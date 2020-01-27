Разгром в Турине, дерби в Риме, сенсация в Шрусбери

Пока украинские клубы только втягиваются в тренировочный ритм, в большой Европе чемпионаты выходят на решающую стадию. Уже все топ-чемпионаты перевалили за экватор, и понемногу становится ясно, какие команды на что претендуют. В Англии больших противостояний не было из-за ранней стадии Кубка, но и там произошло немало интересного.

Дерби уик-энда

Римское дерби – всегда что-то, выходящее далеко за рамки турнирных раскладов. «Рома» и «Лацио» сошлись в очередной раз, когда «орлы» опережали «волков» по потерянным на десять очков и имели за плечами рекордную 11-матчевую победную серию. Тем не менее, это совершенно не помешало «Роме» провести матч с огромным преимуществом и не выиграть во многом из-за проблем с реализацией.

По ударам «волки» победили 22:6, по созданным голевым моментам вполне могли выиграть всухую – «Лацио» в кои-то веки не смог ничего создать у ворот соперника. Но Пау Лопес справился сам, после подачи углового сыграв словно в волейбол:

Можно только посочувствовать испанцу, давление на которого в ближайшие недели зашкалит за все разумные нормы. Можно также удивляться, зачем «волки» подписали бывшего третьего вратаря «Тоттенхэма», но у «Ромы» вообще очень специфические отношения с голкиперами. После игравшего в чемпионский сезон Антониолли только Дони смог задержаться в воротах «волков» более, чем на два года. Иван Пелиццоли, Джанлука Курчи, Карло Дзотти, Жулио Сержио, Мартен Стекеленбург, Мауро Гойкоэчеа, Морган де Санктис, Войцех Щенсны, Алиссон, Робин Ольсен, теперь вот Пау Лопес – все эти стражи ворот играли в основе «Ромы» в сумме меньше времени, чем один Буффон в основе «Юве».

Из нефутбольного отметим потрясающий перформанс фанатов «Лацио», вдохновившихся работой Микеланджело:

Сенсация уик-энда

Шрусбери – до такой степени провинция Англии, что даже местный футбольный клуб носит в имени слово «Таун», а не «Сити». Он никогда не играл в высшей лиге, даже на пике «могущества» в восьмидесятые бороздил глубины Чемпионшипа, а прямо сейчас идет в нижней части Лиги 1. И вот, к такой команде в гости приезжает «Ливерпуль» - побивший все рекорды чемпионата Англии, забывший о какой-либо конкуренции даже в самой конкурентной лиге мира.

В принципе, все поначалу и выглядело, как будто гроссмейстер приехал дать урок игры скромным любителям. У «красных» вышел далеко не оптимальный состав, но и Педро Чиривелья смог шикарным разрезающим пасом вывести один на один Кертиса Джонса, который не сплоховал. В начале второго тайма игрок «Шрусбери» глупейшим образом поразил ворота своей же команды, и казалось, что «Ливерпуль» одержит очередную победу, добытую главным образом из-за того, что соперник проиграл ещё до стартового свистка.

Но «Шрусбери», надо отдать клубу должное, смог переломить ход игры и спас ничью. Второй тайм показал, что Деян Ловрен не в состоянии быть ведущим защитником даже в противостояниях с парнями из третьей лиги: Джейсон Каммингс в эпизоде со вторым голом его просто деклассировал. Юниоры «красных» в линии обороны оказались неконкурентоспособны, и даже итоговые 2:2 – результат во многом благодаря спасениям Адриана, который провел отличный матч. Справедливости ради, отметим и шансы Салаха, вышедшего на замену.

Поздравим провинциальную команду, поздравим и тренера – того самого Сэма Риккетса, которого фанаты АПЛ могут помнить по выступлениям за «Халл» и «Болтон». После игры он сказал:«Мы просто сказали парням: «Вы могли выиграть этот матч, но все же хотят на Энфилд, не так ли?». В этих словах больше серьезности, чем кажется на первый взгляд: по регламенту Кубка Англии, когда представитель АПЛ принимает команду низшей лиги, почти вся выручка от билетов идет именно гостю. По сути, «Шрусбери» выиграл стоимость пятидесяти тысяч билетов на «Энфилд»!

