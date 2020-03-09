Монтеррей. Свитолина дожала Боузкову и выиграла титул

Лучшая украинская теннисистка стала победительницей турнира WTA в Монтеррее

  • 09.03.2020 03:48
  • 1225 просмотров
  • 18 комментариев
Монтеррей. Свитолина дожала Боузкову и выиграла титул
© wtatennis.com. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) в финале турнира WTA International в мексиканском Монтеррее встречалась с чешской теннисисткой Марией Боузковой (WTA 57).

Уже в первом гейме на подаче Свитолиной на корте завязалась упорная борьба. Первые три розыгрыша выиграла Боузкова, но украинка сумела отыграть три брейк-пойнта. И все же, Боузкова смогла взять подачу нашей теннисистки в затяжном гейме, который длился 11 минут.

Впрочем украинка довольно быстро вернула должок сопернице. Далее теннисистки начали брать свои подачи, хотя Свитолина была близка к еще одному брейку в восьмом гейме. При счете 6:5 Свитолина обводящим ударом заработала сет-бол и с первой же попытки его реализовала: Боузкова занервничала, отправив мяч в аут.

Во втором сете соперницы поначалу уверенно брали свои подачи, а в седьмом гейме Боузкова сделала брейк. На этот раз Свитолина не сумела вернуть брейк чешской теннисистке, и Боузкова взяла сет.

В решающей партии оппонентки сначала обменялись брейками, а затем Свитолина захватила лидерство. При счете 5:3 украинка подавала на матч, но не сумела защитить свою подачу. Впрочем, в следующем гейме Свитолина завершила встречу в свою пользу, став победительницей турнира.

Элина Свитолина – Мария Боузкова – 7:5, 4:6, 6:4

 

