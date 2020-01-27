Australian Open. Стали известны все участницы 1/4 финала

26 и 27 января на Australian Open прошли матчи четвертого круга основной сетки в женском одиночном разряде.
На этой стадии результаты оказались менее сенсационными, но некоторые сеяные участницы все же покинули турнир.
Например, не удалось выйти в четвертьфинал Кики Бертенс, это обеспечило Элине Свитолиной место в топ-5 по итогам турнира.
Также отметим первые выходы в четвертьфинал на Шлемах для Анетт Контавейт, Онс Жабер и Софии Кенин. Более того, одна из двух последних точно дебютирует в полуфинале.
Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
[1] Эшли Барти – [7] Петра Квитова
[14] София Кенин – Онс Жабер
Нижняя часть сетки
[28] Анетт Контавейт – [4] Симона Халеп
Гарбинье Мугуруса – [30] Анастасия Павлюченкова
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Источник — Sport.ua
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