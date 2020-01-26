Реал Овьедо с Луниным в воротах отобрал очки у Жироны

Отчет о матче ожидайте позже.
Испанская Сегунда. 25-й тур.
Жирона – Реал Овьедо – 1:1
Стуани, 54 – Техера, 67
Сауль Берхон, 43, Гумбау, 85 – Джимми, 57, Борха, 75, Боланьо, 78
Жирона: Риесго – Мойика, Микель, Хуанпе, Маффео – Гранель (Хосабед, 82), Гумбау – Хайро (Брандон, 71), Адай (Гальяр, 86), Гарсия – Стуани.
Реал Овьедо: Лунин – Мосса, Боланьо, Карлос, Нието – Сауль Берхон (Ибра, 75), Джимми (Борха, 64), Луисми, Барсенас (Техера, 46) – Ортуньо, Саньялли.
Арбитр: Сауль Айс Риг (Муро-де-Алькой, Испания)
Стадион: «Мунисипал де Монтиливи» (Жирона, Испания)
Удары (в створ): 14 (5) – 5 (1)
Угловые: 5 – 3
Оффсайды: 3 – 1.
ЖИРОНА-РЕАЛ ОВЬЕДО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 9°C
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.