Гармаш дебютировал за Ризеспор в товарищеском матче

Денис Гармаш дебютировал в составе турецкого «Ризеспора», за которой он Полузащитник киевского «Динамо»дебютировал в составе турецкого «Ризеспора», за которой он будет играть до конца сезона на правах аренды

В товарищеском матче против клуба «Акхисар Беледиеспор» (1:1 после первого тайма) 29-летний футболист вышел с первых минут. Также в старте оказался еще один украинец – Николай Морозюк.

Напомним, в первой части сезона Гармаш провел 20 матчей в составе «Динамо», в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.