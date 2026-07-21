Пришлось спасаться от поражения. Шахтер сыграл вничью со Славеном Белупо
За команду Турана отличился еще один из новичков
Отчет о матче ожидайте позже.
Товарищеский матч.
«Шахтер» – «Славен Белупо» – 2:2
Голы: Алиссон, 56, Караваев, 88 – Петрович, 63, 69
Предупреждение: Винисиус, 40
«Шахтер» (1 тайм): Баглай – Азарови, Матвиенко, Марлон Сантос, Винисиус – Цуканов, Очеретько, Лукас – Невертон, Траоре, Бруниньо.
«Шахтер» (2 тайм): Баглай – Педриньо Азеведо, Бондарь, Назарина, Караваев – Бондаренко, Мейреллиш, Сметана – Райан, Элиас, Алиссон.
Запасные:
«Славен Белупо»: Чович – Урата, Ковачич, Цветко, Крушель – Чрепулья, Бошняк, Адешина – Лосика, Несторовски, Митрович.
Стадион: «Спортивный парк» (Радомле, Словения).
ШАХТЕР - СЛАВЕН БЕЛУПО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 22°C
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Ви краще виставте черговий фейк про динама — от тоді ми, великі фанати Шахтаря, одразу повилазимо з нір і підемо масово обсиратися в коментарях. А зараз — звиняйте, у нас за розкладом техперерва.
New Zelander: «Неймовірний Шахтар домінував і створив неймовірну кількість моментів. Буває, що не щастить. Це всього лише товариська гра»
Отаман: «Не дуже добре, але все буде добре»
CaptainPafos: «Пафосная и потужная ничья☝️»
DK2025: «Без Караваева кроты не отскочили б с хорватским середняком»
Sania: «Це Караваєв в Динамо досвіду набрався. Нехай кроти нам подякують, що на шару взяли такого гравця»
Easterly: «Хай грець цьому зраднику-перебіжчику»
Falko: "Не дотерпів Белупо трохи. Прикро дуже. А я вже готувався вийти відсвяткувати поразку данєцкіх. Нічия то все одно не те. Продовжую сумувати і не показуватись на сайті з вечора 19 липня після поразки моєї улюбленої Аргентини»