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 09.03.2020 04:53
    0
    yira, 09.03.2020 04:42
    Ну так, проти грипу вакцина вже скільки років є і то кожен рік купа смертей від ускладнень. А проти корони ні вакцини, ні специфічних ліків поки немає.
    Немає, але схоже йде до того, що карантини для окремих територій чи міст скоро стануть безглузді через повсюдне поширення захворюваності. А тоді коли ми, старі, хворі, вимремо, залишаться молоді і здорові, яким на цей вірус буде начхати, бо до 20 років люди хворобу переносять як ГРВІ-нежить, а від 20 до 40 - як звичайний грип.
    Ссылка
    yira
      yira, 09.03.2020 04:42
    0
    Віталій Возняк, 09.03.2020 04:37
    А хто ж знає - може коли вакцину зроблять, а може просто коли всі до коронавірусу звикнуть так, як до звичайного вірусу грипу і чисельні смерті перестануть шокувати людей.
    Ну так, проти грипу вакцина вже скільки років є і то кожен рік купа смертей від ускладнень. А проти корони ні вакцини, ні специфічних ліків поки немає.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 09.03.2020 04:37
    +1
    Rumata Kastorsky, 09.03.2020 04:30
    каже парібас що будуть переносити. тобто очки буде можливість захистити (Еліні їх цілих 500 треба захищати за минлулорічний півфінал). питання - на коли???
    А хто ж знає - може коли вакцину зроблять, а може просто коли всі до коронавірусу звикнуть так, як до звичайного вірусу грипу і чисельні смерті перестануть шокувати людей.
    Ссылка
    yira
      yira, 09.03.2020 04:36
    +1
    Rumata Kastorsky, 09.03.2020 04:30
    каже парібас що будуть переносити. тобто очки буде можливість захистити (Еліні їх цілих 500 треба захищати за минлулорічний півфінал). питання - на коли???
    За минулорічний півфінал — Елі захищати 390, а не 500.
    Ну і 10 балів за Маямі.
    Ссылка
    Rumata Kastorsky
      Rumata Kastorsky, 09.03.2020 04:30
    0
    каже парібас що будуть переносити. тобто очки буде можливість захистити (Еліні їх цілих 500 треба захищати за минлулорічний півфінал). питання - на коли???
    Ссылка
    Rumata Kastorsky
      Rumata Kastorsky, 09.03.2020 04:25
    +1
    Stanislav Matusevych, 09.03.2020 04:21
    Індіан-Веллс відмінили! Це на користь Андреєску, та й Халеп зможе долікуватися.
    Цікаво, а з Маямі що буде?
    враховуючи вже дві смерті на Флоріді та відміну переважної більшості "паблік івентс" в цілому по Штатах, скорше всього що Маямі теж відмінять. цікаво, як з очтками буде? переносити - на коли?? календар й так вже насичений по самі помідори...
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 09.03.2020 04:21
    0
    Якщо відмінили Індіан-Веллс, то і в Маямі турніру швидше за все теж не буде. Можливо з часом почнуть хоча б проводити турніри без глядачів, бо інакше на спорті можна буде поставити хрест.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.03.2020 04:21
    0
    Індіан-Веллс відмінили! Це на користь Андреєску, та й Халеп зможе долікуватися.
    Цікаво, а з Маямі що буде?
    Ссылка
    posadena
      posadena, 09.03.2020 04:17
    +1
    Мої найкращі поздоровлення.
    Так, бувають спади, навіть і у мене.
    Але, вірю в Еліну всетаки вазавжди,
    вона таки повинна взяти каску.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 09.03.2020 04:17
    +3
    yira, 09.03.2020 04:12
    Виграла титул нарешті, вітаю Елю!
    І дуже вчасно.
    Індіано-Уелс відмінили.
    https://bnpparibasopen.com/coronavirus/
    Жаль звісно. Єдине що хоч нарешті виспимося, а то в Монтереї було аж 3 нічні гри в Елі.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 09.03.2020 04:15
    0
    yira, 09.03.2020 04:12
    Виграла титул нарешті, вітаю Елю!
    І дуже вчасно.
    Індіано-Уелс відмінили.
    https://bnpparibasopen.com/coronavirus/
    Теж тільки що заходив на сайт.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 09.03.2020 04:14
    +1
    Після 3-годинної боротьби Елі на корті і вболівальників із безсонням, є нарешті перший титул у Елі з часу Сінгапуру-2018. Тому переповнюють емоції, ще й тому що Еліна розміняла нарешті ту чортову дюжину (от і не вір після такої засухи в титулах у забобони) на 14-ий титул WTA у своїй кар'єрі.
    Можна багато що написати, але обмежусь головним, чим запам'яталася Еліна в Монтереї - серією під десяток успішних дроп-шотів поспіль, зокрема в розиграші на титул.
