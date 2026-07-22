Эпицентр – Бринье Гросупле – 3:2. Кипер взял пенальти. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Словении
Клуб УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский провел заключительный контрольный матч на сборах в Словении.
21 июля в 12:00 Эпицентр обыграл команду Бринье Гросупле из Словении (3:2).
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У Эпицентра голы забили Евгений Запорожец (36 мин), Кирилл Ковалец (45 мин), Максим Евпак (49 мин). Голкипер Арсений Вавшко отразил удар соперников с пенальти на 17-й минуте.
Команда Сергея Нагорняка завершает сбор в Словении перед стартом сезона. Спарринг прошел на стадионе комплекса Терме Чатеж в поселке Чатеж-об-Сави в Словении.
Товарищеский матч. 21 июля 2026
Чатеж-об-Сави (Словения). Терме Чатеж
12:00. Эпицентр (Украина) – Бринье Гросупле (Словения) – 3:2
Голы: Евгений Запорожец, 36, Кирилл Ковалец, 45, Максим Евпак, 49 – Андрей Липовуз, 43, голы Бринье, 59
Незабитый пенальти: игрок Бринье, 17 мин (сейв: Арсений Вавшко)
Видео голов и обзор матча
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