ВИДЕО. Алиссон Сантана забил супергол за Шахтер, соперники ответили дважды

Донецкий Шахтер проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.

21 июля в 19:00 встречаются Шахтер и хорватский клуб Славен Белупо.

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Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

Шахтер выиграл золотые медали УПЛ и готовятся к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.

На 56-й минуте суперударом с острого угла издалека Алиссон Сантана открыл счет для Шахтера.

Соперники ответили двумя голами Марко Петровича (63 и 69 мин).

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ГОЛ! 1:0. Алиссон Сантана, 56 мин

Видеозапись матча