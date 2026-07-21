ОФИЦИАЛЬНО. В УПЛ утвержден новый лимит на легионеров
Игрок из ЕС – больше не легионер
УАФ обновила регламент на сезон 2026/27, а главным нововведением стали изменения в пункте про лимит на легионеров.
Теперь футболист, у которого есть паспорт страны Европейского союза, не считается легионером в матчах УПЛ.
Если на поле в составе команды есть один игрок с паспортом страны ЕС, то количество легионеров не может быть больше восьми (украинцев должно быть не меньше трех).
Если в команде нет игроков с паспортом ЕС, то украинцев должно быть не меньше четырех.
Заявление УАФ
Внесены изменения в положения Регламента по одновременному пребыванию футболистов-легионеров на поле во время матча. По общему правилу, количество футболистов-легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле в составе одной команды, не может превышать семи футболистов легионеров.
Изменениями в Регламент предусмотрено, что если в составе команды на футбольном поле одновременно находится хотя бы один футболист – гражданин государства – члена Европейского Союза, количество футболистов-легионеров может составлять не более восьми, при одновременном пребывании на футбольном поле не менее трех футболистов – граждан Украины.
При отсутствии в составе команды на футбольном поле футболиста – гражданина государства – члена Европейского Союза, на футбольном поле одновременно должны находиться не менее четырех футболистов – граждан Украины.
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