Гармаш дебютировал за Ризеспор в товарищеском матче

Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш дебютировал в составе турецкого «Ризеспора», за которой он будет играть до конца сезона на правах аренды.
В товарищеском матче против клуба «Акхисар Беледиеспор» (1:1 после первого тайма) 29-летний футболист вышел с первых минут. Также в старте оказался еще один украинец – Николай Морозюк.
Напомним, в первой части сезона Гармаш провел 20 матчей в составе «Динамо», в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
HAZIRLIK MAÇI KADROMUZ pic.twitter.com/li3e4dwbAK— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 10, 2020
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Источник — Sport.ua
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