Australian Open. Определились все участники 1/4 финала

26 и 27 января на Australian Open прошли матчи четвертого круга основной сетки в мужском одиночном разряде.

В борьбе за трофей остался всего один несеяный теннисист – это Теннис Сандгрен из США. Ему предстоит сразится с Роджером Федерером.

Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

[1] Рафаэль Надаль – [5] Доминик Тим [1] Рафаэль Надаль –[5] Доминик Тим

[15] Стэн Вавринка – [7] Александр Зверев [15] Стэн Вавринка –[7] Александр Зверев

Нижняя часть сетки