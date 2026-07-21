Эпицентр сыграет спарринг со словенским клубом Бринье Гросупле

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Клуб УПЛ Эпицентр проведет контрольный матч на сборах в Словении.

21 июля в 12:00 встречаются Эпицентр Каменец-Подольский и Бринье Гросупле из Словении

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Команда Сергея Нагорняка проводит в Словении сбор перед стартом сезона.

Спарринг пройдет на стадионе комплекса Терме Чатеж в поселке Чатеж-об-Сави в Словении.

Видеотрансляция товарищеского матча не запланирована.

В прошлом сезоне Эпицентр занял 10-е место и сохранил прописку в УПЛ.

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