ВИДЕО. Премьерный гол. Караваев на 88-й минуте спас ничью для Шахтера

Донецкий Шахтер сыграл вничью контрольный матч на сборах в межсезонье.

21 июля в 19:00 встречались Шахтер и хорватский клуб Славен Белупо (2:2).

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Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

Игру для горняков спас Александр Караваев на 88-й минуте. Это для него премьерный гол в составе горняков (2:2).

ГОЛ! 2:2. Александр Караваев, 88 мин