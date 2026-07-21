Шахтер – Славен Белупо – 2:2. Караваев спас игру. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Словении
Донецкий Шахтер сыграл вничью контрольный матч на сборах в межсезонье.
21 июля в 19:00 встречались Шахтер и хорватский клуб Славен Белупо (2:2).
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Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.
На 56-й минуте суперударом с острого угла издалека Алиссон Сантана открыл счет для Шахтера.
Соперники ответили двумя голами Марко Петровича (63 и 69 мин).
Игру для горняков спас Александр Караваев на 88-й минуте.
Шахтер в прошлом сезоне выиграл золотые медали УПЛ и готовится к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.
Товарищеский матч. 21 июля 2026. Словения
Шахтер (Украина) – Славен Белупо (Хорватия) – 2:2
Голы: Алиссон Сантана, 56, Александр Караваев, 88 – Марко Петрович, 63, 69
Шахтер (старт): Баглай, Траоре, Марлон Сантос, Невертон, Азаров, Винисиус, Матвиенко (кап), Цуканов, Очеретько, Лукас, Бруниньо.
Запас: Бондар, Педро Энрике, Караваев, Бондаренко, Назарина, Алиссон, Сметана, Райан, Кауан Элиас, Мейреллиш.
Видео голов и обзор матча (ожидается)
ГОЛ! 1:0. Алиссон Сантана, 56 мин
Видеозапись матча
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