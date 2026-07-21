Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру с хорватским клубом
21 июля в 19:00 горняки сыграют с командой Славен Белупо
Назван стартовый состав донецкого Шахтера на контрольный матч на сборах в межсезонье.
21 июля в 19:00 встречаются Шахтер и хорватский клуб Славен Белупо.
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Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.
Шахтер выиграл золотые медали УПЛ и готовятся к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.
В первом спарринге, который состоялся 19 июля, Шахтер разгромил хорватский Рудеш со счетом 5:0.
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на спарринг с хорватами
Шахтер: Баглай, Траоре, Марлон Сантос, Невертон, Азаров, Винисиус, Матвиенко (кап), Цуканов, Очеретько, Лукас, Бруниньо.
Запас: Бондар, Педро Энрике, Караваев, Бондаренко, Назарина, Алиссон, Сметана, Райан, Кауан Элиас, Мейреллиш.
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