Australian Open. Определились все участники 1/4 финала

26 и 27 января на Australian Open прошли матчи четвертого круга основной сетки в мужском одиночном разряде.
Турнир потерял четвертого сеянного, Стэн Вавринка в пяти сетах одолел Даниила Медведева.
В борьбе за трофей остался всего один несеяный теннисист – это Теннис Сандгрен из США. Ему предстоит сразится с Роджером Федерером.
Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
[1] Рафаэль Надаль – [5] Доминик Тим
[15] Стэн Вавринка – [7] Александр Зверев
Нижняя часть сетки
Теннис Сандгрен – [3] Роджер Федерер
[32] Милош Раонич – [2] Новак Джокович
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Источник — Sport.ua
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