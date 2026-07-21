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Товарищеские матчи
Эпицентр
21.07.2026 12:00 – FT 3 : 2
Бринье Гросупле
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 14:41 | Обновлено 21 июля 2026, 15:08
163
0

5 голов и отраженный пенальти. Эпицентр в спарринге обыграл словенский клуб

Товарищеский поединок против Бринье Гросупле закончился со счетом 3:2

21 июля 2026, 14:41 | Обновлено 21 июля 2026, 15:08
163
0
5 голов и отраженный пенальти. Эпицентр в спарринге обыграл словенский клуб
ФК Эпицентр
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Клуб УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский провел заключительный контрольный матч на сборах в Словении.

21 июля в 12:00 Эпицентр обыграл команду Бринье Гросупле из Словении (3:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У Эпицентра голы забили Евгений Запорожец (36 мин), Кирилл Ковалец (45 мин), Максим Евпак (49 мин).

Голкипер Арсений Вавшко отразил удар соперников с пенальти на 17-й минуте.

Команда Сергея Нагорняка завершает сбор в Словении перед стартом сезона.

Спарринг прошел на стадионе комплекса Терме Чатеж в поселке Чатеж-об-Сави в Словении.

В прошлом сезоне Эпицентр занял 10-е место и сохранил прописку в УПЛ.

Товарищеский матч. 21 июля 2026

Чатеж-об-Сави (Словения). Терме Чатеж

12:00. Эпицентр (Украина) – Бринье Гросупле (Словения) – 3:2

Голы: Евгений Запорожец, 36, Кирилл Ковалец, 45, Максим Евпак, 49 – голы Бринье, 43, 59

Незабитый пенальти: игрок Бринье, 17 мин (сейв: Арсений Вавшко)

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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