    Далі інтернешнелів на обрії в Еліни не буде, а підуть завжди незручні для неї мандаторі. Сподіваюся що з правою рукою Елі все добре і це не завадить їй виступити на 100% на наступних двох турнірах. Здоров'я і успіхів Елінці вдома і на роботі!
    Ссылка
    yira
      yira, 09.03.2020 04:12
    0
    Виграла титул нарешті, вітаю Елю!
    І дуже вчасно.
    Індіано-Уелс відмінили.
    https://bnpparibasopen.com/coronavirus/
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 09.03.2020 04:09
    +1
    Непогано. П'ята позиція у рейтингу WTA і всього 10 очок відставання від Кенін. Тепер уперед на Індіан-Веллс.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.03.2020 04:04
    +9
    Мої вітання Еліні, якій ця перемога була дуже потрібна після провального старту сезону. Вважаю, вона правильно робить, що намагається повернути собі форму навіть через маленькі інтернешенели. Стали проглядатися зміни в грі. Тепер Еліна використовує дропи, причому виявляється, що вона їх класно вміє виконувати.В першому сеті порадувала швидкість подачі, найкраща була 181 км/год. Не пам'ятаю, щоб Еліна колись взагалі подавала за 180. І реверсний смеш в одному з крутих розіграшів запам'ятався. Над цим ясно, хто постарався)
    Але дві старих проблеми залишаються, причому комплексно. Еліна здорово вміє починати атаки, проте із завершальним, зазвичай нескладним ударом, біда. Ніби блок якийсь в голові вмикається, і Світоліна або помиляється, або м'яко викидає м'яча на ракетку суперниці. А варто зробити кілька поспіль таких помилок, як вона починає боятися атакувати, відходячи в глухий захист, чого атакуючим суперницям і потрібно.
    Все ж, є надія, що головні жахи вже позаду, і в Америці ми побачимо більш звичну Еліну. Не факт, але шанси є.
    А сьогодні вітаємо Еліну Світоліну з невеличким, та все ж титулом!
    Ссылка
    Юрий Пономаренко
    online
      Юрий Пономаренко, 09.03.2020 03:55
    +4
    Сонечко наше....
    Ссылка
    Vick Reznor
      Vick Reznor, 09.03.2020 03:54
    -3
    Юрий Пономаренко, 09.03.2020 03:50
    Поздравляю!!!
    спасибо!
    Ссылка
    Юрий Пономаренко
    online
      Юрий Пономаренко, 09.03.2020 03:50
    +5
    Поздравляю!!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.03.2020 04:04
    +9
    Мої вітання Еліні, якій ця перемога була дуже потрібна після провального старту сезону. Вважаю, вона правильно робить, що намагається повернути собі форму навіть через маленькі інтернешенели. Стали проглядатися зміни в грі. Тепер Еліна використовує дропи, причому виявляється, що вона їх класно вміє виконувати.В першому сеті порадувала швидкість подачі, найкраща була 181 км/год. Не пам'ятаю, щоб Еліна колись взагалі подавала за 180. І реверсний смеш в одному з крутих розіграшів запам'ятався. Над цим ясно, хто постарався)
    Але дві старих проблеми залишаються, причому комплексно. Еліна здорово вміє починати атаки, проте із завершальним, зазвичай нескладним ударом, біда. Ніби блок якийсь в голові вмикається, і Світоліна або помиляється, або м'яко викидає м'яча на ракетку суперниці. А варто зробити кілька поспіль таких помилок, як вона починає боятися атакувати, відходячи в глухий захист, чого атакуючим суперницям і потрібно.
    Все ж, є надія, що головні жахи вже позаду, і в Америці ми побачимо більш звичну Еліну. Не факт, але шанси є.
    А сьогодні вітаємо Еліну Світоліну з невеличким, та все ж титулом!
    Ссылка
    Юрий Пономаренко
    online
      Юрий Пономаренко, 09.03.2020 03:50
    +5
    Поздравляю!!!
    Ссылка
    Юрий Пономаренко
    online
      Юрий Пономаренко, 09.03.2020 03:55
    +4
    Сонечко наше....
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 09.03.2020 04:17
    +3
    yira, 09.03.2020 04:12
    Виграла титул нарешті, вітаю Елю!
    І дуже вчасно.
    Індіано-Уелс відмінили.
    https://bnpparibasopen.com/coronavirus/
    Жаль звісно. Єдине що хоч нарешті виспимося, а то в Монтереї було аж 3 нічні гри в Елі.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 09.03.2020 04:37
    +1
    Rumata Kastorsky, 09.03.2020 04:30
    каже парібас що будуть переносити. тобто очки буде можливість захистити (Еліні їх цілих 500 треба захищати за минлулорічний півфінал). питання - на коли???
    А хто ж знає - може коли вакцину зроблять, а може просто коли всі до коронавірусу звикнуть так, як до звичайного вірусу грипу і чисельні смерті перестануть шокувати людей.
