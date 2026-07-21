Клуб Харьков на сборах в Австрии проиграл в спарринге японской команде
У подопечных Младена Бартуловича голом отличился Рамик Гаджиев
Клуб УПЛ Харьков (бывший Металлист 1925) проиграл контрольный матч на сборах в межсезонье.
21 июля в 19:00 Харьков уступил команде Фаджиано Окаяма из Японии (1:2).
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У Харькова гол забил Рамик Гаджиев (59 мин), у соперников отличились Лукао (44 мин) и Браун (78 мин).
Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Товарищеская игра прошла на стадионе Sportplatz Angerberg в австрийском городе Ангерберг.
Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Товарищеский матч. 21 июля 2026
Ангерберг (Австрия), Sportplatz Angerberg
19:00. Харьков (Украина) – Фаджиано Окаяма (Япония) – 1:2
Голы: Гаджиев, 59 – Лукао, 44, Браун, 78
Харьков: Варакута, Пличко, Салюк (кап) (Павлюк, 46), Дубко, Потапенко (Мартынюк, 80), Король, Антюх (Забергджа, 46), Когут, Гаджиев, Багрий (Рашица, 70), Кастильо (Яцик, 70)
Запас: Проценко, Гончаров, Крупский, Шабанов, Калюжный, Профини, Аревало, Парако
Главный тренер: Младен Бартулович
Фаджиано Окаяма (старт): Каванами, Омори, Эсака (кап), Сан Хо, Камия, Миямото, Тацута, Сираи, Браун, Лукао, Икедо
Главный тренер: Такаши Кияма
Предупреждения: Король, 34, Когут, 43 – Миямото, 57
Видео голов и обзор матча
Инфографика
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