Australian Open. Определились все участники 1/4 финала

Турнир потерял четвертого сеянного

  • 27.01.2020 14:02
  • 752 просмотра
  • 2 комментария
Australian Open. Определились все участники 1/4 финала
© Australian Open. Стэн Вавринка
26 и 27 января на Australian Open прошли матчи четвертого круга основной сетки в мужском одиночном разряде.
 
Турнир потерял четвертого сеянного, Стэн Вавринка в пяти сетах одолел Даниила Медведева.
 
В борьбе за трофей остался всего один несеяный теннисист – это Теннис Сандгрен из США. Ему предстоит сразится с Роджером Федерером. 
 
Пары 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки
 
 [1] Рафаэль Надаль –   [5] Доминик Тим 
 
 [15]  Стэн Вавринка –  [7] Александр Зверев
 
Нижняя часть сетки
 
 Теннис Сандгрен –   [3] Роджер Федерер
 
 [32] Милош Раонич –  [2] Новак Джокович

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    сергей богданов
    сергей богданов, 27.01.2020 14:12
    0
    Респект Стэну, Рафа красавец наказал этого клоуна, Зверев без вопросов снёс рубля, а Тим просто легко не напрягаясь отправил Монфиса к Эле
    Ссылка
    Мосій Шило
      Мосій Шило, 27.01.2020 14:09
    0
    Ох и потрепал нервы сегодня РАФА! Но все равно ,молодец. РАФА-ВЕЛИКИЙ МАСТЕР!!!!!!!!!!!!!! РАФА-вперед к очередному БШ
    Ссылка
    сергей богданов
    сергей богданов, 27.01.2020 14:12
    0
    Респект Стэну, Рафа красавец наказал этого клоуна, Зверев без вопросов снёс рубля, а Тим просто легко не напрягаясь отправил Монфиса к Эле
    Ссылка
    Мосій Шило
      Мосій Шило, 27.01.2020 14:09
    0
    Ох и потрепал нервы сегодня РАФА! Но все равно ,молодец. РАФА-ВЕЛИКИЙ МАСТЕР!!!!!!!!!!!!!! РАФА-вперед к очередному БШ
    Ссылка
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