ВИДЕО. Лунин провел отличный матч за Овьедо и не раз выручал команду

Украинец хорошо сыграл в гостевом поединке 25-го тура против «Жироны»

  • 27.01.2020 17:19
  • 10376 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Лунин провел отличный матч за Овьедо и не раз выручал команду
© Twitter. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин отлично сыграл в очередном поединке испанского клуба «Овьедо» в Сегунде.

Украинец не раз выручал команду в матче 25-го тура против «Жироны» (1:1). Смотрите видео эпизодов игры с участием Лунина, включая пропущенный гол.

См. также: видеобзор матча, полная запись матча

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    flydog773
      flydog773, 27.01.2020 20:58
    0
    нічого над над надзвичайного,відіграв на 7 з 10 .
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 17:30
    +13
    он выручал где и должен был выручать, и не выручил там где и не обязан был. чудес в его исполнение не было, просто сыграл надёжно.
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    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 17:30
    +13
    он выручал где и должен был выручать, и не выручил там где и не обязан был. чудес в его исполнение не было, просто сыграл надёжно.
    Ссылка
    flydog773
      flydog773, 27.01.2020 20:58
    0
    нічого над над надзвичайного,відіграв на 7 з 10 .
    Ссылка
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