Испанская Сегунда. 25-й тур.



Жирона – Реал Овьедо – 1:1



Стуани, 54 – Техера, 67



Сауль Берхон, 43, Гумбау, 85 – Джимми, 57, Борха, 75, Боланьо, 78



Жирона: Риесго – Мойика, Микель, Хуанпе, Маффео – Гранель (Хосабед, 82), Гумбау – Хайро (Брандон, 71), Адай (Гальяр, 86), Гарсия – Стуани.



Запасные: Карлос, Рамальо, Гуал, Диаманка.

Реал Овьедо: Лунин – Мосса, Боланьо, Карлос, Нието – Сауль Берхон (Ибра, 75), Джимми (Борха, 64), Луисми, Барсенас (Техера, 46) – Ортуньо, Саньялли.



Запасные: Нерео, Аррибас, Рамос, Лоло.

Арбитр: Сауль Айс Риг (Муро-де-Алькой, Испания)



Стадион: «Мунисипал де Монтиливи» (Жирона, Испания)



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+5 мин. На газоне остается лежать Карлос. Заматывают ему голову.



90+3 мин. Пауза в игре. Столпились игроки у штрафной гостей.



90 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, четыре минуты.



90 мин. Невразумительный заброс от Стуани на правый фланг штрафной разрушил контратаку хозяев.



88 мин. МОМЕНТ! А это уже был сейв от Андрея! Стуани пробивал из-под опекуна в падении у левого угла вратарской. Спас Лунин!



87 мин. Лунин уверенно пошел играть кулаком на выходе из ворот в столпотворение соперников в штрафной, и увел угрозу подальше от ворот.



86 мин. ЗАМЕНА У ЖИРОНЫ. Гальяр завершит поединок вместо Адая.



85 мин. Желтую карточку за срыв атаки соперников получил Гумбау.



84 мин. Стуани попал в оффсайд во время длинной передачи верхом из центра поля.



84 мин. Лунин забрал мяч в руки после неудачной попытки Адая навязать верховую борьбу.



82 мин. ЗАМЕНА У ЖИРОНЫ. Хосабед заменил Гранеля.



78 мин. За блокировку рывка Гарсии в центре поля получил предупреждение Боланьо.



77 мин. Гости решили поджать соперника у его владений.



75 мин. ЗАМЕНА У РЕАЛА ОВЬЕДО. Ибра заменил Сауля Берхона.



75 мин. Желтую получил Борха за свой грубый подкат в непосредственной близости к технической зоне.



71 мин. ЗАМЕНА У ЖИРОНЫ. Вместо Хайро на поле вышел Брандон.



68 мин. А ведь это всего-лишь второй удар в створ от гостей.



67 мин. ГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Техера исполнил великолепный удар в левый нижний угол, поймав на ногу отскок мяча при подаче с левого фланга!



64 мин. ЗАМЕНА У РЕАЛА ОВЬЕДО. Вместо Джимми игру завершит Борха.



62 мин. Нарушил правила против соперника Техера при борьбе в воздухе на правом фланге.



60 мин. ОПАСНО! Чудом пролетел мяч через всех игроков во вратарской хозяев после подачи углового на левом фланге!



59 мин. ОПАСНО! Лунин ошибся при игре на выходе к лицевой границе своих владений, после чего был атакован Стуани. Повезло, что Нието успел подставить спину сопернику.



57 мин. Джимми получил предупреждение за грубый подкат на левом фланге обороны против Маффео.



54 мин. ГОЛ! Прекрасная подача со штрафного с левого фланга от Гранеля в центр владений гостей была завершена ударом головой в исполнении Стуани. 19-й гол в Сегунде в этом сезоне для Кристиана. Лунин не мог достать этот мяч.

53 мин. Штрафной для хозяев на левом фланге.



51 мин. Привезла Жирона момент у собственных ворот, и Саньялли был очень близок к тому, чтобы ударом в падении замкнуть передачу с левого фланга.



49 мин. Мягкий наброс в исполнении Гарсии с правого фланга оказался неточным.



