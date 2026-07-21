Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру с хорватским клубом

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Назван стартовый состав донецкого Шахтера на контрольный матч на сборах в межсезонье.

21 июля в 19:00 встречаются Шахтер и хорватский клуб Славен Белупо.

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Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

Шахтер выиграл золотые медали УПЛ и готовятся к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.

В первом спарринге, который состоялся 19 июля, Шахтер разгромил хорватский Рудеш со счетом 5:0.

Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на спарринг с хорватами

Шахтер: Баглай, Траоре, Марлон Сантос, Невертон, Азаров, Винисиус, Матвиенко (кап), Цуканов, Очеретько, Лукас, Бруниньо.

Запас: Бондар, Педро Энрике, Караваев, Бондаренко, Назарина, Алиссон, Сметана, Райан, Кауан Элиас, Мейреллиш.

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