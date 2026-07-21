Шахтер Донецк

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21.07.2026 19:00 – перерыв 0 : 0
Славен Белупо
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Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 18:57 | Обновлено 21 июля 2026, 19:49
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Шахтер – Славен Белупо. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

21 июля 2026, 18:57 | Обновлено 21 июля 2026, 19:49
1354
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Шахтер – Славен Белупо. Текстовая трансляция. LIVE
ФК Шахтер
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Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Славен Белупо» – 0:0

«Шахтер»: Баглай – Азарови, Матвиенко, Марлон Сантос, Винисиус – Цуканов, Очеретько, Лукас – Невертон, Траоре, Бруниньо.

Запасные: Бондарь, Педриньо Азеведо, Караваев, Бондаренко, Назарина, Алиссон, Сметана, Райан, Элиас, Мейреллиш.

«Славен Белупо»: Чович – Урата, Ковачич, Цветко, Крушель – Чрепулья, Бошняк, Адешина – Лосика, Несторовски, Митрович.

Запасные: Бален, Бановац, Белобрк, Босак, Добро, Геци, Ишасеги, Кутлеша, Мажар, Меджиморец, Петрович, Сентич.

Стадион: «Спортивный парк» (Радомле, Словения).

Во вторник, 21-го июля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и хорватский «Славен Белупо». Матч пройдет в Радомле, на поле стадиона «Национальный футбольный центр», начало в 19:00.

Команда Арда Турана в первом товарищеском матче на летних сборах не заметила новичка хорватской «элиты» «Славен Белупо» (5:0). На этот соперник представляет тот же чемпионат, но уже является его крепким середняком. Постепенно «горняки» повышают уровень конкуренции.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Славен Белупо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Несколько убойных моментов у Шахтёра, хотя бы 1 забили...
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