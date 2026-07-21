Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. В УПЛ утвержден новый лимит на легионеров
Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 14:56 | Обновлено 21 июля 2026, 15:08
2264
9

ОФИЦИАЛЬНО. В УПЛ утвержден новый лимит на легионеров

Игрок из ЕС – больше не легионер

21 июля 2026, 14:56 | Обновлено 21 июля 2026, 15:08
2264
9 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. В УПЛ утвержден новый лимит на легионеров
ФК Шахтер
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

УАФ обновила регламент на сезон 2026/27, а главным нововведением стали изменения в пункте про лимит на легионеров.

Теперь футболист, у которого есть паспорт страны Европейского союза, не считается легионером в матчах УПЛ.

Если на поле в составе команды есть один игрок с паспортом страны ЕС, то количество легионеров не может быть больше восьми (украинцев должно быть не меньше трех).

Если в команде нет игроков с паспортом ЕС, то украинцев должно быть не меньше четырех.

Заявление УАФ

Внесены изменения в положения Регламента по одновременному пребыванию футболистов-легионеров на поле во время матча. По общему правилу, количество футболистов-легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле в составе одной команды, не может превышать семи футболистов легионеров.

Изменениями в Регламент предусмотрено, что если в составе команды на футбольном поле одновременно находится хотя бы один футболист – гражданин государства – члена Европейского Союза, количество футболистов-легионеров может составлять не более восьми, при одновременном пребывании на футбольном поле не менее трех футболистов – граждан Украины.

При отсутствии в составе команды на футбольном поле футболиста – гражданина государства – члена Европейского Союза, на футбольном поле одновременно должны находиться не менее четырех футболистов – граждан Украины.

По теме:
Увеличен взнос за легионера в УПЛ. Известна новая сумма
ОФИЦИАЛЬНО. Утвержден Регламент УПЛ: порядок понижения и повышения в классе
Один из лидеров ЛНЗ вернулся в строй после травмы
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Украинская ассоциация футбола
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого начудил, что на голову не налезает»
Футбол | 21 июля 2026, 14:44 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого начудил, что на голову не налезает»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого начудил, что на голову не налезает»

Авторитетный наставник назвал тех, кто разочаровал на минувшем чемпионате мира

Эдди ХИРН: «Джошуа в лагере Усика превратился в животное»
Бокс | 21 июля 2026, 07:05 0
Эдди ХИРН: «Джошуа в лагере Усика превратился в животное»
Эдди ХИРН: «Джошуа в лагере Усика превратился в животное»

Промоутер доволен тем, как Энтони работает с украинцем

Аргентина вынесла решение о возвращении россии к футболу
Футбол | 21.07.2026, 07:57
Аргентина вынесла решение о возвращении россии к футболу
Аргентина вынесла решение о возвращении россии к футболу
Сборная Аргентины устроила протест после финала ЧМ-2026
Футбол | 21.07.2026, 09:02
Сборная Аргентины устроила протест после финала ЧМ-2026
Сборная Аргентины устроила протест после финала ЧМ-2026
Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Футбол | 21.07.2026, 10:51
Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Пафосно и потужно и все рады☝️А дыркочи с шубкиксом соснула куканца и в печали доходяги
Ответить
+3
Впринципі, нічого особливо не зміниться. Хто хотів купляти легіонерів - купував і так. Єдине що, вектор трішки зміниться на країни ЄС. Тут дехто пише про Динамо, що будуть ображені і тд.. не згідний, їм то яка різниця, якщо у клубі всього то грає 10 легіонерів, разом із Діало, Бленуце - які і так не будуть грати, а інших випускають на ротацію. Тому у старті ну 3-4 потолок легів буде. Їм цей регламент погоди не робить
Ответить
+1
Нех...а не понял.
Если есть на поле гражданин ес, то должно быть на поле не менее 3  граждан Украины. И не более 8  легионеров. 8+3=11
В то же время если нет гражданина ес, то не менее 4 гражданина Украины и не более7 легионеров? 7+4==11
Гражданин ес под какую категорию подходит? Под легионера или гражданина Украины?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Так саме тому шахта підпише зараз опорнічка і центрального захисника із паспортами ЄС. Уругваєць Маттурро має італійський паспорт. Зручненько. А з сезону 2027/2028 взагалі приберуть всі обмеження по легіонерам із ЄС.
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Проблема в тому, що сильні легіонери зараз до нас не поїдуть. Лише посередні легіонери, не кращі за молодих українців 
Ответить
0
Мдааа...
Ответить
-1
Популярные новости
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
19.07.2026, 09:12 3
Бокс
ЛНЗ и Полесье узнали соперников в 3-м раунде отбора Лиги конференций
ЛНЗ и Полесье узнали соперников в 3-м раунде отбора Лиги конференций
20.07.2026, 15:27 21
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
20.07.2026, 06:56 20
Футбол
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
19.07.2026, 08:13 84
Футбол
В сборной Испании вышли с заявлением о Месси после финала ЧМ-2026
В сборной Испании вышли с заявлением о Месси после финала ЧМ-2026
20.07.2026, 08:44 1
Футбол
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
20.07.2026, 09:41 2
Бокс
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
20.07.2026, 08:39 4
Бокс
Украина впервые в истории обыграла Германию и сохранила шанс на плей-офф ЛН
Украина впервые в истории обыграла Германию и сохранила шанс на плей-офф ЛН
19.07.2026, 19:35 52
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем