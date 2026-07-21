21.07.2026 19:00 - : -
Украина. Премьер лига21 июля 2026, 08:47 | Обновлено 21 июля 2026, 08:50
56
0
Шахтер – Славен Белупо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча
21 июля 2026, 08:47 | Обновлено 21 июля 2026, 08:50
56
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Донецкий Шахтер проводит первый контрольный матч на сборах в межсезонье.
21 июля в 19:00 встречаются Шахтер и хорватский клуб Славен Белупо.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.
Шахтер выиграл золотые медали УПЛ и готовятся к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.
Шахтер – Славен Белупо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 20 июля 2026, 09:41 2
Хирн убежден, что Усик будет драться с Уайлдером
Футбол | 20 июля 2026, 15:27 18
В Ньоне состоялась жеребьевка третьего этапа квалификации ЛК
Футбол | 21.07.2026, 09:02
Футбол | 21.07.2026, 07:57
Футбол | 21.07.2026, 07:33
Комментарии 0
Популярные новости
20.07.2026, 08:58 1
20.07.2026, 01:40 19
21.07.2026, 06:58 2
19.07.2026, 09:12 3
19.07.2026, 19:35 52
20.07.2026, 18:12
20.07.2026, 06:56 20
20.07.2026, 01:05 2