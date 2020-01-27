Australian Open. Стали известны все участницы 1/4 финала

26 и 27 января на Australian Open прошли матчи четвертого круга основной сетки в женском одиночном разряде.

На этой стадии результаты оказались менее сенсационными, но некоторые сеяные участницы все же покинули турнир.

Также отметим первые выходы в четвертьфинал на Шлемах для Анетт Контавейт, Онс Жабер и Софии Кенин. Более того, одна из двух последних точно дебютирует в полуфинале.

Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

[1] Эшли Барти – [7] Петра Квитова [1] Эшли Барти –[7] Петра Квитова [14] София Кенин – Онс Жабер [14] София Кенин –Онс Жабер

Нижняя часть сетки

[28] Анетт Контавейт – [4] Симона Халеп [28] Анетт Контавейт –[4] Симона Халеп