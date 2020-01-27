ВИДЕО. Курьезный дебютный гол Гармаша за Ризеспор

Сегодня «Ризеспор», за который выступают украинцы Денис Гармаш, Николай Морозюк и Андрей Борячук, в 19-м туре чемпионата Турции на выезде играл с лидером, «Сивасспором».
Морозюк появился на поле с первых минут, Гармаш остался в запасе, а Борячук не попал в заявку на матч. В перерыве Гармаш вышел на замену.
На 60-й минуте счет в матче открыл именно Гармаш. Для украинского хавбека это дебютный гол за новый клуб. «Сивасспор» отыгрался в добавленное арбитром время и матч завершился вничью 1:1.
Дебютный гол Гармаша за «Ризеспор» получился курьезным – без ошибки вратаря не обошлось:
Дебютировал за «Ризеспор» Гармаш 15 января в матче Кубка Турции.
Источник — Sport.ua
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А вообще по одной зиме никто ориентироваться не будет, ведь могло бы сейчас быть и минус 15.
А вообще по одной зиме никто ориентироваться не будет, ведь могло бы сейчас быть и минус 15.
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