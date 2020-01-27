Свитолина сохранит место в топ-5 рейтинга WTA после Australian Open

Лучшая теннисистка Украины имеет неплохие шансы даже улучшить свою позицию

  • 27.01.2020 08:30
  • 2902 просмотра
  • 4 комментария
Свитолина сохранит место в топ-5 рейтинга WTA после Australian Open
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранит место в топ-5 мирового рейтинга после завершения Открытого чемпионата Австралии по теннису.
 
Невзирая на ранний вылет, украинка не потеряет ни одной позиции в мировой классификации и может даже подняться на четвертое место.
 
Это стало возможным благодаря раннему вылету большинства главных конкуренток украинки, а также – в связи с травмой Бьянки Андрееску, которая пропустила Australian Open.
 
Отметим, что до сегодняшнего игрового дня шансы обойти Свитолину, которая сейчас занимает четвертое место в онлайн-рейтинге, сохраняли только Кики Бертенс и Петра Квитова. Учитывая то, что теннисистка из Нидерландов проиграла обидчице Свитолиной по третьему кругу – Гарбинье Мугурусе, обойти Элину может только чешка в случае завоевания титула.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    captain2009
      captain2009, 27.01.2020 08:54
    +3
    vital, 27.01.2020 08:41
    Еля на невдачах інших представників ТОП-10 ще й підніметься в рейтингу на 4-у сходинку.
    Ще Квітова не вилетіла. А по Еліні - на одних невдачах конкуренток далеко не заїхати. Піднятися, чи втриматися на якійсь сходинці завдяки поразкам суперниць без своїх перемог - то таке, тимчасове. Еліні бажаю, все ж, самій перемагати. Але судячи з її останнього вью, вона міняти нічого не хоче і не буде, на жаль. Не вийде пасивною і одноманітною грою виграти щось більш-менш пристойне, окрім того, що вже є.
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 27.01.2020 08:41
    +3
    NM16071, 27.01.2020 08:37
    Можна підвести підсумок "пророцтва" Станіслава Матусевича серед жінок: прогноз на чвертьфінал: Барті – Кіз/Квітова; Осака – С.Вільямс; Бенчіч – Коллінз; Бертенс – Кар.Плішкова: Два з десяти. Слаюувато. Через кілька годин побачимо в чоловіків. там буде краще, Тому що принаймні двох прогнозувати не треба. Станіслав навіть третього (Федерера) аут відправив.
    Прогнози на жіночий теніс - то невдячна справа
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 27.01.2020 08:41
    +1
    Еля на невдачах інших представників ТОП-10 ще й підніметься в рейтингу на 4-у сходинку.
    Ссылка
    NM16071
    online
      NM16071, 27.01.2020 08:37
    +1
    Можна підвести підсумок "пророцтва" Станіслава Матусевича серед жінок: прогноз на чвертьфінал: Барті – Кіз/Квітова; Осака – С.Вільямс; Бенчіч – Коллінз; Бертенс – Кар.Плішкова: Два з десяти. Слаюувато. Через кілька годин побачимо в чоловіків. там буде краще, Тому що принаймні двох прогнозувати не треба. Станіслав навіть третього (Федерера) аут відправив.
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 27.01.2020 08:54
    +3
    vital, 27.01.2020 08:41
    Еля на невдачах інших представників ТОП-10 ще й підніметься в рейтингу на 4-у сходинку.
    Ще Квітова не вилетіла. А по Еліні - на одних невдачах конкуренток далеко не заїхати. Піднятися, чи втриматися на якійсь сходинці завдяки поразкам суперниць без своїх перемог - то таке, тимчасове. Еліні бажаю, все ж, самій перемагати. Але судячи з її останнього вью, вона міняти нічого не хоче і не буде, на жаль. Не вийде пасивною і одноманітною грою виграти щось більш-менш пристойне, окрім того, що вже є.
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 27.01.2020 08:41
    +3
    NM16071, 27.01.2020 08:37
    Можна підвести підсумок "пророцтва" Станіслава Матусевича серед жінок: прогноз на чвертьфінал: Барті – Кіз/Квітова; Осака – С.Вільямс; Бенчіч – Коллінз; Бертенс – Кар.Плішкова: Два з десяти. Слаюувато. Через кілька годин побачимо в чоловіків. там буде краще, Тому що принаймні двох прогнозувати не треба. Станіслав навіть третього (Федерера) аут відправив.
    Прогнози на жіночий теніс - то невдячна справа
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 27.01.2020 08:41
    +1
    Еля на невдачах інших представників ТОП-10 ще й підніметься в рейтингу на 4-у сходинку.
    Ссылка
    NM16071
    online
      NM16071, 27.01.2020 08:37
    +1
    Можна підвести підсумок "пророцтва" Станіслава Матусевича серед жінок: прогноз на чвертьфінал: Барті – Кіз/Квітова; Осака – С.Вільямс; Бенчіч – Коллінз; Бертенс – Кар.Плішкова: Два з десяти. Слаюувато. Через кілька годин побачимо в чоловіків. там буде краще, Тому що принаймні двох прогнозувати не треба. Станіслав навіть третього (Федерера) аут відправив.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности