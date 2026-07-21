ВИДЕО. Алиссон Сантана забил супергол за Шахтер, соперники ответили дважды
Во втором тайме горняки пропустили два мяча от клуба Славен Белупо
Донецкий Шахтер проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.
21 июля в 19:00 встречаются Шахтер и хорватский клуб Славен Белупо.
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Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.
Шахтер выиграл золотые медали УПЛ и готовятся к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.
На 56-й минуте суперударом с острого угла издалека Алиссон Сантана открыл счет для Шахтера.
Соперники ответили двумя голами Марко Петровича (63 и 69 мин).
ГОЛ! 1:0. Алиссон Сантана, 56 мин
Видеозапись матча
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