Эпицентр сыграет спарринг со словенским клубом Бринье Гросупле
21 июля в 12:00 состоится товарищеский матч на сборах в Словении
Клуб УПЛ Эпицентр проведет контрольный матч на сборах в Словении.
21 июля в 12:00 встречаются Эпицентр Каменец-Подольский и Бринье Гросупле из Словении
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Команда Сергея Нагорняка проводит в Словении сбор перед стартом сезона.
Спарринг пройдет на стадионе комплекса Терме Чатеж в поселке Чатеж-об-Сави в Словении.
Видеотрансляция товарищеского матча не запланирована.
В прошлом сезоне Эпицентр занял 10-е место и сохранил прописку в УПЛ.
Эпицентр сыграет спарринг со словенским клубом Бринье Гросупле
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