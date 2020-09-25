Страсбург. Свитолина обыграла Соболенко на пути в финал

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает побеждать на турнире международной серии в Страсбурге.



В матче 1/2 финала украинка разобралась с Ариной Соболенко из Беларуси (№12 WTA).



Страсбург. Полуфинал

Элина Свитолина (Украина) – Арина Соболенко (Беларусь) – 6:3, 4:6, 6:4

Для Соболенко матч против Свитолиной стал вторым за день. Вчера ее встречу против чешки Катерины Синяковой перенесли из-за дождя и Арина в пятницу с новыми силами отыграла проигранный в четверг первый сет.



Уже во втором гейме второго для нее матча за день игру пришлось приостановить по той же причине. К счастью, осадков было немного и через 45 минут девушки вернулись на корт.

И это ненадолго помогло представительнице Беларуси. Она проигрывала 0:2, но быстрее разыгралась и счет сравняла. Элине пришлось хорошо потрудиться, чтобы снова обозначить свое преимущество. Украинка старалась играть в свойственном для этого года более агрессивном стиле, который раньше на грунте мы видели не так часто. Получалось, как и в предыдущих матчах, с переменным успехом, но соперница была менее стабильной и первый сет остался за нами.





Во второй партии рисунок игры немного изменился, девушки попеременно пытались как-то зацепиться за подачу соперницы, но ни у кого не получалось. Но на этот раз Соболенко сыграла намного чище, давления от Свитолиной явно не хватало. Именно Арина и сделала единственный брейк в партии. И хотя счет по сетам сравнялся, перспективы украинки в таком матче были значительно выше.





На старте третьей партии Свитолина повела 3:0, многие уже уверовали в ее легкую победу. Возможно, даже она. Элина стала играть пассивно и была уничтожена в трех быстрых геймах. Пришлось играть в более атакующей манере, минимизируя для оппонентки варианты для завершения атак. При счете 4:3 Элина реализовала двойной скрытый матчбол, но на подаче не справилась. К счастью для нее, Соболенко в следующем гейме сделала 3 двойных, одну из которых на матчболе.



Отметим, что это была самая высокорейтинговая победа Элины в 2020-м году.



В финале Свитолина сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана (№18 WTA). Украинка будет сражаться за второй трофей в сезоне, перед началом карантина она выиграла турнир в Монтеррее.

Напомним, в прошлом году на этой стадии Соболенко проиграла украинке Даяне Ястремской, которая впоследствии выиграла титул.