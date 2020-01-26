Реал Овьедо с Луниным в воротах отобрал очки у Жироны

Тяжелый выезд в Каталонию для подопечных Хави Росады завершился завоеванием важных пунктов

  • 26.01.2020 23:26
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Реал Овьедо с Луниным в воротах отобрал очки у Жироны
© laliga.es

Отчет о матче ожидайте позже.

Испанская Сегунда. 25-й тур. 

Жирона – Реал Овьедо – 1:1

 Стуани, 54 – Техера, 67

 Сауль Берхон, 43, Гумбау, 85 – Джимми, 57, Борха, 75, Боланьо, 78

Жирона: Риесго – Мойика, Микель, Хуанпе, Маффео – Гранель (Хосабед, 82), Гумбау – Хайро (Брандон, 71), Адай (Гальяр, 86), Гарсия – Стуани.

Реал Овьедо: Лунин – Мосса, Боланьо, Карлос, Нието – Сауль Берхон (Ибра, 75), Джимми (Борха, 64), Луисми, Барсенас (Техера, 46) – Ортуньо, Саньялли.

Арбитр: Сауль Айс Риг (Муро-де-Алькой, Испания)

Стадион: «Мунисипал де Монтиливи» (Жирона, Испания)

Удары (в створ): 14 (5) – 5 (1)
Угловые: 5 – 3
Оффсайды: 3 – 1.

ЖИРОНА-РЕАЛ ОВЬЕДО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C

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Источник — Sport.ua

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