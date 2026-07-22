Ничья Шахтера, гол Караваева, Сыч – игрок Динамо, новый регламент УПЛ
Главные новости за 21 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 21 июля.
1A. Спаслись от поражения. Шахтер сыграл вничью с хорватским Славеном Белупо
За команду Арды Турана отличились Алиссон Сантана и Александр Караваев
1B. Шахтер – Славен Белупо – 2:2. Караваев спас игру. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Словении
2A. Итоги дня Q2 ЛЧ. Победа Фенербахче, 4 мяча от Штурма, Хлань и Кухаревич
21 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов
2B. Неудача Гетеборга в ЛК: дубль экс-игрока Полесья. Возможные соперники ЛНЗ
21 июля прошли матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций
3. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало защитника, выступавшего за Карпаты
Алексей Сыч перешел из львовского клуба в столичную команду
4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси оформил самый дорогой трансфер в истории клуба
Английский вингер Морган Роджерс перешел из Астон Виллы
5A. Клуб Харьков на сборах в Австрии проиграл в спарринге японской команде
У подопечных Младена Бартуловича голом отличился Рамик Гаджиев
5B. 5 голов и отраженный пенальти. Эпицентр в спарринге обыграл словенский клуб
Товарищеский поединок против Бринье Гросупле закончился со счетом 3:2
6A. ОФИЦИАЛЬНО. Утвержден Регламент УПЛ: порядок понижения и повышения
Исполком УАФ утвердил регламент соревнований УПЛ на сезон 2026/27
6B. ОФИЦИАЛЬНО. В УПЛ утвержден новый лимит на легионеров
Игрок из стран Европейского Союза больше не считается легионером
7. Олейникова с тяжелой победы стартовала на турнире WTA 250 в Гамбурге
Александра обыграла Насташу Шунк в трех сетах в матче 1/16 финала
8. 62 удара Турции и привозы Муслеры. Топ-10 команд-разочарований ЧМ
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