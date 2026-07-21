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  4. ВИДЕО. Алиссон Сантана забил супергол за Шахтер, соперники ответили дважды
Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 20:34 | Обновлено 21 июля 2026, 20:59
366
0

ВИДЕО. Алиссон Сантана забил супергол за Шахтер, соперники ответили дважды

Во втором тайме горняки пропустили два мяча от клуба Славен Белупо

21 июля 2026, 20:34 | Обновлено 21 июля 2026, 20:59
366
0
ВИДЕО. Алиссон Сантана забил супергол за Шахтер, соперники ответили дважды
ФК Шахтер
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Донецкий Шахтер проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.

21 июля в 19:00 встречаются Шахтер и хорватский клуб Славен Белупо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

Шахтер выиграл золотые медали УПЛ и готовятся к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.

На 56-й минуте суперударом с острого угла издалека Алиссон Сантана открыл счет для Шахтера.

Соперники ответили двумя голами Марко Петровича (63 и 69 мин).

ГОЛ! 1:0. Алиссон Сантана, 56 мин

Видеозапись матча

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товарищеские матчи Шахтер Донецк Арда Туран учебно-тренировочные сборы Славен Белупо видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Алиссон Сантана
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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