Минус 16 летом, или Как Реал доказал, что он – самый грамотный клуб Европы

Это трансферное лето выдалось странным для «Реала», где главным событием стал уход одного из самых ярких «галактикоc» последних лет. Президент Флорентино Перес, ссылаясь на урон от пандемии, начал распродавать игроков направо и налево, и среди главных таких вот сделок – отправка Гарета Бэйла в «Тоттенхэм». Помимо него Мадрид покинуло еще 15 человек. Но не вредит ли финансовый план планам главного тренера?

В последние месяцы стан «сливочных покинул левый защитник Серхио Регилон, за которого «Тоттенхэм» мог заплатить вплоть до 32 млн фунтов. Испанец присоединился к другим изгоям «королевского клуба» – Хамесу Родригесу, Оскару Родригесу, Хави Санчесу, Хорхе де Фрутосу, Дани Гомесу, Мигелю Баэсе и Альберто Соро. Благодаря этим сделкам удалось заработать более 100 млн евро.

«Реал» уверяет фанатов, что всё, что делается, делается на благо клуба, его финансовой стабильности и будущего, и что на силу состава это никак не повлияет. Но если мы копнем глубже, то выяснится, что не такие уж это и прибыльные сделки, как может показаться на первый взгляд. Так, бывший клуб Родригеса, «Банфилд», подтвердил, что Хамес вовсе не стоил «Эвертону» 25 млн. евро – ириски заполучили колумбийца забесплатно. The Athletic также уверен, что «сливочные» будут и дальше платить более половины внушительной зарплаты Бэйла.



Твиттер Тоттенхэма. Серхио Регилон и Гарет Бэйл

В рамках этого лета «Реал» также многих отдал в аренду. Дани Себальос, Такефуса Кубо, Хесус Вальехо, Браим Диас, Фран Гарсия и Рейньер оказались не нужны Зидану, и за счёт этого удалось сохранить около 50 млн евро, которые бы ушли на зарплату. Опять же, хорошо для финансов, плохо для глубины состава.

Всё ещё сложно сказать, какое будущее ждёт Борху Майораля, Мариано Диаса, Луку Йовича и Лукаса Васкеса, но даже если все они уйдут, вряд ли «Реал» кого-то купит взамен.

«Больших покупок не ожидается, – подтвердил Перес в июле. – Ситуация сложная. Нам сложно просить своих игроков согласиться на снижение зарплаты, а затем подписывать громкие имена».

В Испании, да и остальном мире, главные потери понесли гранды, чья львиная доля дохода приходится на стадионы. До пандемии «Реалу» предсказывали доход в 822,1 млн евро и 41,4 млн. прибыли до налогообложения. Сейчас эта сумма упала до 650 млн евро из-за отсутствия зрителей на стадионах и других сопутствующих потерей вроде возмещения стоимости за билеты – на это из казны уйдёт 11 млн евро. Впрочем, благодаря механизму чрезвычайного финансирования удастся «отбить» 320,000 евро нераспространённой прибыли.

Одно точно: финансово «Реал» был готов к кризису больше, чем большинство других европейских клубов. Так считает Марк Менчен, директор спортивной организации 2Playbook.

«Реал» всегда управлял финансами грамотнее «Барселоны», – сказал Менчен изданию The Athletic. – Мадридцы рассчитывали на прибыль в 40 млн евро, то есть у них была определённая подушка безопасности на случай кризиса. «Барса» бы испытывала трудности даже без коронавирусной пандемии. «Реал» смог свести счета – у него даже «излишек» нашёлся. «Боруссия», «Лион», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» трубят о потерях, а мадридцы очень даже легко отделались, учитывая риски».



Твиттер Эвертона. Хамес Родригес

Но как им это удалось?

Начнём с того, что урезание зарплат на 10 процентов сохранило клубу около 40 млн евро. Новая сделка с Adidas, заключённая в прошлом году, тоже помогла – доход сразу возрос на 60 млн евро.

Массовый исход футболистов этим летом – не странное поведение для «сливочных», которые и раньше спокойно отпускали своих звёзд. В прошлом году выручка от продаж составила 135 млн евро – в эту сумму входит трансфер Матео Ковачича в «Челси» (45 млн евро) и продажа Маркоса Льоренте «Атлетико» (30 млн евро). В предыдущие года мадридцы избавились от Мезута Озила, Анхеля Ди Марии, Пепе и Альваро Мараты (дважды) и стабильно зарабатывали на своих сделках. Исключением можно назвать 2019 год, когда на Эдена Азара, Луку Йовича, Эдера Милитао, Ферлана Менди, Родриго Гоэса и Рейньера ушло 350 млн евро.