Провал уик-энда

Понятно, что в этой рубрике конкуренция очень высока – «Интер» скатал ничью с «Кальяри», «Юве» проиграл «Наполи», «Лейцпиг» уступил во Франкфурте – но мне хочется акцентировать внимание на одной неприметной нулевке. Мадридский «Атлетико» сыграл дома вничью с «Леганесом» - одной из самых пропускающих команд лиги. Сыграл, уже имея в списке провалов за январь вылет из Кубка от команды третьего дивизиона и поражение от «Эйбара». Сыграл, имея на поле на протяжении всего матча Фелиша, Морату, Сауля и множество других звезд. Наконец, сыграл, несмотря на удаление вратаря соперника на последних минутах, из-за которого матч в воротах пришлось доигрывать номинальному защитнику.

Пора признать, что в командном механизме «индейцев» что-то сломалось. Ставка на Фелиша категорически себя не оправдывает: португалец, который был куплен за невероятные 126 миллионов евро, пока набрал «2+1» по системе «гол плюс пас» и не может заменить Гризманна. Но дело даже не в фигурах на поле: к сожалению, польза от Диего Симеоне для «Атлетико» вск сомнительнее и сомнительнее. Соперники приспособились к стилю игры «Атлетико», а ничего нового Эль Чоло предложить уже который год не может.

Команда уик-энда

Ханс-Дитер Флик провел с «Баварией» сборы, и команда снова начала напоминать машину. Два матча после зимнего перерыва принесли две победы с общим счетом 9:0, причем поверженными соперниками были не какие-нибудь аутсайдеры, а такая амбициозная «Герта» и очень крепкий в текущем сезоне «Шальке». При этом счет соответствует игре: Звезда Юга действительно перемалывает одного соперника за другим, не оставляя ни шанса, ни надежды на успех.

Много писать здесь, в принципе, не о чем: «Бавария» и должна играть матчи Бундеслиги с таким преимуществом. Просто отметим, что планы «Ред Булла», «Боруссии» и кого бы то ни было еще на чемпионство, видимо, откладываются на неопределенный срок. Отставание команды Флика от лидера уже сейчас составляет всего одно очко, хотя в момент смены тренера ситуация для мюнхенцев была просто-таки плачевной.

Разгром уик-энда

Но даже «Бавария» не дотянулась до стандартов команды, за которую играет Руслан Малиновский. «Аталанта» забила «Торино», который вообще-то в полтора раза превосходит бергамасков по зарплатной ведомости, семь безответных мячей, причем пять влетели в ворота Сальваторе Сиригу уже к началу второго тайма. Луис Муриэль вышел на последний десяток минут и успел оформить дубль, «быки» под конец матча оказались до такой степени загнаны, что доигрывали вдевятером.

Теперь «Аталанта» во всех чемпионатах «большой пятерки» уступает по результативности только «Ман Сити» - а уж в том, что она станет самой результативной командой Италии, нет почти никаких сомнений. Малиновский вышел при счете 5:0, заменив оформившего хет-трик Йосипа Иличича – и, конечно, приходится признать, что в основе команды, которая играет настолько невероятно, места ему нет.

Гол уик-энда

Сразу два игрока на минувших выходных забили с центра поля, но Иличича мы уже упомянули в предыдущем пункте, так что здесь отметим гол Флориана Нойхауса. Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» помог команде добить «Майнц», поразив ворота Центнера практически из центрального круга:

Празднование уик-энда

Коби Брайант простился с этим миром в воскресенье вечером по центральноевропейскому времени, но некоторые спортсмены все равно успели почтить его память. Неймар отметил преодоление рубежа в 100 очков по системе «гол плюс пас» за «ПСЖ» изображением номера, под которым символ «Лейкерс» стал легендой:

Покойся с миром, Коби, нам всем будет тебя не хватать.