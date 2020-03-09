Монтеррей. Свитолина дожала Боузкову и выиграла титул

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) в финале турнира WTA International в мексиканском Монтеррее встречалась с чешской теннисисткой Марией Боузковой (WTA 57).
Уже в первом гейме на подаче Свитолиной на корте завязалась упорная борьба. Первые три розыгрыша выиграла Боузкова, но украинка сумела отыграть три брейк-пойнта. И все же, Боузкова смогла взять подачу нашей теннисистки в затяжном гейме, который длился 11 минут.
Впрочем украинка довольно быстро вернула должок сопернице. Далее теннисистки начали брать свои подачи, хотя Свитолина была близка к еще одному брейку в восьмом гейме. При счете 6:5 Свитолина обводящим ударом заработала сет-бол и с первой же попытки его реализовала: Боузкова занервничала, отправив мяч в аут.
Во втором сете соперницы поначалу уверенно брали свои подачи, а в седьмом гейме Боузкова сделала брейк. На этот раз Свитолина не сумела вернуть брейк чешской теннисистке, и Боузкова взяла сет.
В решающей партии оппонентки сначала обменялись брейками, а затем Свитолина захватила лидерство. При счете 5:3 украинка подавала на матч, но не сумела защитить свою подачу. Впрочем, в следующем гейме Свитолина завершила встречу в свою пользу, став победительницей турнира.
Элина Свитолина – Мария Боузкова – 7:5, 4:6, 6:4
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ну і 10 балів за Маямі.
Цікаво, а з Маямі що буде?
Цікаво, а з Маямі що буде?
Так, бувають спади, навіть і у мене.
Але, вірю в Еліну всетаки вазавжди,
вона таки повинна взяти каску.
І дуже вчасно.
Індіано-Уелс відмінили.
https://bnpparibasopen.com/coronavirus/
І дуже вчасно.
Індіано-Уелс відмінили.
https://bnpparibasopen.com/coronavirus/
Можна багато що написати, але обмежусь головним, чим запам'яталася Еліна в Монтереї - серією під десяток успішних дроп-шотів поспіль, зокрема в розиграші на титул.
Далі інтернешнелів на обрії в Еліни не буде, а підуть завжди незручні для неї мандаторі. Сподіваюся що з правою рукою Елі все добре і це не завадить їй виступити на 100% на наступних двох турнірах. Здоров'я і успіхів Елінці вдома і на роботі!
І дуже вчасно.
Індіано-Уелс відмінили.
https://bnpparibasopen.com/coronavirus/
Але дві старих проблеми залишаються, причому комплексно. Еліна здорово вміє починати атаки, проте із завершальним, зазвичай нескладним ударом, біда. Ніби блок якийсь в голові вмикається, і Світоліна або помиляється, або м'яко викидає м'яча на ракетку суперниці. А варто зробити кілька поспіль таких помилок, як вона починає боятися атакувати, відходячи в глухий захист, чого атакуючим суперницям і потрібно.
Все ж, є надія, що головні жахи вже позаду, і в Америці ми побачимо більш звичну Еліну. Не факт, але шанси є.
А сьогодні вітаємо Еліну Світоліну з невеличким, та все ж титулом!
Але дві старих проблеми залишаються, причому комплексно. Еліна здорово вміє починати атаки, проте із завершальним, зазвичай нескладним ударом, біда. Ніби блок якийсь в голові вмикається, і Світоліна або помиляється, або м'яко викидає м'яча на ракетку суперниці. А варто зробити кілька поспіль таких помилок, як вона починає боятися атакувати, відходячи в глухий захист, чого атакуючим суперницям і потрібно.
Все ж, є надія, що головні жахи вже позаду, і в Америці ми побачимо більш звичну Еліну. Не факт, але шанси є.
А сьогодні вітаємо Еліну Світоліну з невеличким, та все ж титулом!
І дуже вчасно.
Індіано-Уелс відмінили.
https://bnpparibasopen.com/coronavirus/
Ну і 10 балів за Маямі.
Цікаво, а з Маямі що буде?
Так, бувають спади, навіть і у мене.
Але, вірю в Еліну всетаки вазавжди,
вона таки повинна взяти каску.
Можна багато що написати, але обмежусь головним, чим запам'яталася Еліна в Монтереї - серією під десяток успішних дроп-шотів поспіль, зокрема в розиграші на титул.
Далі інтернешнелів на обрії в Еліни не буде, а підуть завжди незручні для неї мандаторі. Сподіваюся що з правою рукою Елі все добре і це не завадить їй виступити на 100% на наступних двох турнірах. Здоров'я і успіхів Елінці вдома і на роботі!
Цікаво, а з Маямі що буде?
І дуже вчасно.
Індіано-Уелс відмінили.
https://bnpparibasopen.com/coronavirus/
І дуже вчасно.
Індіано-Уелс відмінили.
https://bnpparibasopen.com/coronavirus/
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.