«Вот уже несколько лет «Реал» грамотно распродает своих игроков, – считает Менчен. – Большую часть времени им удалось продавать ненужных для себя игроков (не считая Криштиану Роналду) за хорошие суммы. Они понимали, что вскоре придётся разбираться со стадионом, и хотели заранее заработать».

Клубное руководство и правда давно уже грезит модернизацией «Сантьяго Бернабеу» – пожалуй, с того самого момента, когда Перес пообещал добавить «прозрачную крышу» ещё в 2004 году. Но процесс затянулся, и только в конце 2018 года был согласован кредит на 575 млн евро. Это стало формальным началом процесса по модернизации, причём выплачивать обратно эту сумму сразу не обязательно – можно подождать до завершения проекта. Ну а после, по идее, одни роскошные VIP-зоны сами всё оплатят. Мадридцам не нужно погашать займы в течение трёх лет – только проценты.

Когда Перес готовился ко второму сроку на посту президента, он как раз обещал тратиться грамотно. Его совсем не похоже на него самого в период с 2000 по 2006 года, когда огромные суммы уходили на подписание самых ярких звёзд планеты. Расчёт на нераспространённую прибыль – не новый. В сезоне 2018-19 балансовая прибыль составила 53,5 млн евро, а «остаток по кассе» – 156 млн евро.

Недавно в сеть утекла информация, что «Реал» якобы отказался от бонусов за победу в Ла Лиге и Суперкубке – а это по одному миллиону на каждого. Это только подтверждает, что с деньгами у столичных полный порядок.

«Вот уже 20 лет «Реал» очень организован. В нём работают люди, которые прекрасно разбираются в бизнесе, – продолжает Менчен. – Ну и нельзя забывать Флорентино, который просто одержим каждой цифрой в финансовом отчёте. В Мадриде дела всегда вели с умом и всегда откладывали на чёрный день».

Без новых приобретений единственными «новыми лицами» станут те, кого уже подзабывать за время аренд.



Твиттер Реала. Мартин Эдегор

Пожалуй, самым интересным возвращенцем станет Мартин Эдегор, прекрасно проведший предыдущий сезон в «Сосьедаде». А вот другие вряд ли станут основными – их мы скорее всего увидим в кубковых противостояниях. После богатого на события сезона в «Овьедо» вторым номером станет украинец Андрей Лунин, а вот Альваро Одриосола в «Баварии» появлялся редко, хоть и достаточно, чтобы получить свою медаль Лиги чемпионов.

Сейчас в клубе возлагают большие надежды на молодые дарования, которым пора уже заявить о себе в полный голос. Многого ждут от Винисиуса Жуниора, Родриго и Федерико Вальверде. Йович, Менди и Милитао тоже должны что-то да показать.

Что же касается «неприкосновенных» вроде Луки Модрича, Серхио Рамоса, Карима Бензема и Тони Крооса, то все они постарели ещё на год. Но во многом именно француз принес победу в лиге, в то время как Рамос забил шесть мячей в последних 10 встречах.

Но что же трансферы?

Всё указывает на то, что главной целью для «королевского клуба» остаётся Килиан Мбаппе. В следующее лето у него останется всего год контракта, что обязательно скажется на цене. Учитывая, что между Пересом и президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи установились дружеские отношения, трансфер может пройти без сучка и задоринки.

Руководство очень надеется, что сделка состоится, и Мбаппе станет этаким лучиком света в новом мире 2021 года, оставившем болезни и пустые стадионы позади. Но пока что на что-то рассчитывать нельзя – и это касается как эпидемиологической ситуации, так и финансовой. Пока что Перес и его советники умело справились с кризисом, особенно если сравнивать «Реал» с «Барселоной». Но вряд ли «сливочным» удастся сохранить прежний уровень игры. Без Бэйла и Хамеса жизнь есть, но их всё-таки надо как-то заменять.

«Реал» не смог порезвиться на трансферном рынке, но громких подписаний не было бы и в нормальной ситуации. Зарплаты урезаны, звёзды проданы, отчёты составлены. Это переходной год. А вот что будет следующим летом… сказать сложно».

Перевод и адаптация Денис КОШЕЛЕВ