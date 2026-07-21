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Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 21:37 | Обновлено 21 июля 2026, 21:38
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ВИДЕО. Премьерный гол. Караваев на 88-й минуте спас ничью для Шахтера

В спарринге с клубом Славен Белупо из Хорватии зафиксирована ничья 2:2

21 июля 2026, 21:37 | Обновлено 21 июля 2026, 21:38
1191
0
ВИДЕО. Премьерный гол. Караваев на 88-й минуте спас ничью для Шахтера
ФК Шахтер. Александр Караваев
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Донецкий Шахтер сыграл вничью контрольный матч на сборах в межсезонье.

21 июля в 19:00 встречались Шахтер и хорватский клуб Славен Белупо (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

Игру для горняков спас Александр Караваев на 88-й минуте. Это для него премьерный гол в составе горняков (2:2).

ГОЛ! 2:2. Александр Караваев, 88 мин

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товарищеские матчи Шахтер Донецк Арда Туран учебно-тренировочные сборы Александр Караваев Славен Белупо видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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