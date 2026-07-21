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Товарищеские матчи
Эпицентр
21.07.2026 12:00 - : -
Бринье Гросупле
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Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 11:55 |
53
0

Эпицентр сыграет спарринг со словенским клубом Бринье Гросупле

21 июля в 12:00 состоится товарищеский матч на сборах в Словении

21 июля 2026, 11:55 |
53
0
Эпицентр сыграет спарринг со словенским клубом Бринье Гросупле
ФК Эпицентр
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Клуб УПЛ Эпицентр проведет контрольный матч на сборах в Словении.

21 июля в 12:00 встречаются Эпицентр Каменец-Подольский и Бринье Гросупле из Словении

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Нагорняка проводит в Словении сбор перед стартом сезона.

Спарринг пройдет на стадионе комплекса Терме Чатеж в поселке Чатеж-об-Сави в Словении.

Видеотрансляция товарищеского матча не запланирована.

В прошлом сезоне Эпицентр занял 10-е место и сохранил прописку в УПЛ.

Эпицентр сыграет спарринг со словенским клубом Бринье Гросупле

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товарищеские матчи Сергей Нагорняк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Бринье Гросупле
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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