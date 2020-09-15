ВИДЕО. Нервы ни к черту. Игрок Гамбурга подрался с болельщиком после матча

Неприятный инцидент случился после матча 1-го раунда Кубка Германии, в котором «Динамо» Дрезден разгромило «Гамбург» (4:1).
Защитник «Гамбурга» Тони Ляйстнер после игры устроил потасовку на трибуне. Он поднялся на сектор болельщиков хозяев и толкнул одного из фанов, а дальше повалил его на землю.
Потасовку удалось разнять при помощи вмешательства стюардов и других болельщиков. Игрок позже отметил, что болельщики оскорбляли его семью.
Unbelievable scenes as Hamburg were knocked out by Dresden in the Cup pic.twitter.com/TWtXEM7NxI— Andrew Cesare (@AndrewCesare) September 14, 2020
Источник — Sport.ua
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