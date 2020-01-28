Реакция на гибель Коби, смена капитана у Шахтера, первый гол Гармаша

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 27 января.

1A. Густой туман и набор высоты. Стали известны детали катастрофы с Брайантом.

Знаменитый баскетболист НБА погиб в результате крушения вертолета.

1B. ФОТО. Авиакатастрофа Брайанта была предсказана в Твиттере в 2012 году.

Коби погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии.

1C. Памяти Коби Брайанта.

Как же грустно…

2. У Шахтера сменился капитан. Стало известно, кто заменит Тайсона.

Голкипер Андрей Пятов будет выводить «горняков» с капитанской повязкой.

3. ВИДЕО. Курьезный дебютный гол Гармаша за Ризеспор.

Украинский хавбек забил в ворота «Сивасспора».

4. Дубль Пиварича помог киевскому Динамо обыграть одноклубников из Бреста.

Хачериди, Милевский и Нойок вышли в стартовом составе.

5A. Олимпик всухую разгромил сербский Спартак.

Донецкая команда одержала убедительную победу на учебно-тренировочном сборе в Турции.

5B. Днепр-1 минимально уступил польской Ягеллонии в спарринге.

Команда Дмитрия Михайленко проиграла второй контрольный матч.

6. ВИДЕО. Лунин провел отличный матч за Овьедо и не раз выручал команду.

Украинец хорошо сыграл в гостевом поединке 25-го тура против «Жироны».

7. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали чемпиона мира U-20, игравшего в Испании.

За «львов» 20-летний Алексей Хахлев будет выступать под 8-м номером.

8A. ВИДЕО. Двести кило! Самый толстый боксер мира нокаутирован во 2-м раунде.

Канадец Колин Сангстер одолел дебютанта из США, Эндрю Кейс-Аллена.

8B. ВИДЕО. Драматичная авария. Чемпион мира WRC улетел со склона горы.

К счастью, эстонец Отт Тянак и его штурман остались невредимыми.

9A. Australian Open. Определились все участники 1/4 финала.

Турнир потерял четвертого сеянного.

9B. Australian Open. Стали известны все участницы 1/4 финала.

Мугуруса выбила уже вторую теннисистку из первой десятки.

9C. Свитолина сохранит место в топ-5 рейтинга WTA после Australian Open.

Лучшая теннисистка Украины имеет неплохие шансы даже улучшить свою позицию.

10. Разгром в Турине, дерби в Риме, сенсация в Шрусбери.

Виталий Пасичный рассказывает о главном, что произошло в топ-лигах на минувших выходных.