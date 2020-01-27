Свитолина сохранит место в топ-5 рейтинга WTA после Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранит место в топ-5 мирового рейтинга после завершения Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Невзирая на ранний вылет, украинка не потеряет ни одной позиции в мировой классификации и может даже подняться на четвертое место.
Это стало возможным благодаря раннему вылету большинства главных конкуренток украинки, а также – в связи с травмой Бьянки Андрееску, которая пропустила Australian Open.
Отметим, что до сегодняшнего игрового дня шансы обойти Свитолину, которая сейчас занимает четвертое место в онлайн-рейтинге, сохраняли только Кики Бертенс и Петра Квитова. Учитывая то, что теннисистка из Нидерландов проиграла обидчице Свитолиной по третьему кругу – Гарбинье Мугурусе, обойти Элину может только чешка в случае завоевания титула.
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Источник — Sport.ua
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