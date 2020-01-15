Сегодня украинский полузащитник Денис Гармаш дебютировал за «Ризеспор» в официальном матче. Он вышел в основе на матч 1/8 финала Кубка Турции против «Галатасарая».

Также в основе «Ризеспора» вышел еще один украинец – Николай Морозюк. Сейчас в матче идет второй тайм, счет 1:1.

Напомним, «Ризеспор» взял Гармаша в аренду у «Динамо» до конца сезона.

На прошлой неделе Гармаш уже дебютировал за «Ризеспор» в товарищеском матче.