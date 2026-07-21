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Шахтер Донецк
21.07.2026 19:00 – FT 2 : 2
Славен Белупо
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Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 20:59 |
2409
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Шахтер – Славен Белупо – 2:2. Караваев спас игру. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Словении

21 июля 2026, 20:59 |
2409
2 Comments
Шахтер – Славен Белупо – 2:2. Караваев спас игру. Видео голов и обзор
ФК Шахтер
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Донецкий Шахтер сыграл вничью контрольный матч на сборах в межсезонье.

21 июля в 19:00 встречались Шахтер и хорватский клуб Славен Белупо (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

На 56-й минуте суперударом с острого угла издалека Алиссон Сантана открыл счет для Шахтера.

Соперники ответили двумя голами Марко Петровича (63 и 69 мин).

Игру для горняков спас Александр Караваев на 88-й минуте.

Шахтер в прошлом сезоне выиграл золотые медали УПЛ и готовится к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.

Товарищеский матч. 21 июля 2026. Словения

Шахтер (Украина) – Славен Белупо (Хорватия) – 2:2

Голы: Алиссон Сантана, 56, Александр Караваев, 88 – Марко Петрович, 63, 69

Шахтер (старт): Баглай, Траоре, Марлон Сантос, Невертон, Азаров, Винисиус, Матвиенко (кап), Цуканов, Очеретько, Лукас, Бруниньо.

Запас: Бондар, Педро Энрике, Караваев, Бондаренко, Назарина, Алиссон, Сметана, Райан, Кауан Элиас, Мейреллиш.

Видео голов и обзор матча (ожидается)

ГОЛ! 1:0. Алиссон Сантана, 56 мин

Видеозапись матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Жиденький обсер і це лише початок перед ЛЧ, це вам не  команди що вже місяць на канікулах в ЛК обігрувать.
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