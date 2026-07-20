Товарищеские матчи, 19 июля. Шахтер отгрузил 5 мячей в ворота Рудеша

Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

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Донецкий Шахтер в первом летнем спарринге разгромил хорватский клуб Рудеш (5:0). Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

На 18-й минуте Егор Назарина со штрафного открыл счет для Шахтера (1:0). Во втором тайме отличились: Бруниньо (дубль: 58 мин и 79 мин), Невертон (65 мин), Педриньо (74 мин).

Товарищеские матчи. 19 июля 2026

19.07. 02:00. Мильонариос (Колумбия) – Коло-Коло (Чили) – 0:1

19.07. 10:00. Арарат Ереван (Армения) – Сардарапат (Армения) – 1:1

19.07. 10:00. БКМА 2 (Армения) – Сюник (Армения) – 0:1

19.07. 10:30. Ависпа Фукуока (Япония) – Осака (Япония) – 3:2

19.07. 11:00. Йокогама Маринос (Япония) – Кумамото (Япония) – 3:1

19.07. 11:30. Лепенци Качаник (Косово) – Шкендия Арачиново (Северная Македония) – 0:1

19.07. 11:30. Персебая (Индонезия) – ПСИС Семаранг (Индонезия) – 2:2

19.07. 11:30. Рочдейл (Англия) – Аль-Райян (Катар) – 3:3

19.07. 11:30. Славия Кошице (Словакия) – Медзев (Словакия) – 1:0

19.07. 12:00. Казинцбарцика (Венгрия) – Дебрецен ЕАК (Венгрия) – 2:0

19.07. 12:00. Смедерево (Сербия) – Младост ДГ (Черногория) – 4:2

19.07. 12:00. Тасмания Берлин (Германия) – Олимпик (Швеция) – 3:4

19.07. 12:00. Телеоптик (Сербия) – Слога (Босния и Герцеговина) – 0:1

19.07. 13:00. Тондела (Португалия) – Насьонал (Португалия) – 1:1

19.07. 13:00. Шермбек 2020 (Германия) – Меппен II (Германия) – 1:1

19.07. 13:00. Шрусбери (Англия) – Остров Мэн (Англия) – 4:0

19.07. 13:30. Кассель (Германия) – Липпштадт (Германия) – 4:1

19.07. 14:00. Нествед (Дания) – Хельсингер (Дания) – 2:2

19.07. 14:00. Отрант (Черногория) – Напредак (Сербия) – 3:2

19.07. 14:00. Попрад (Словакия) – Бардейов (Словакия) – 2:3

19.07. 15:00. Ауе (Германия) – Шальке (Германия) – 2:4

19.07. 15:00. Боруссия Хильдесхайм (Германия) – Гемелинген (Германия) – 2:1

19.07. 15:00. Вердер Бремен II (Германия) – БФК Пройссен (Германия) – 0:5

19.07. 15:30. Балинген (Германия) – Штутгарт (Германия) – 0:7

19.07. 15:30. Бремер (Германия) – Хеслингер (Германия) – 0:1

19.07. 16:00. Айндлинг (Германия) – Мюнхен 1860 (Германия) – 1:3

19.07. 16:00. Арарат Ереван (Армения) – Андраник (Армения) – 2:1

19.07. 16:00. Монгайм (Германия) – Зигбургер (Германия) – 2:3

19.07. 16:00. Ульм (Германия) – Бавария II (Германия) – 3:1

19.07. 16:00. Хомберг (Германия) – Фортуна Дюссельдорф II (Германия) – 3:3

19.07. 17:00. Айнтрахт Нордерштедт (Германия) – ТСФ Гавельзе (Германия) – 1:1

19.07. 17:00. АФК Эскильстуна (Швеция) – Ассириска ФФ (Швеция) – 3:2

19.07. 17:00. Эннепеталь (Германия) – Вестфалия Рюнерн (Германия) – 1:5

19.07. 17:00. Краковия (Польша) – Севилья (Испания) – 1:0

19.07. 17:00. Рудеш (Хорватия) – Шахтер Донецк (Украина) – 0:5

19.07. 17:00. Санкт-Паули (Германия) – Горица (Хорватия) – 2:1

19.07. 17:00. Хасселт (Бельгия) – Антверпен (Бельгия) – 0:2

19.07. 17:30. Бокель (Черногория) – Отрант (Черногория) – 1:0

19.07. 17:30. Кайсериспор (Турция) – Пендикспор (Турция) – 1:2

19.07. 17:30. Штурм Грац II (Австрия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 1:2

19.07. 18:00. Авеллино (Италия) – Кастель-ди-Сангро (Италия) – 24:0

19.07. 18:00. Бичкей (Венгрия) – МТК Дунахарасти (Венгрия) – 4:4

19.07. 18:00. Видзев Лодзь (Польша) – Пуща (Польша) – 2:0

19.07. 18:00. Гезтепе (Турция) – Аль-Дафра (ОАЭ) – 2:1

19.07. 18:00. Дженоа (Италия) – Тренто (Италия) – 2:1

19.07. 18:00. Ленчна (Польша) – Хапоэль Иерусалим (Израиль) – 0:2

19.07. 18:00. Мамер (Люксембург) – Эттельбрюк (Люксембург) – 1:2

19.07. 18:00. Флиден (Германия) – Фульда-Ленерц (Германия) – 1:7

19.07. 18:00. Шаморин (Словакия) – Аль-Гарафа (Катар) – 2:1

19.07. 18:30. Аль-Шарджа (ОАЭ) – Абха (Саудовская Аравия) – 2:1

19.07. 18:30. Венеция (Италия) – Доломити-Беллунези (Италия) – 4:2

19.07. 18:30. Верона (Италия) – Роверето (Италия) – 8:1

19.07. 18:30. Халадаш (Венгрия) – Лечче (Италия) – 0:1

19.07. 19:00. Пиза (Италия) – Павия (Италия) – 6:1

19.07. 19:00. Риу Аве (Португалия) – Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – 2:2

19.07. 19:30. Фиорентина (Италия) – Фиорентина U20 (Италия) – 8:1

19.07. 20:00. Аль-Иттифак (Саудовская Аравия) – Джохор ДТ (Малайзия) – 3:2

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