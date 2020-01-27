Australian Open. Стали известны все участницы 1/4 финала

Мугуруса выбила уже вторую теннисистку из первой десятки

  • 27.01.2020 12:40
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  • 1 комментарий
Australian Open. Стали известны все участницы 1/4 финала
© Australian Open. Гарбинье Мугуруса
26 и 27 января на Australian Open прошли матчи четвертого круга основной сетки в женском одиночном разряде.
 
На этой стадии результаты оказались менее сенсационными, но некоторые сеяные участницы все же покинули турнир. 
 
Например, не удалось выйти в четвертьфинал Кики Бертенс, это обеспечило Элине Свитолиной место в топ-5 по итогам турнира
 
Также отметим первые выходы в четвертьфинал на Шлемах для Анетт Контавейт, Онс Жабер и Софии Кенин. Более того, одна из двух последних точно дебютирует в полуфинале.
 
Пары 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки
 
 [1] Эшли Барти –  [7] Петра Квитова
 
 [14] София Кенин –  Онс Жабер 
 
Нижняя часть сетки
 
 [28] Анетт Контавейт –  [4] Симона Халеп
 
 Гарбинье Мугуруса –  [30] Анастасия Павлюченкова
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 27.01.2020 12:48
    0
    Финал Барти:Мугуруса
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 27.01.2020 12:48
    0
    Финал Барти:Мугуруса
    Ссылка
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