Эпицентр – Бринье Гросупле – 3:2. Кипер взял пенальти. Видео голов и обзор

Клуб УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский провел заключительный контрольный матч на сборах в Словении.

21 июля в 12:00 Эпицентр обыграл команду Бринье Гросупле из Словении (3:2).

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У Эпицентра голы забили Евгений Запорожец (36 мин), Кирилл Ковалец (45 мин), Максим Евпак (49 мин). Голкипер Арсений Вавшко отразил удар соперников с пенальти на 17-й минуте.

Команда Сергея Нагорняка завершает сбор в Словении перед стартом сезона. Спарринг прошел на стадионе комплекса Терме Чатеж в поселке Чатеж-об-Сави в Словении.

Товарищеский матч. 21 июля 2026

Чатеж-об-Сави (Словения). Терме Чатеж

12:00. Эпицентр (Украина) – Бринье Гросупле (Словения) – 3:2

Голы: Евгений Запорожец, 36, Кирилл Ковалец, 45, Максим Евпак, 49 – Андрей Липовуз, 43, голы Бринье, 59

Незабитый пенальти: игрок Бринье, 17 мин (сейв: Арсений Вавшко)

Видео голов и обзор матча

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