    Ссылка
    yira
      yira, 09.03.2020 04:36
    +1
    Rumata Kastorsky, 09.03.2020 04:30
    каже парібас що будуть переносити. тобто очки буде можливість захистити (Еліні їх цілих 500 треба захищати за минлулорічний півфінал). питання - на коли???
    За минулорічний півфінал — Елі захищати 390, а не 500.
    Ну і 10 балів за Маямі.
    Ссылка
    Rumata Kastorsky
      Rumata Kastorsky, 09.03.2020 04:25
    +1
    Stanislav Matusevych, 09.03.2020 04:21
    Індіан-Веллс відмінили! Це на користь Андреєску, та й Халеп зможе долікуватися.
    Цікаво, а з Маямі що буде?
    враховуючи вже дві смерті на Флоріді та відміну переважної більшості "паблік івентс" в цілому по Штатах, скорше всього що Маямі теж відмінять. цікаво, як з очтками буде? переносити - на коли?? календар й так вже насичений по самі помідори...
    Ссылка
    posadena
      posadena, 09.03.2020 04:17
    +1
    Мої найкращі поздоровлення.
    Так, бувають спади, навіть і у мене.
    Але, вірю в Еліну всетаки вазавжди,
    вона таки повинна взяти каску.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 09.03.2020 04:14
    +1
    Після 3-годинної боротьби Елі на корті і вболівальників із безсонням, є нарешті перший титул у Елі з часу Сінгапуру-2018. Тому переповнюють емоції, ще й тому що Еліна розміняла нарешті ту чортову дюжину (от і не вір після такої засухи в титулах у забобони) на 14-ий титул WTA у своїй кар'єрі.
    Можна багато що написати, але обмежусь головним, чим запам'яталася Еліна в Монтереї - серією під десяток успішних дроп-шотів поспіль, зокрема в розиграші на титул.
    Далі інтернешнелів на обрії в Еліни не буде, а підуть завжди незручні для неї мандаторі. Сподіваюся що з правою рукою Елі все добре і це не завадить їй виступити на 100% на наступних двох турнірах. Здоров'я і успіхів Елінці вдома і на роботі!
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 09.03.2020 04:09
    +1
    Непогано. П'ята позиція у рейтингу WTA і всього 10 очок відставання від Кенін. Тепер уперед на Індіан-Веллс.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 09.03.2020 04:53
    0
    yira, 09.03.2020 04:42
    Ну так, проти грипу вакцина вже скільки років є і то кожен рік купа смертей від ускладнень. А проти корони ні вакцини, ні специфічних ліків поки немає.
    Немає, але схоже йде до того, що карантини для окремих територій чи міст скоро стануть безглузді через повсюдне поширення захворюваності. А тоді коли ми, старі, хворі, вимремо, залишаться молоді і здорові, яким на цей вірус буде начхати, бо до 20 років люди хворобу переносять як ГРВІ-нежить, а від 20 до 40 - як звичайний грип.
    Ссылка
    yira
      yira, 09.03.2020 04:42
    0
    Віталій Возняк, 09.03.2020 04:37
    А хто ж знає - може коли вакцину зроблять, а може просто коли всі до коронавірусу звикнуть так, як до звичайного вірусу грипу і чисельні смерті перестануть шокувати людей.
    Ну так, проти грипу вакцина вже скільки років є і то кожен рік купа смертей від ускладнень. А проти корони ні вакцини, ні специфічних ліків поки немає.
    Ссылка
    Rumata Kastorsky
      Rumata Kastorsky, 09.03.2020 04:30
    0
    каже парібас що будуть переносити. тобто очки буде можливість захистити (Еліні їх цілих 500 треба захищати за минлулорічний півфінал). питання - на коли???
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 09.03.2020 04:21
    0
    Якщо відмінили Індіан-Веллс, то і в Маямі турніру швидше за все теж не буде. Можливо з часом почнуть хоча б проводити турніри без глядачів, бо інакше на спорті можна буде поставити хрест.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.03.2020 04:21
    0
    Індіан-Веллс відмінили! Це на користь Андреєску, та й Халеп зможе долікуватися.
    Цікаво, а з Маямі що буде?
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 09.03.2020 04:15
    0
    yira, 09.03.2020 04:12
    Виграла титул нарешті, вітаю Елю!
    І дуже вчасно.
    Індіано-Уелс відмінили.
    https://bnpparibasopen.com/coronavirus/
    Теж тільки що заходив на сайт.
    Ссылка
    yira
      yira, 09.03.2020 04:12
    0
    Виграла титул нарешті, вітаю Елю!
    І дуже вчасно.
    Індіано-Уелс відмінили.
    https://bnpparibasopen.com/coronavirus/
    Ссылка
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