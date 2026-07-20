ФОТО. Как Шахтер разгромил хорватский Рудеш в первом летнем спарринге

Донецкий Шахтер успешно провел первый матч на летних учебно-тренировочных сборах.

Горняки разгромили в контрольном матче хорватский Рудеш со счетом 5:0.

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Команда Арды Турана открыла счет на 18-й минуте благодаря точному удару Егора Назарины со штрафного.

После перерыва горняки полностью доминировали на поле. Дубль оформил новичок Бруниньо, еще по голу забили Невертон и Педриньо.

Следующий контрольный матч Шахтер проведет 21 июля против хорватского Славена Белупо. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Товарищеский матч. 19 июля 2026

Брдо (Словения). Национальный футбольный центр, 100 зрителей

17:00. Шахтер Донецк (Украина) – Рудеш Загреб (Хорватия) – 5:0 (1:0)

Голы: Егор Назарина, 18, Бруниньо, 48, 79, Невертон, 65, Педриньо, 74

Шахтер: Твардовский, Винисиус Тобиас (Гочолейшвили, 46), Грам (Бондарь, 46), Матвиенко (к) (Арройо, 31, Педро Энрике, 61), Караваев (Азаров, 46), Назарина (Марлон Гомес, 46), Цуканов (Невертон, 46), Алиссон (Педриньо, 46), Лукас (Бруниньо, 46), Проспер (Раян Роберто, 46), Мейреллиш (Кауан Элиас, 46)

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