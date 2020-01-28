Реакция на гибель Коби, смена капитана у Шахтера, первый гол Гармаша

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 27 января.
1A. Густой туман и набор высоты. Стали известны детали катастрофы с Брайантом.
Знаменитый баскетболист НБА погиб в результате крушения вертолета.
1B. ФОТО. Авиакатастрофа Брайанта была предсказана в Твиттере в 2012 году.
Коби погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии.
1C. Памяти Коби Брайанта.
Как же грустно…
2. У Шахтера сменился капитан. Стало известно, кто заменит Тайсона.
Голкипер Андрей Пятов будет выводить «горняков» с капитанской повязкой.
3. ВИДЕО. Курьезный дебютный гол Гармаша за Ризеспор.
Украинский хавбек забил в ворота «Сивасспора».
4. Дубль Пиварича помог киевскому Динамо обыграть одноклубников из Бреста.
Хачериди, Милевский и Нойок вышли в стартовом составе.
5A. Олимпик всухую разгромил сербский Спартак.
Донецкая команда одержала убедительную победу на учебно-тренировочном сборе в Турции.
5B. Днепр-1 минимально уступил польской Ягеллонии в спарринге.
Команда Дмитрия Михайленко проиграла второй контрольный матч.
6. ВИДЕО. Лунин провел отличный матч за Овьедо и не раз выручал команду.
Украинец хорошо сыграл в гостевом поединке 25-го тура против «Жироны».
7. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали чемпиона мира U-20, игравшего в Испании.
За «львов» 20-летний Алексей Хахлев будет выступать под 8-м номером.
8A. ВИДЕО. Двести кило! Самый толстый боксер мира нокаутирован во 2-м раунде.
Канадец Колин Сангстер одолел дебютанта из США, Эндрю Кейс-Аллена.
8B. ВИДЕО. Драматичная авария. Чемпион мира WRC улетел со склона горы.
К счастью, эстонец Отт Тянак и его штурман остались невредимыми.
9A. Australian Open. Определились все участники 1/4 финала.
Турнир потерял четвертого сеянного.
9B. Australian Open. Стали известны все участницы 1/4 финала.
Мугуруса выбила уже вторую теннисистку из первой десятки.
9C. Свитолина сохранит место в топ-5 рейтинга WTA после Australian Open.
Лучшая теннисистка Украины имеет неплохие шансы даже улучшить свою позицию.
10. Разгром в Турине, дерби в Риме, сенсация в Шрусбери.
Виталий Пасичный рассказывает о главном, что произошло в топ-лигах на минувших выходных.
Источник — Sport.ua
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