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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
21.07.2026 19:00 - : -
Славен Белупо
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 08:47 | Обновлено 21 июля 2026, 08:50
56
0

Шахтер – Славен Белупо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча

21 июля 2026, 08:47 | Обновлено 21 июля 2026, 08:50
56
0
Шахтер – Славен Белупо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер
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Донецкий Шахтер проводит первый контрольный матч на сборах в межсезонье.

21 июля в 19:00 встречаются Шахтер и хорватский клуб Славен Белупо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

Шахтер выиграл золотые медали УПЛ и готовятся к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.

Шахтер – Славен Белупо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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товарищеские матчи Шахтер Донецк Арда Туран учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Славен Белупо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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