48 мин. В размеренном темпе начали команды вторую половине.



46 мин. ЗАМЕНА У РЕАЛА ОВЬЕДО. Вместо Барсенаса игру после перерыва продолжит Техера.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Мойика нарушил правила при попытке пройти по левому флангу мимо Нието.



43 мин. Желтая для Сауля Берхона за грубый силовой прием на левом фланге обороны.



41 мин. МОМЕНТ! Лунин сыграл на перехвате верховой подачи в направлении Стуани с правого фланга.



40 мин. Штрафной для хозяев на левом фланге заработал своим дриблингом Мойика.



37 мин. МОМЕНТ! ЛУНИН! Отличный сейв после удара сходу в левый нижний угол из противоположной половины штрафной от Адая! Поймали на контратаке!







36 мин. Нет! Арбитр посмотрели повтор, и решили, что эпизод не тянет на столь серьезное наказание!



35 мин. ПЕНАЛЬТИ! Отскочил в руку Мойике мяч при попытке защитника остановить подачу с левого фланга на дальний угол вратарской!



34 мин. МОМЕНТ! Гранель очень сильно приложился по мячу на средней дистанции до ворот, а его удар пришелся чуть в сторону от левого верхнего угла ворот Лунина!



32 мин. В центр поля переместилась игра в последние минуты. Без особого содержания.



29 мин. Микель длинной передачей через все поле не смог найти партнеров у чужих владений.



27 мин. Очередь и Стуани нарушить правила. Ближе к центру поля, а это значит, что гости выходят в атаку.



25 мин. Нарушил правила Адай во время попытки пройти по правому флангу.



22 мин. Штрафной заработал Гарсия в борьбе в партере в центре поля.







20 мин. Стуани проиграл борьбу за верховой мяч Боланьо при подаче с левого фланга от Хайро.



18 мин. МОМЕНТ! Недоволен своим дальним ударом Гарсия. Размял он Лунина исполнением выстрела по навесной траектории.



17 мин. Стуани искал подачей с левого фланга Гарсия, однако нашел лишь голову опекавшего форварда Боланьо.



15 мин. МОМЕНТ! Выстрел Гумбау из полукруга у штрафной отправил мяч над левым верхним угловом ворот гостей!



13 мин. Барсенас не смог зацепиться за мяч в центре поля при борьбе в воздухе против Гумбау.



10 мин. Лунин кулаками вынес из штрафной мяч при подаче с правого фланга.



10 мин. Пробежался по левому флангу Саньялли, однако проиграл в борьбе корпусами уже первому оппоненту на своем пути.



8 мин. МОМЕНТ! Первая работа для Лунина! Стуани угрожал его воротам ударом из правой половины штрафной в дальний угол, однако Андрей сумел парировать мяч!



6 мин. Жирондинцы перешли в прессинг на чужой половине поля. Команде Хави Росады непросто выйти во владение.



4 мин. МОМЕНТ! Стуани простил оборону соперников за не слаженные действия промахом из района одиннадцатиметровой отметки! Лунин бы не доставал мяч, который летел в правый верхний угол его ворот!



3 мин. Сольный рывок Барсенаса по правому флангу был остановлен четким по исполнению подкатом Мойики.



2 мин. На чужой половине поля обосновались гости в контроле мяча.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В воскресенье, 26-го января, состоится поединок двадцать пятого тура Испанской Сегунды, в котором сразятся «Жирона» и «Реал Овьедо». Матч пройдет в Жироне (Испания), на поле стадиона «Мунисипал де Монтиливи», начало в 21:30.

Аренда украинского голкипера Андрея Лунина в скромный «Реал Овьедо», который выступает во второй по силе лиге Испании, была призвана исправить положение терпящего бедствие коллектива. Однако первые игры Андрею явно не пойдут в актив. «Карбайонцы» находятся на пороге попадания в зону вылета, что не освобождает их от необходимости в предстоящем туре сыграть на выезде против каталонской «Жироны», которая, наоборот, вплотную подошла к зоне плей-офф за повышение в классе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Жироной» и «Реалом Овьедо».