25.09.2020 19:41
    Здається, Кароліна Плішкова була першою сіяною. Чешка знялася між жеребкуванням сітки і стартом турніру, тому вже нічого організатори не змінювали, тобто не зробили Елю № 1.
    дякую.
    Ссылка
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