Зинченко - в запасе Манчестер Сити на матч АПЛ

Сегодня в 21:45 начнется матч АПЛ «Вулверхэмптон» - «Манчестер Сити», а у гостей в запасе остался украинец Александр Зинченко.

Его позицию слева в обороне занимает Бенжамен Менди.

Команда Хосепа Гвардиолы в случае победы вернется на 2-е место.

How we line-up against Wolves tonight! 🙌



Ederson, Walker, Otamendi, Fernandinho (C), Mendy, Rodrigo, Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Sterling, Aguero



Subs | Bravo, Gundogan, Zinchenko, Angelino, Cancelo, Foden, E Garcia



⚽️ @haysworldwide

🔵 #WOLMCI #ManCity pic.twitter.com/9L3Q05zTim