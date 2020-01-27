ВИДЕО. Курьезный дебютный гол Гармаша за Ризеспор

Украинский хавбек забил в ворота «Сивасспора»

  • 27.01.2020 21:08
  • 7040 просмотров
  • 15 комментариев
ВИДЕО. Курьезный дебютный гол Гармаша за Ризеспор
© ФК Ризеспор

Сегодня «Ризеспор», за который выступают украинцы Денис Гармаш, Николай Морозюк и Андрей Борячук, в 19-м туре чемпионата Турции на выезде играл с лидером, «Сивасспором».

Морозюк появился на поле с первых минут, Гармаш остался в запасе, а Борячук не попал в заявку на матч. В перерыве Гармаш вышел на замену.

На 60-й минуте счет в матче открыл именно Гармаш. Для украинского хавбека это дебютный гол за новый клуб. «Сивасспор» отыгрался в добавленное арбитром время и матч завершился вничью 1:1.

Дебютный гол Гармаша за «Ризеспор» получился курьезным – без ошибки вратаря не обошлось:

 

Дебютировал за «Ризеспор» Гармаш 15 января в матче Кубка Турции.

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    Alehandro
      Alehandro, 27.01.2020 22:13
    +1
    axylinam, 27.01.2020 21:36
    Отличный дебют получился как не крути
    почему "дебют"? Уже 4-ая игра за Ризеспор...
    Ссылка
    zzg77
      zzg77, 27.01.2020 22:12
    +1
    И почему курьёзный, потому что Гармаш забил? А если бы Коваленко, то супергол???
    Ссылка
    norma_zap
    norma_zap, 27.01.2020 22:10
    0
    Davydoff-Den, 27.01.2020 21:55
    Мне в этом видео интересно совершенно другое: ДАЖЕ В ТУРЦИИ ЕСТЬ СНЕГ! С такой зимой и у нас можно сейчас проводить чемпионат.
    А мне как то не очень такие зимы нравятся, особенно в плане того, а каким же будет лето?
    А вообще по одной зиме никто ориентироваться не будет, ведь могло бы сейчас быть и минус 15.
    Ссылка
    Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель, 27.01.2020 22:08
    +2
    Terminus, 27.01.2020 21:33
    Повезло ушлёпку.
    Рад за тебя..
    Ссылка
    Davydoff-Den
    online
      Davydoff-Den, 27.01.2020 21:55
    +5
    Мне в этом видео интересно совершенно другое: ДАЖЕ В ТУРЦИИ ЕСТЬ СНЕГ! С такой зимой и у нас можно сейчас проводить чемпионат.
    Ссылка
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 27.01.2020 21:52
    +3
    Terminus, 27.01.2020 21:33
    Повезло ушлёпку.
    самокритично
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 21:49
    +3
    как по мне обычный гол
    Ссылка
    Саша Петрик
      Саша Петрик, 27.01.2020 21:48
    +2
    Terminus, 27.01.2020 21:33
    Повезло ушлёпку.
    В чем вам повезло?
    Ссылка
    dar veter
      dar veter, 27.01.2020 21:45
    +8
    Курьёзный гол для воротаря. А игрок должен бить по воротам...
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 27.01.2020 21:36
    +5
    Отличный дебют получился как не крути
    Ссылка
    Terminus
      Terminus, 27.01.2020 21:33
    -17
    Повезло ушлёпку.
    Ссылка
    DKTheBest2
    DKTheBest2, 27.01.2020 21:28
    +16
    Забил бы такой гол Месси, то заголовок бы гласил, что Лео забил феноменальный гол.
    Ссылка
    Anna Remezovskaya
      Anna Remezovskaya, 27.01.2020 21:17
    +10
    Нормальный гол. Во интересно выйдет если он там заиграет хорошо
    Ссылка
    DKTheBest2
    DKTheBest2, 27.01.2020 21:16
    +14
    Почему курьезный? Вратарь с фланга всегда ожидает удара в дальний угол, а Гармаш сыграл не стардатно, в ближний и в притирку с штангой. Пускай и случайно, но ничуть не курьезно.
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 27.01.2020 21:13
    +2
    Наши делают ветер в Турции! Как туда еще Сидорчука впихнуть?
    Ссылка
    DKTheBest2
    DKTheBest2, 27.01.2020 21:28
    +16
    Забил бы такой гол Месси, то заголовок бы гласил, что Лео забил феноменальный гол.
    Ссылка
    DKTheBest2
    DKTheBest2, 27.01.2020 21:16
    +14
    Почему курьезный? Вратарь с фланга всегда ожидает удара в дальний угол, а Гармаш сыграл не стардатно, в ближний и в притирку с штангой. Пускай и случайно, но ничуть не курьезно.
    Ссылка
    Anna Remezovskaya
      Anna Remezovskaya, 27.01.2020 21:17
    +10
    Нормальный гол. Во интересно выйдет если он там заиграет хорошо
    Ссылка
    dar veter
      dar veter, 27.01.2020 21:45
    +8
    Курьёзный гол для воротаря. А игрок должен бить по воротам...
    Ссылка
    Davydoff-Den
    online
      Davydoff-Den, 27.01.2020 21:55
    +5
    Мне в этом видео интересно совершенно другое: ДАЖЕ В ТУРЦИИ ЕСТЬ СНЕГ! С такой зимой и у нас можно сейчас проводить чемпионат.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 27.01.2020 21:36
    +5
    Отличный дебют получился как не крути
    Ссылка
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 27.01.2020 21:52
    +3
    Terminus, 27.01.2020 21:33
    Повезло ушлёпку.
    самокритично
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 21:49
    +3
    как по мне обычный гол
    Ссылка
    Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель, 27.01.2020 22:08
    +2
    Terminus, 27.01.2020 21:33
    Повезло ушлёпку.
    Рад за тебя..
    Ссылка
    Саша Петрик
      Саша Петрик, 27.01.2020 21:48
    +2
    Terminus, 27.01.2020 21:33
    Повезло ушлёпку.
    В чем вам повезло?
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 27.01.2020 21:13
    +2
    Наши делают ветер в Турции! Как туда еще Сидорчука впихнуть?
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 27.01.2020 22:13
    +1
    axylinam, 27.01.2020 21:36
    Отличный дебют получился как не крути
    почему "дебют"? Уже 4-ая игра за Ризеспор...
    Ссылка
    zzg77
      zzg77, 27.01.2020 22:12
    +1
    И почему курьёзный, потому что Гармаш забил? А если бы Коваленко, то супергол???
    Ссылка
    norma_zap
    norma_zap, 27.01.2020 22:10
    0
    Davydoff-Den, 27.01.2020 21:55
    Мне в этом видео интересно совершенно другое: ДАЖЕ В ТУРЦИИ ЕСТЬ СНЕГ! С такой зимой и у нас можно сейчас проводить чемпионат.
    А мне как то не очень такие зимы нравятся, особенно в плане того, а каким же будет лето?
    А вообще по одной зиме никто ориентироваться не будет, ведь могло бы сейчас быть и минус 15.
    Ссылка
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