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Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 18:03 | Обновлено 21 июля 2026, 18:11
289
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Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру с хорватским клубом

21 июля в 19:00 горняки сыграют с командой Славен Белупо

21 июля 2026, 18:03 | Обновлено 21 июля 2026, 18:11
289
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Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру с хорватским клубом
ФК Шахтер
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Назван стартовый состав донецкого Шахтера на контрольный матч на сборах в межсезонье.

21 июля в 19:00 встречаются Шахтер и хорватский клуб Славен Белупо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

Шахтер выиграл золотые медали УПЛ и готовятся к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.

В первом спарринге, который состоялся 19 июля, Шахтер разгромил хорватский Рудеш со счетом 5:0.

Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на спарринг с хорватами

Шахтер: Баглай, Траоре, Марлон Сантос, Невертон, Азаров, Винисиус, Матвиенко (кап), Цуканов, Очеретько, Лукас, Бруниньо.

Запас: Бондар, Педро Энрике, Караваев, Бондаренко, Назарина, Алиссон, Сметана, Райан, Кауан Элиас, Мейреллиш.

Инфографика

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Шахтер – Славен Белупо. Текстовая трансляция матча
товарищеские матчи Шахтер Донецк Арда Туран учебно-тренировочные сборы Славен Белупо контрольные матчи УПЛ стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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