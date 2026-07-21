Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пришлось спасаться от поражения. Шахтер сыграл вничью со Славеном Белупо
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
21.07.2026 19:00 – FT 2 : 2
Славен Белупо
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 20:55 | Обновлено 21 июля 2026, 21:29
1104
14

Пришлось спасаться от поражения. Шахтер сыграл вничью со Славеном Белупо

За команду Турана отличился еще один из новичков

21 июля 2026, 20:55 | Обновлено 21 июля 2026, 21:29
1104
14 Comments
Пришлось спасаться от поражения. Шахтер сыграл вничью со Славеном Белупо
ФК Шахтер
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Отчет о матче ожидайте позже.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Славен Белупо» – 2:2

Голы: Алиссон, 56, Караваев, 88 – Петрович, 63, 69

Предупреждение: Винисиус, 40

«Шахтер» (1 тайм): Баглай – Азарови, Матвиенко, Марлон Сантос, Винисиус – Цуканов, Очеретько, Лукас – Невертон, Траоре, Бруниньо.

«Шахтер» (2 тайм): Баглай – Педриньо Азеведо, Бондарь, Назарина, Караваев – Бондаренко, Мейреллиш, Сметана – Райан, Элиас, Алиссон.

Запасные:

«Славен Белупо»: Чович – Урата, Ковачич, Цветко, Крушель – Чрепулья, Бошняк, Адешина – Лосика, Несторовски, Митрович.

Стадион: «Спортивный парк» (Радомле, Словения).

ШАХТЕР - СЛАВЕН БЕЛУПО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 22°C

По теме:
Клуб Харьков на сборах в Австрии проиграл в спарринге японской команде
Шахтер – Славен Белупо – 2:2. Караваев спас игру. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Алиссон Сантана забил супергол за Шахтер, соперники ответили дважды
товарищеские матчи Шахтер Донецк Арда Туран учебно-тренировочные сборы текстовая трансляция Славен Белупо контрольные матчи УПЛ
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Сыновья Бекхэма показали эффектных возлюбленных на финале ЧМ
Футбол | 21 июля 2026, 03:21 3
ФОТО. Сыновья Бекхэма показали эффектных возлюбленных на финале ЧМ
ФОТО. Сыновья Бекхэма показали эффектных возлюбленных на финале ЧМ

Ромео и Круз посетили решающий матч турнира вместе с Ким Тернбулл и Джеки Апостел

Альварес сорвал громкий обмен между Атлетико и Арсеналом
Футбол | 21 июля 2026, 21:10 0
Альварес сорвал громкий обмен между Атлетико и Арсеналом
Альварес сорвал громкий обмен между Атлетико и Арсеналом

«Арсенал» договаривается о трансфере Хулиана Альвареса

ВИДЕО. Не только корона. Ямаль вышел на сцену со спущенными шортами
Футбол | 21.07.2026, 20:35
ВИДЕО. Не только корона. Ямаль вышел на сцену со спущенными шортами
ВИДЕО. Не только корона. Ямаль вышел на сцену со спущенными шортами
Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Футбол | 21.07.2026, 08:18
Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Эдди ХИРН: «Джошуа в лагере Усика превратился в животное»
Бокс | 21.07.2026, 07:05
Эдди ХИРН: «Джошуа в лагере Усика превратился в животное»
Эдди ХИРН: «Джошуа в лагере Усика превратился в животное»
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Шановна редакція, знову проявляєте свою хронічну упередженість і маніпулюєте заголовками! Яке ще «довелось рятуватись»?! Шахтар — це гранд, який ні від кого не рятується, а проводив високотехнологічну тактичну апробацію складу в режимі економії ресурсів, тим паче проти самого «Славен Белупо» — титану хорватського футболу! Замість цієї деструктивної жовчі ви були зобов'язані видати об'єктивний і справедливий заголовок: «Тактична домінація з елементами великодушності: Шахтар провів планове від'ємне взяття перемоги та здійснював стратегічне перегрупування рахунку на користь дружнього паритету в майстер-класі проти потужного хорватського гегемона». Навчіться вже нарешті писати правду про грандів, а не займатися дешевими спекуляціями!
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
От скільки вільного часу в Шахтаря через прямий вихід в ЛЧ. А так могли б два матчі принаймні в кваліфікації провести чи скільки у них там мало бути, але не товаристські.
Ответить
0
Та навіщо це взагалі виносити у публічний простір?! 🤦‍♂️
​Ви краще виставте черговий фейк про динама — от тоді ми, великі фанати Шахтаря, одразу повилазимо з нір і підемо масово обсиратися в коментарях. А зараз — звиняйте, у нас за розкладом техперерва.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Думки вболівальників Шахтаря:
New Zelander: «Неймовірний Шахтар домінував і створив неймовірну кількість моментів. Буває, що не щастить. Це всього лише товариська гра»
Отаман: «Не дуже добре, але все буде добре»
CaptainPafos: «Пафосная и потужная ничья☝️»
Ответить
-1
Судья купленный 
Ответить
-1
От вам і Караваєв. Всьо, він вже панщину відробив, свабодєн
Ответить
-1
Караваєв дуже швидко вписався у команду. Вже не буду нудіти скільки середньому гравцю потрібно, щоб в Дінамо вписатись 
Ответить
-2
Каравай, Каравай
Ответить
-4
Думки вболівальників Динамо:
DK2025: «Без Караваева кроты не отскочили б с хорватским середняком»
Sania: «Це Караваєв в Динамо досвіду набрався. Нехай кроти нам подякують, що на шару взяли такого гравця»
Easterly: «Хай грець цьому зраднику-перебіжчику»
Falko: "Не дотерпів Белупо трохи. Прикро дуже. А я вже готувався вийти відсвяткувати поразку данєцкіх. Нічия то все одно не те. Продовжую сумувати і не показуватись на сайті з вечора 19 липня після поразки моєї улюбленої Аргентини»
Ответить
-5
Потужная ничья и пафосный короваев и все рады☝️И только дыркочи готовятся соснуть греческий кукан в четверг и будут в печали
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
Зараз набігуть сурочки і будуть звучні слова до славного хорватського клубу вигадувати
Ответить
-5
Популярные новости
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
20.07.2026, 01:03 164
Футбол
Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
21.07.2026, 10:51 16
Футбол
Сборная Украины победила Италию и впервые в истории выиграла Кубок наций
Сборная Украины победила Италию и впервые в истории выиграла Кубок наций
20.07.2026, 00:02 1
Волейбол
С кем Украина сыграет в четвертьфинале Лиги наций?
С кем Украина сыграет в четвертьфинале Лиги наций?
20.07.2026, 02:10 4
Волейбол
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
20.07.2026, 11:00 1
Футбол
Сетка 1/4 финала Лиги наций по волейболу. С кем сыграет Украина?
Сетка 1/4 финала Лиги наций по волейболу. С кем сыграет Украина?
20.07.2026, 11:30 12
Волейбол
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
20.07.2026, 04:12 2
Бокс
Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
20.07.2026, 01:05 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем