ВИДЕО. Лучшие голы недели: Депай, де Брюйне и Роналду. Кто еще?

На прошлой неделе, с 2 по 8 декабря, было много интересных матчей, и мы подготовили для вас подборку из 5 лучших голов.

Лучший гол недели: Мемфис Депай

В среду, 4 декабря в матче «Коринтианс» – «Баия», который завершился со счётом 3:0 в 37-м туре чемпионата Бразилии, Мемфис Депай забил потрясающий гол со штрафного на 55-й минуте.

Второй номер рейтинга: Кевин де Брюйне

В среду, 4 декабря, в матче «Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест», который завершился со счётом 3:0 в 14-м туре АПЛ, Кевин де Брюйне на 31-й минуте забил отличный гол после точной передачи Жереми Доку.

Третье место занимает: Нейтан Телла

Во вторник, 3 декабря, в матче 1/8 финала Кубка Германии «Бавария» – «Байер» (0:1) Нейтан Телла забил победный гол на 69-й минуте. Он отлично замкнул подачу Гримальдо головой, обеспечив своей команде выход в 1/4 финала.

4-й номер хит-парада недели: Никола Миленкович

В субботу, 7 декабря, в матче «Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест», который закончился со счётом 2:3, одним из самых быстрых и красивых голов недели отличился игрок «Ноттингем Форест». На 2-й минуте он получил точную подачу с углового и сумел забить головой.

Замыкает топ-5 лучших голов недели: Криштиану Роналду

В пятницу, 6 декабря, в матче «Аль-Иттихад» – «Аль-Наср», который завершился со счетом 2:1, Криштиану Роналду забил свой 80-й гол за «Аль-Наср», поразив ворота соперников на 57-й минуте. Роналду получил отличную передачу от Анджело, который мог сам забить, но не получилось, зато он оставил мяч в игре и ассистировал Роналду.