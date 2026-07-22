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22 июля 2026, 10:49 | Обновлено 22 июля 2026, 10:53
480
0

Ничья Шахтера, гол Караваева, Сыч – игрок Динамо, новый регламент УПЛ

Главные новости за 21 июля на Sport.ua

22 июля 2026, 10:49 | Обновлено 22 июля 2026, 10:53
480
0
Ничья Шахтера, гол Караваева, Сыч – игрок Динамо, новый регламент УПЛ
ФК Шахтер
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 21 июля.

1A. Спаслись от поражения. Шахтер сыграл вничью с хорватским Славеном Белупо
За команду Арды Турана отличились Алиссон Сантана и Александр Караваев

1B. Шахтер – Славен Белупо – 2:2. Караваев спас игру. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Словении

2A. Итоги дня Q2 ЛЧ. Победа Фенербахче, 4 мяча от Штурма, Хлань и Кухаревич
21 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов

2B. Неудача Гетеборга в ЛК: дубль экс-игрока Полесья. Возможные соперники ЛНЗ
21 июля прошли матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций

3. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало защитника, выступавшего за Карпаты
Алексей Сыч перешел из львовского клуба в столичную команду

4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси оформил самый дорогой трансфер в истории клуба
Английский вингер Морган Роджерс перешел из Астон Виллы

5A. Клуб Харьков на сборах в Австрии проиграл в спарринге японской команде
У подопечных Младена Бартуловича голом отличился Рамик Гаджиев

5B. 5 голов и отраженный пенальти. Эпицентр в спарринге обыграл словенский клуб
Товарищеский поединок против Бринье Гросупле закончился со счетом 3:2

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Утвержден Регламент УПЛ: порядок понижения и повышения
Исполком УАФ утвердил регламент соревнований УПЛ на сезон 2026/27

6B. ОФИЦИАЛЬНО. В УПЛ утвержден новый лимит на легионеров
Игрок из стран Европейского Союза больше не считается легионером

7. Олейникова с тяжелой победы стартовала на турнире WTA 250 в Гамбурге
Александра обыграла Насташу Шунк в трех сетах в матче 1/16 финала

8. 62 удара Турции и привозы Муслеры. Топ-10 команд-разочарований ЧМ
Кто огорчил больше: Дешам или Нагельсманн?

9. Бомбардиры, слезы, водопои, чипы, гонорары. Самые памятные моменты ЧМ
Мундиаль закончился на полях Северной Америки

10. Пугающий вызов. Почему Левандовски принял решение перейти в Чикаго Файр
Роберт в свои почти уже 38 лет решил отправиться поиграть за океан

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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