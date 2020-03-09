Монтеррей. Свитолина дожала Боузкову и выиграла титул

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) в финале турнира WTA International в мексиканском Монтеррее встречалась с чешской теннисисткой Марией Боузковой (WTA 57).

Уже в первом гейме на подаче Свитолиной на корте завязалась упорная борьба. Первые три розыгрыша выиграла Боузкова, но украинка сумела отыграть три брейк-пойнта. И все же, Боузкова смогла взять подачу нашей теннисистки в затяжном гейме, который длился 11 минут.

Впрочем украинка довольно быстро вернула должок сопернице. Далее теннисистки начали брать свои подачи, хотя Свитолина была близка к еще одному брейку в восьмом гейме. При счете 6:5 Свитолина обводящим ударом заработала сет-бол и с первой же попытки его реализовала: Боузкова занервничала, отправив мяч в аут.

Во втором сете соперницы поначалу уверенно брали свои подачи, а в седьмом гейме Боузкова сделала брейк. На этот раз Свитолина не сумела вернуть брейк чешской теннисистке, и Боузкова взяла сет.

В решающей партии оппонентки сначала обменялись брейками, а затем Свитолина захватила лидерство. При счете 5:3 украинка подавала на матч, но не сумела защитить свою подачу. Впрочем, в следующем гейме Свитолина завершила встречу в свою пользу, став победительницей турнира.

Элина Свитолина – Мария Боузкова – 7:5, 4:6, 6:4